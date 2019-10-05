«Русский – молодец». Гениальный сейв Самсонова в первом матче за «Вашингтон»

С почином! Илья Самсонов – вратарь, который в будущем может стать основным в «Вашингтоне», наконец-то дебютировал в НХЛ. 22-летний россиянин, уехавший за океан год назад, получил свой шанс в матче с «Айлендерс» и справился более чем хорошо. Победа в тяжелейшей игре с «Айлендерс» 2:1, 25 отражённых бросков и почести третьей звезды матча.

Фантастический сейв и победа

Ради Самсонова «кэпс» даже выставили на драфт отказов своего второго вратаря Финикса Копли. Всё дело в том, что у Брэйдена Холтби летом заканчивается контракт, и россиянина надо проверять в деле уже сейчас. А он пока не давал поводов в себе усомниться – пришёл в «Херши», который до этого протирал дно дивизиона в АХЛ, и помог команде выйти в плей-офф (и дойти до второго раунда).

Единственный пропущенный сегодня гол – не вина Самсонова, а кошмарное стечение обстоятельств. Шайба залетела после броска от борта с острого угла и двух рикошетов от своих же. Но даже в этой ситуации Самсонову не хватило миллиметров, чтобы успеть выставить щиток.

Самсонов играл надёжно и спокойно. Конечно, полевые «Вашингтона» старались ему помогать, а большая часть его сейвов выглядят лёгкими – он просто занимал нужную позицию. Но были и эффектные спасения ловушкой.

И шикарный сейв в ситуации, когда «Айлендерс» перехватили шайбу в зоне атаки, а Самсонов потерял позицию и распластался по льду за пределами вратарской площади. Всё шло к лёгкому голу Брока Нельсона в пустые ворота, но россиянин доиграл до конца и невероятным образом успел дотянуться ловушкой. Нельсон, конечно, такого не ожидал, иначе, наверное, поднял бы шайбу, но спасение всё равно вышло фантастическим. «Самсонов огромный и длинный, он спас день, схватив шайбу ловушкой. Потрясающе!», — восхитились комментаторы. У автора блога Russian Machine Never Breaks Иана Оланда не нашлось слов. «КАК?», — только и смог написать он.

«Русский молодец»

Самсонов стал четвёртым российским вратарём, выигравшим дебютный матч в НХЛ (первые три – Семён Варламов, Сергей Бобровский и Андрей Василевский) и был признан третьей звездой встречи. С финальной сиреной первым его поздравил Александр Овечкин, заключив вратаря в крепкие капитанские объятия.

В «Вашингтон» едет русский вратарь. Самсонов пойдёт по пути Василевского? У этих ребят много общего.

А уже в раздевалке началось веселье. Самсонову вручили бейсбольную шляпу – переходящий приз, который в «Вашингтоне» вручают лучшему игроку. «Русский — молодец», — по-русски обратился к нему защитник Мартин Фехервары, вручавший приз. По-другому и не скажешь.

Во время интервью Илья получил традиционную порцию пены для бритья в лицо. «Думал, я буду больше переживать, но я чувствовал себя обычно. Все ребята помогали, говорили, что тут нет ничего страшного. Я чувствовал себя отлично, была хорошая игра и я рад, что мы победили», — поделился впечатлениями герой встречи.

«Самсонов сыграл великолепно, выглядел уверенно в воротах. Я не удивлён, его уверенность была заметна с того момента, как он вернулся в команду в этом году. Он спокоен, его уверенность передаётся «скамейке», и сыграл он как подобает. Был неудачный отскок, когда он пропустил после рикошета от нашего игрока. В остальном же он был надёжен, как скала. Это был отличный дебют для талантливого молодого игрока, особенно с учётом того, на какой позиции он играет. Очень сильный матч», — отметил главный тренер «кэпс» Тодд Рирден.

Статистика Ильи Самсонова в сезоне-2019/20

Турнирная таблица НХЛ в сезоне-2019/20

«Самсонов сделал 25 сейвов в игре, которая однажды может стать стартом новой эры в «Вашингтоне», — отметил Washington Post. И с такой игрой молодого вратаря новая эра может прийти скорее раньше, чем позже.