Лиас Андерссон ощущал себя звездой Бродвея. Весь кайф обломал кабель на льду

Огни Нью-Йорка, «Мэдисон Сквер Гарден», начало регулярного чемпионата НХЛ. На льду проходит презентация команды – всё обставлено торжественно, хоккеисты проезжают через подсвеченный дымок, на них устремлены тысячи глаз, пафос зашкаливает.



Невозможно не почувствовать себя звездой Бродвея, когда твоё имя громко раздаётся под сводами легендарной арены. Молодые хоккеисты при этом наверняка испытывают огромное волнение, но обычно не показывают вида и держатся молодцом. С Лиасом Андерссоном случился конфуз, который невозможно было скрыть. Вместо полного достоинства прохода под аплодисменты трибун он рухнул на лёд.

Всему виной телевизионный кабель, который взялся непонятно откуда там, где не должен был лежать. Андерссон находился под впечатлением от момента и, естественно, не смотрел под ноги. И когда кабель натянулся, зацепился за него коньком.

«Ты готов пробежать сквозь стену, и этот момент портит какой-то придурок»

Этот неловкий момент стал отличным поводом для шуток в СМИ, но многие всё же ругали оператора, который растянул кабель.



«Лиас Андерссон попал в состав «Рейнджерс» на матч открытия, но ему надо немного поработать над движением ног. Нападающий, который был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта-2017 и проводит второй сезон в НХЛ, был представлен болельщикам в «Мэдисон Сквер Гардене», но, проезжая по льду, зацепился за провод камеры.



Андерссон и «Рейнджерс» надеются, что в этом сезоне нападающий сделает большой шаг вперёд, но им надо следить, чтобы по дороге ему не встречались провода», — написал New York Post в шутливой заметке.

«Андерссон попал в основной состав на первый матч сезона, что здорово для него. Это позволило ему появиться на торжественной церемонии представления игроков, что тоже было здорово для него, но до тех пор, пока какой-то клоун не растянул кабель камеры поперёк льда и всё испортил. В сущности, с этого момента сезон для Андерссона может стать только лучше», — написал Deadspin.



А блог Battle of Hudson негодует: «Андерссон неловко упал на представлении состава. Как оказалось, он зацепился за провод камеры. Операторы, конечно, должны работать, но им надо быть более осторожными. Представьте, какая была бы реакция, если бы Лиас получил травму! К счастью, этого не случилось, и он в итоге сыграл более восьми минут в четвёртом звене».

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«Да уж, Андерссону не удалось произвести хорошее первое впечатление перед домашними трибунами. Бедняжка. После длинного межсезонья ничто не заставляет сердце биться так, как пышное представление игроков перед первой официальной домашней игрой. Ты готов пробежать сквозь стену, и этот момент портит какой-то придурок, который решил, что будет отличной идеей растянуть кабель поперёк пути игроков. Безграничный энтузиазм в мгновение ока сменяется крайним смущением.



Как бы то ни было, остальным игрокам «Рейнджерс» удалось избежать встречи с кабелем. Хотя тем, кто шёл за Андерссоном, сделать это было намного легче. К счастью для Андерссона, важен не старт, а финиш, а хоккея ещё будет много», — написал CBC Sports.



«Лиас Андерссон проиграл битву с чёрным кабелем», — отметил пользователь «Твиттер» Лен Тэйлор. «Андерссон запнулся о синюю линию», — вторит аккаунт Heart of NHL.

«Забудем об этом и насладимся победой»

Для Андерссона не впервой оказываться в центре внимания в необычных ситуациях. Он – тот самый капитан молодёжной сборной Швеции, который выбросил свою медаль на трибуны после поражения в финале МЧМ-2018 с Канадой. Андерссон тогда объяснил свой поступок тем, что у него уже есть одна серебряная медаль МЧМ, и ещё одна такая же ему не нужна. Медаль поймал американский болельщик, но позже вернул её Андерссону. Некоторые болельщики позлорадствовали и заявили, что сегодняшнее падение – не что иное, как ответ Кармы за выброшенную медаль.

«Зачем мне такая награда?». Капитан шведов выбросил медаль на трибуны Серебряная награда МЧМ досталась американскому болельщику.

Сам Андерссон отнёсся к конфузу с юмором: «Сегодня был важный матч! Давайте забудем об этом (о падении. — Прим. «Чемпионата») и насладимся победой. Вперёд, «Рейнджерс», — написал нападающий в «Твиттере», снабдив сообщение смеющимися смайликами.

Календарь игр «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2019/20