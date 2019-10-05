Американский хоккеист повторил легендарный гол Овечкина в падении одной рукой

«Нью-Джерси Дэвилз» и «Виннипег Джетс» выдали фантастический матч на старте нового сезона НХЛ. Основное внимание любителей хоккея было приковано к «дьяволам», где дебютировали Джек Хьюз и Никита Гусев. Эти ребята с ходу принялись оправдывать возложенные на них ожидания, особенно порадовал россиянин, открывший счёт в матче.

Видео первого гола Гусева за «Нью-Джерси» в матче с «Виннипегом»

Но самый яркий момент встречи случился в середине второго периода, когда Блейк Коулман оформил дубль и довёл преимущество «Нью-Джерси» до четырёх шайб. Американский форвард выиграл забег у Дмитрия Куликова после длинной навесной передачи от Суббэна, но российский защитник сделал всё, чтобы не дать нанести нормальный бросок оппоненту. Бросок в итоге получился шикарным. Коулману пришлось бить по шайбе одной рукой в падении, к чему не совсем был готов вратарь «Джетс» Лоран Броссуа.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Поклонники НХЛ тут же принялись сравнивать этот гол с легендарной шайбой Александра Овечкина в ворота «Финикса» в 2006 году. Гол россиянина получился всё-таки эффектнее за счёт переворота, но провести аналогию действительно можно.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Вашингтона» в YouTube.

Самое интересное, что гол Коулмана не добил «Виннипег», а только расслабил «Нью-Джерси». В итоге хозяева умудрились за 13 минут упустить преимущество в четыре шайбы, а потом и проиграть в серии буллитов.