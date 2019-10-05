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Видео невероятного гола Коулмана одной рукой в стиле Овечкина

«Чемпионат»
Американский хоккеист повторил легендарный гол Овечкина в падении одной рукой
Лучшая шайба сезона НХЛ, возможно, уже заброшена. Блейк Коулман запомнит этот день надолго.
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Джерси Дэвилз» и «Виннипег Джетс» выдали фантастический матч на старте нового сезона НХЛ. Основное внимание любителей хоккея было приковано к «дьяволам», где дебютировали Джек Хьюз и Никита Гусев. Эти ребята с ходу принялись оправдывать возложенные на них ожидания, особенно порадовал россиянин, открывший счёт в матче.

Видео первого гола Гусева за «Нью-Джерси» в матче с «Виннипегом»
НХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 5
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Гусев (Братт) – 18:00' (5x5)   2:0 Коулман (Симмондс, Зейджак) – 21:42' (5x5)   3:0 Ватанен (Палмьери, Холл) – 32:34' (5x5)   4:0 Коулман (Суббэн, Заха) – 33:52' (5x5)   4:1 Куликов (Элерс, Шайфли) – 39:49' (5x5)   4:2 Рослович (Пионк, Перро) – 42:41' (5x5)   4:3 Перро (Копп, Лайне) – 47:17' (5x5)   4:4 Пионк (Шайфли, Хейнола) – 52:35' (5x5)   4:5 Уилер – 65:00' ( ПБ)

Но самый яркий момент встречи случился в середине второго периода, когда Блейк Коулман оформил дубль и довёл преимущество «Нью-Джерси» до четырёх шайб. Американский форвард выиграл забег у Дмитрия Куликова после длинной навесной передачи от Суббэна, но российский защитник сделал всё, чтобы не дать нанести нормальный бросок оппоненту. Бросок в итоге получился шикарным. Коулману пришлось бить по шайбе одной рукой в падении, к чему не совсем был готов вратарь «Джетс» Лоран Броссуа.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Поклонники НХЛ тут же принялись сравнивать этот гол с легендарной шайбой Александра Овечкина в ворота «Финикса» в 2006 году. Гол россиянина получился всё-таки эффектнее за счёт переворота, но провести аналогию действительно можно.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Вашингтона» в YouTube.

Самое интересное, что гол Коулмана не добил «Виннипег», а только расслабил «Нью-Джерси». В итоге хозяева умудрились за 13 минут упустить преимущество в четыре шайбы, а потом и проиграть в серии буллитов.

Дебют Гусева в НХЛ получился шикарным! Но как «Нью-Джерси» отдал матч с 4:0?
Россиянин играл великолепно. Забил гол, реализовал буллит, но «Нью-Джерси» всё равно умудрился проиграть «Виннипегу».
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