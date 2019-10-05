Скудру и Демченко сталкивали лбами. Они вместе обыграли СКА

В челябинском королевстве сейчас не всё спокойно. До приезда в Петербург команда проиграла пять из последних шести матчей, основной вратарь Василий Демченко попал в опалу и с 25 сентября даже не попадал в состав.

Даже начали говорить, что у него конфликт с Петерисом Скудрой, и «Трактор» чуть ли не готов его обменять, настолько всё плохо между главным тренером и первым номером команды. В предыдущей игре со СКА тоже играл он и пропустил парочку необязательных шайб. Почему Скудра решил выпустить его именно сейчас? Дал шанс реабилитироваться, а заодно и отомстить за то сентябрьское поражение? Или хотел показать, что полностью доверяет своему вратарю, и в команде на самом деле рабочая обстановка?



«Трактор» в начале сезона уже играл со СКА дома, но после мощного второго периода, в котором челябинцы забили три гола, «Трактор» развалился и упустил верную победу, проиграв в овертайме. Сегодня, надо думать, команда Скудры хотела отомстить за обидное поражение.



У СКА тоже свои проблемы – ужасная реализация, плохое большинство и меньшинство, отсутствие стабильности. Сегодня утром «армейцы» подписали контракт с Антоном Бурдасовым – его пушечный выстрел точно должен помочь команде забивать больше голов. Но сегодня Антон смотрел матч с трибун, зато впервые в сезоне появился защитник Антон Белов, который наконец залечил травму. Оказался в составе и Магнус Хелльберг, который травмировался на предсезонке, правда, пока только запасным.



Матч начался для Демченко не лучшим образом, но что он мог поделать, когда Ткачёв с Карповым буквально разорвали оборону гостей?

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.



Но Демченко эта пропущенная шайба совершенно не смутила. После этого он закрыл ворота на замок, выглядел уверенно и надёжно, несколько раз здорово спасал в ближнем бою. Помогли ему и полевые – сначала Томаш Гика сравнял счёт, замкнув передачу Селдлака из-за ворот. А затем Алексей Кручинин – ещё один игрок, у которого наверняка есть зуб на СКА, отдал шикарную передачу на ход Эндрю Кэйлофу, отправив его на рандеву с Мельничуком. Земчёнок полностью проиграл в скорости и не смог догнать быстрого нападающего «Трактора».

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.



Надо признать, сегодня «Трактор» действительно был лучше. Сыграл полные 60 минут, не проваливался ни в одном из периодов, здорово отработал меньшинство и давил в большинстве и, пожалуй, имел больше шансов забить третью, чем пропустить вторую (Демченко был хорош). Тот же Шаров в конце второго периода пытался повторить трюк Кэйлофа и забить один на один, но его успели догнать.



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И даже когда в третьем периоде СКА бросил все силы в атаку, «Трактор» сохранял спокойствие и чётко оборонялся. Даже в концовке хозяева долгое время не могли снять вратаря, потому что игра шла в их зоне. «Трактор» добился победы (забавный факт – почти все матчи в этом сезоне «Трактор» выиграл именно со счётом 2:1, выделяется только игра с «Адмиралом», когда третья шайба была забита на последних секундах). А Демченко и Скудра показали, что вполне могут работать вместе и вместе выигрывать.