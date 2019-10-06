«Драка девочек». Кросби пытался драться, а Малкин получил глупую травму

В начале нового сезона НХЛ у «Питтсбурга» могли быть проблемы. «Пингвины» сейчас проходят сложный и длительный перестроечный этап, но всё ещё сильно зависят от игры двух главных звёзд команды – Сидни Кросби и Евгения Малкина. Россиянину, как оказалось, тяжеловато жить в Америке, но он терпит, тем более что летом из «Питтсбурга» ушёл Фил Кессел. У Кросби никаких ментальных проблем нет, но начало сезона лидер «пингвинов» мог пропустить из-за травмы.

«Я старался уйти с линии броска Сканделлы, но шайба всё-таки попала в меня. Такие вещи случаются. Тут надо либо ловить шайбу, либо уворачиваться. Я хотел увернуться», — так комментировал Сид свою травму ноги на предсезонке. Казалось, что «пингвины» начнут регулярку без него, но капитан сумел восстановиться вовремя.

Кросби: долго тренироваться — неинтересно, хочется играть за очки

Впрочем, присутствие Кросби не помогло «Питтсбургу» в стартовом поединке с «Баффало». Сидни отметился голевой передачей на Евгения Малкина в большинстве, но «пингвины» уступили на домашней площадке 1:3. Такое начало сезона не устроило никого, и на второй матч «Питтсбург» вышел заряженным, как никогда.

Особенно это коснулось Кросби. Сидни снова не смог забросить шайбу, зато сделал две голевые передачи. Одна из них, на гол Патрику Хёрнквисту, оказалась просто изумительной.

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Это была уже шестая шайба в ворота «Коламбуса». До этого «Питтсбург» великолепно провёл второй период матча, пять раз огорчив Элвиса Мерзликина, а Кросби отметился яркой дракой. Малыш Сид вступился за своего партнёра по звену Джека Гюнцля. Тому локтем в голову намеренно заехал игрок «Коламбуса» Пьер-Люк Дюбуа.

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Заведённый Кросби решил не оставлять Дюбуа безнаказанным. Сначала Сид ограничился ударом по клюшке и парочкой крепких выражений в адрес соперника, но Дюбуа не стал церемониться с канадской звездой, толкнул Кросби в спину, и только тогда завязалась потасовка.

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Надо сказать, что яркого боя не получилось. Кросби и Дюбуа нанесли лишь несколько настоящих ударов, а в основном боролись и обнимались. «Я бы даже не посчитал это боем», — написал комментарий под видео в «Твиттере» один из болельщиков. «Драка девочек», — другой фанат был гораздо категоричнее.

Кто-то обратил внимание, что судьи слишком рано вмешались в ситуацию и не дали Кросби с Дюбуа нормально выяснить отношения. Но немало было и тех, кто поддержал Сида. «По крайней мере, он стоял за своего товарища по команде!», — отметил один из фанатов. Это мнение поддержал и форвард «пингвинов» Джаред Макканн, заработавший 3 (2+1) очка и ставший первой звездой матча: «Он боролся за нас сегодня вечером. Это то, что вы хотите видеть в капитане».

Действительно, Кросби поступил как настоящий капитан и лидер. Мы прекрасно знаем, что капитан «Питтсбурга» умеет талантливо симулировать и бить исподтишка, а честные драки – не совсем его фишка. Но сейчас к Кросби нет никаких претензий в плане джентльменства.

Интересно, что до сегодняшней встречи свой последний бой Сид провёл в феврале 2015-го, и тоже в игре с «Коламбусом». В тот раз оппонентом Кросби выступил Брэндон Дубински, довольно жёстко припечатавший капитана «пингвинов» к борту. Сидни сам решил ответить за обиду, держался в драке достойно, но первый упал на лёд.

По итогам нынешней встречи с «Коламбусом» Кросби не хватило заброшенной шайбы, чтобы оформить хет-трик Горди Хоу. Но вряд ли этот факт сильно тревожит Сида.

А что же другой лидер «Питтсбурга» Евгений Малкин? После прошлой встречи с «Баффало» россиянин слегка пожаловался на судьбу. «Лично я чувствовал себя неплохо. Отдохнул, хорошо потренировался. Было много сил, энергии. Но командная игра оставляет желать лучшего. И когда мы так выступаем, конечно, и ты сам не можешь показать свой уровень», — говорил Малкин журналистам.

Сейчас «Питтсбург» уверенно разобрался с «Коламбусом» со счётом 7:2, но для Малкина игра сложилась невесело. Магнитогорец успел провести на льду лишь около восьми минут, очков не набрал, а затем получил глупую травму. Евгений споткнулся о ногу партнёра по команде, потерял равновесие, полетел в сторону борта, где его дополнительно приложил Владислав Гавриков.

Видео можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube

Джино ушёл в раздевалку и больше не вернулся на лёд. Будет обидно, если Малкин на ровном месте получил серьёзное повреждение и выбыл на какое-то длительное время.