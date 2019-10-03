Пике «Локомотива» продолжается. Когда закончится этот кошмар?

Кризис «Локомотива»

Увы для болельщиков «железнодорожников», нынешний сезон для их команды пока получается провальным. Всё не заладилось ещё со старта регулярного чемпионата, когда «Локомотив» начал терпеть одно поражение за другим. Объяснение этому находилось довольно легко: ярославцы выглядели банально неподготовленными к старту «регулярки» при новом тренерском штабе во главе с Крэйгом Мактавишем.

Команда, которая привыкла бороться за высокие места, оказалась тяжёлой, постоянно допускала ошибки в обороне и могла проиграть матч за один отдельно взятый игровой отрезок. Просто взять и сдуться, как воздушный шарик. Вспомнить хотя бы домашний матч со «Спартаком», в котором «железнодорожники» не были похожи сами на себя. Да и помимо «Спартака» (тоже, кстати, выступающего слабо), провальных игр хватало. Президент «Локомотива» Юрий Яковлев понял, что допустил ошибку, в результате чего теперь уже бывший главный тренер волжан Крэйг Мактавиш был отправлен в отставку, а его место занял спортивный директор клуба Александр Ардашев, ставший исполняющим обязанности главного тренера.



Однако со своими обязанностями Ардашев тоже справляется не слишком хорошо. Об этом говорит результат. После победы над рижским «Динамо» (рижан в нынешнем сезоне тоже обыгрывают все, кому не лень), Ярославль проиграл «Трактору», «Автомобилисту» и «Магнитке».



«Во всей этой истории очень интересна логика назначения Мактавиша в «Локомотив». Речь не о том, правильно это было или нет – хотя практика показала, что неправильно, раз его сняли. Но в чём была сама логика? Как канадец вообще оказался в Ярославле, он не работал восемь лет! Чтобы назначить главным тренером человека, который восемь лет не практикует, нужно иметь очень сильный аргумент. А какой аргумент – никто не знает», — рассказал «Чемпионату» известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд.

Вайсфельд: как Мактавиш вообще оказался в Ярославле? Логику клуба сложно понять

Воробьёв стал пожарником в «Магнитке»

Схожие проблемы на старте сезона испытывал и магнитогорский «Металлург». Здесь тоже ошиблись с главным тренером, не уволив ещё в прошлом году иностранца Йозефа Яндача (хотя следовало это сделать), в результате чего команда подошла к старту сезона абсолютно неподготовленной. Кроме того, всплыли и промахи в селекции уральцев. Сплошь атакующие защитники, слабые легионеры в лице Постмы и Козуна, которые не стали лидерами команды, хотя должны были таковыми стать. Постоянные травмы, появившиеся как раз из-за неправильной «предсезонки».



Терпение президента «Металлурга» Виктора Рашникова лопнуло, в результате чего Йозефа Яндача всё-таки отправили в отставку, а на роль пожарника позвали Илью Воробьёва. Человека, выигравшего с «Металлургом» два Кубка Гагарина. Воробьёв досконально знает всю систему магнитогорского хоккея, знаком со многими людьми в клубе, а с капитаном «Магнитки» Сергеем Мозякиным и вовсе успел поиграть вместе. Болельщики со стажем помнят те времена. Однако навести в команде порядок моментально было сложно. Скорее даже невозможно. Уж больно многое в клубе было запущено. Начинать в таком случае приходится с чистого листа.

«Думаю, что комплекс недочётов и событий привёл к тому, что физически команда не выглядит так, как должна. Я изначально говорил, что Воробьёву нужно время, понадобится не меньше двух месяцев для того, чтобы привести «Металлург» в чувство и наладить нужный рисунок игры. Ему нужно провести очень серьёзную работу с теми игроками, которые в состоянии это сделать», — заявил двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков.

«Магнитка» не будет русским «Сент-Луисом». Здесь всё слишком запущено Спасать ситуацию призвали Илью Воробьёва, который пытается вытащить уральцев со дна турнирной таблицы.

Важный успех Магнитогорска

В четверг, 3 октября, «Металлург» и «Локомотив» проводили очную встречу в Магнитогорске, важную со всех точек зрения. Тут вам и психологический фактор, и фактор двух очков, столь нужных как «Магнитке», так и «железнодорожникам». Настрой на игру у обеих команд был соответствующим.

У хозяев выстрелил швед Деннис Расмуссен, к которому меньше всего претензий из иностранцев. Не зря Расмуссен стал единственным легионером, оставшимся в клубе по итогам прошлого сезона. Дубль скандинава серьёзно помог «Металлургу» в этом матче.

Но у гостей отличился их швед – Ландер, поразивший ворота Кошечкина великолепным броском, а также забивший в самой концовке встречи при игре «6 на 4» (за подножку удалили Потехина), когда Ярославль пошёл ва-банк. Кроме того, успел забить и Николай Аверин, так что три шайбы олимпийский чемпион, занявший место в воротах хозяев, всё же пропустил.

Но шайбы Верещагина и Паршина, а также бросок Кулёмина по пустым воротам за три секунды до сирены помогли «Магнитке» добиться вожделенной победы. Да, с последнего места в Восточной конференции уйти магнитогорцам по-прежнему не удалось, однако шаг к выходу из кризиса определённо сделан. Теперь коллективу Ильи Воробьёва предстоит сыграть важный матч с «Торпедо», а дальше команду из Магнитогорска ждёт поездка в Уфу.