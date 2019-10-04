Совпадение в мелочах 95%. Тот же соперник, та же комбинация и бросок, передача от того же партнёра.

Что это за магия? Мэттьюс забил два одинаковых гола с разницей в три года

Остон Мэттьюс – главная звезда «Торонто». Самый дорогой хоккеист «листьев» и лицо обложки игры NHL 20. В межсезонье первый номер драфта-2016 угодил в неприятную историю. Ещё в мае хоккеист, гуляя со своими друзьями в родном Скоттсдейле, повеселился, попытавшись ночью забраться в машину женщины-охранника. Та была настроена не так позитивна, дверь не открыла, на что Мэттьюс отреагировал довольно оригинально – стянул с себя штаны и схватился за ягодицы.

Мэттьюс со спущенными штанами. Звезда «Торонто» повёл себя как ребёнок Не бил никого стулом, но глумился с друзьями над женщиной, которой пришлось запереться в машине.

В сентябре дело дошло до суда, но, к счастью, громкого скандала не случилось. Мэттьюс признал свою вину и извинился, клуб тоже не стал нагнетать обстановку и выступил со словами поддержки игрока. Сейчас начался сезон НХЛ, и Остон заставляет говорить о себе только как о первоклассном игроке.

Дело в том, что американский форвард любит мощно выступать в первых матчах «Торонто» в регулярке. Всё началось в дебютной игре Мэттьюса в НХЛ. 13 октября 2016 года «листья» уступили «Оттаве» 4:5 в овертайме, но та встреча запомнилась всем вовсе не результатом, а покером новичка НХЛ в ворота Крэйга Андерсона. С такого невероятного бенефиса в лучшей лиге мира не начинал никто!

Через год 3 (1+2) очка Остона помогли «Торонто» разнести «Виннипег» в первой игре сезона-2017/18, а на старте следующего сезона «листья» в овертайме одолели «Монреаль», Мэттьюс забросил две шайбы, включая победную.



Новый сезон исключением не стал. Игра звёздного американца осталась для русской прессы в тени дебюта Ильи Михеева, но без дубля Мэттьюса во втором периоде «Торонто» вряд ли бы удалось дожать «сенаторов».

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс повторил достижение Сергея Фёдорова

В этот раз Остону не удалось огорчить Андерсона четыре раза, о чём голкипер не преминул отшутиться после игры, но всё равно этот матч заставил вспомнить тот самый знаменитый дебют Мэттьюса в НХЛ. Всё дело в первой шайбе лидера «Торонто».

Казалось бы, что здесь особенного? Хорошо исполненный выход «2 в 1», отличное завершение от Мэттьюса, но ничего уникального. Так можно думать только до того момента, пока не освежишь в памяти голы Мэттьюса из матча трёхлетней давности. Четвёртая шайба Остона в октябре 2016-го оказалась полным близнецом первого гола Мэттьюса в октябре 2019-го!

Это не просто сходство, а как будто точная копия. Первый матч сезона, соперник «Оттава», та же самая комбинация, тот же самый бросок. Даже ассистент у Мэттьюса остался тот же – в сезоне-2016/17 Вильям Нюландер носил номер 29. На обоих видео также можно заметить игрока «Оттавы», который в падении безуспешно пытается помешать передаче Нюландера на Мэттьюса. Три года назад по льду стелился Бобби Райан, сейчас – Тома Шабо.

Различные детали, конечно, есть. В 2016-м матч проходил в столице Канады и «Торонто» играл в гостевой белой форме, да и реакция Мэттьюса на заброшенные шайбы отличается разительно. Но если говорить о самом взятии ворот, то сходство просто невероятное.



В хоккее в принципе нечасто можно встретить два абсолютно одинаковых гола, а тут один игрок забрасывает с разницей в три года шайбы, похожие как две капли воды. С передачи того же партнёра, после такой же комбинации, в ворота того же голкипера! Остон Мэттьюс, что это за магия?