Панарин начал по-царски! Победа и шикарный гол броском с колена

Фанаты «Нью-Йорк Рейнджерс» в восторге от дебюта россиянина. Не зря ему дали контракт на $ 81,5 млн.

«На Бродвее будет премьера. Отложите все свои дела, оставьте опасения по поводу центра второго звена или надёжности обороны. «Рейнджерс» начинают сезон, Панарин и Труба проведут свой первый матч в форме «синерубашечников». Оптимизм витает не только в воздухе, но и в раздевалке команды. Это не ложная бравада. Речь о том, что организация выходит на путь выправления всего 20 месяцев спустя после объявления о глобальных переменах. Нынче время мечтать. Это будет ночь открытия, когда всё возможно», — в таком романтическом духе описал атмосферу старта «рейнджеров» в новом сезоне НХЛ обозреватель New York Post Ларри Брукс. И этот возвышенный слог одного из опытнейших заокеанских журналистов был не случаен — вся атмосфера вокруг нового чемпионата и новых возможностей для ньюйоркцев была пропитана светлыми надеждами. И в дебютном матче чемпионата с «Виннипегом» они вполне оправдались.

Календарь игр «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2019/20

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».

Первый период получился для хозяев не самым простым. Два удаления, полученные центрфорвардом Райаном Строумом, заставили «рейнджеров» пластаться в обороне, и потраченные на это силы не дали хозяевам возможности удержать преимущество, полученное после гола Марка Стаала. Вторую попытку оторваться от «реактивщиков» предпринял Артемий Панарин, который во второй двадцатиминутке снова вывел «Рейнджерс» вперёд. В большинстве россиянин завершил комбинацию с участием Зибанеджада и Трубы, эффектно бросив с колена.



«Панарин делает своё имя известным в новом доме!» — так охарактеризовали гол Артемия в официальном «твиттере» НХЛ.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Усилиями Блейка Уилера, оформившего дубль, «Виннипег» смог уйти на второй перерыв при равном счёте, а в начале третьего отрезка и вовсе вышел вперёд, когда «забастовщик» Кайл Коннор реализовал удаление Брэди Шея за выброс шайбы. После этого игру на себя взял опытный Мика Зибанеджад, убежавший от трёх соперников и эффектно переигравший вратаря «Джетс».

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Видео можно посмотреть в «твиттере» Rangers MSGN.

Этот гол придал ньюйоркцам дополнительной энергии, и за пять минут до конца Бретт Хауден нанёс «Виннипегу» разящий удар, удачно сыграв на добивании.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

Итоговую победу «Рейнджерс» закрепил гол в пустые ворота, а игру российских легионеров вполне можно считать успешной. Тройка Панарин — Зибанеджад — Бучневич была на льду, когда «синерубашечники» забивали первые четыре гола в ворота «Джетс», и ни разу не была на площадке, когда забрасывал соперник.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

«Насколько сложно играть в первом матче при такой аудитории? Да, болельщиков очень много, но атмосфера классная. Теперь я „рейнджер“, так что эта атмосфера просто лучшая для меня», — сказал довольный Панарин после матча.