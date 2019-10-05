Дебют Гусева в НХЛ получился шикарным! Но как «Нью-Джерси» отдал матч с 4:0?

Самого ценного игрока КХЛ прошлого сезона Никиту Гусева никак нельзя назвать новичком, но формально всё выглядело именно так: в домашнем матче с «Виннипегом» форвард «Нью-Джерси» дебютировал в НХЛ. Первый официальный матч персонально для Никиты получился достаточно удачным, но то, что произошло с его командой, с трудом поддаётся описанию.
Именно россиянину выпало удовольствие открыть счёт, когда в концовке первого периода Гусев удачно сыграл на добивании после атаки Йеспера Братта. Гол стал первым для Никиты в заокеанской карьере, и по старой традиции, историческую шайбу немедленно забрали для презента.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Devils MSGN.
«Дьяволы» продолжали наращивать преимущество, и к середине второй двадцатиминутки их перевес вырос до четырёх шайб. Два гола забил Блейк Коулман, сотворив в одном из эпизодов настоящий цирковой номер, а ещё один раз отличился защитник Сами Ватанен. Казалось, 4:0 — потрясающий перевес для команды хозяев, которая набрала ход и уверенно действует против колючего соперника.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Devils MSGN.
Всё изменила шайба защитника «Джетс» Дмитрия Куликова, заброшенная за 11 секунд до второго перерыва. Мощный бросок от синей линии стал неберущимся для голкипера Кори Шнайдера и превратился в поворотную точку всей встречи — после этого «Виннипег» включил свою реактивную скорость, а «дьяволы» просто остановились. Не поспособствовала надёжной игре в своей зоне и травма голкипера Кори Шнайдера, который может не принять участия в следующем матче против «Баффало». Вышедший вместо него Маккензи Блэквуд сыграл неудачно.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Виннипега».
К середине третьей двадцатиминутки счёт был уже равным. «Виннипег» показал мастер-класс по грамотной реализации созданных моментов и усилиями Рословича, Перро и Пионка восстановил равновесие. «Нью-Джерси» оказался обескуражен и раздавлен таким развитием событий, сопротивляясь, скорее, по инерции.
Когда дело дошло до серии буллитов, то у болельщиков «Дэвилз» мелькнула надежда, что техничные Гусев, Хьюз и Холл смогут «вытащить» эту встречу, но удача окончательно отвернулась от хозяев. Из всех «дьяволов» свою попытку реализовал только Никита, бивший первым, а у «Джетс» забили Кайл Коннор и Блейк Уилер. Поражение «Нью-Джерси» оказалось максимально обидным и даже историческим — за последние 10 лет в НХЛ таких неожиданных «камбэков» было только 7.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NHLGIFs.
Не удивительно, что вместо радости на лице Никиты после матча не было радостной улыбки.
«Неприемлемо так сдуваться, просто неприемлемо!», — твердил после матча Коулман, которого все расспрашивали про красивый гол. «Да, не так мы хотели сыграть свой первый матч сезона», — констатировал Тейлор Холл.
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