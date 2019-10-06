«Это ограбление!». Никто не понял, как Бобровский отнял гол у Кучерова

«Тампа» и «Флорида» провели практически серию плей-офф – с учётом предсезонки эти команды встречались пять раз подряд (общий счёт – 3-2 в пользу «пантер»). У болельщиков «молний» уже сводит скулы от Сергея Бобровского, который за это время сделал 116 сейвов.

Расписание игр НХЛ в сезоне-2019/20



«Меня уже тошнит от игры против Бобровского. Пять игр подряд. Слава богу, в следующем матче против «Тампы» будет другой вратарь», — написал болельщик с ником Capital Bay Bolts.



И если в первой встрече в «регулярке» «Тампа» смогла взять верх, то во второй Бобровский блистал, как никогда. С таким стражем ворот «Флорида» действительно может наделать шума. Нет, конечно, голевая поддержка нужна и двукратному обладателю «Везины» (сегодня, например, хет-трик сделал Майк Хоффман), но без его сейвов у «Флориды» вообще бы не было шансов.



«Мы победили благодаря его сейвам. Наверное, без них мы бы пропустили голов семь или восемь. Он оставлял нас в игре и заряжал энергией всю «скамейку», — заявил Хоффман.



Особенно в третьем периоде, когда при счёте 4:1 «молнии» начали буквально душить оборону соперника и в итоге отквитали два гола. При игре в меньшинстве Бобровский обокрал Никиту Кучерова, который бросал по абсолютно пустым воротам. Шайба была неберущейся, но Сергей её взял, сделав молниеносное движение и дотянувшись ловушкой. «Это ограбление!», — с таким заголовком опубликовал видео канал Sportsnet.

Или, например, такой сейв в начале второго периода на Эрике Чернаке – он случился при счёте 0:0, и после этого воодушевлённая «Флорида» побежала и забила три.

Или на последних секундах, когда Бобровский отразил три броска и не пропустил, несмотря на то, что во вратарской площади творилось настоящее сумасшествие. «Здорово выиграть первый матч. Когда у моих ворот началась куча-мала, я просто старался остановить шайбу. Особо не думал, действовал на инстинктах. Все понимали, какой счёт, надо было его отстоять», — поделился эмоциями герой встречи, который был признан третьей звездой и одержал первую официальную победу в составе «пантер».

«Бобровский уже сделал больше крутых сейвов, чем Луонго и Раймер вместе взятые»

«Он великолепен. Он и в прошлом матче сделал шикарный сейв, появившись из ниоткуда. Сегодня тоже была парочка зрелищных спасений. Казалось, перед Кучеровым были пустые ворота, а все знают, как быстро он может бросить. Это были очень важные сейвы в нужный момент. Хотя, конечно, нашей защите надо поработать над тем, чтобы минимизировать такие шансы у соперника. Но, пожалуй, «Тампа» в этом аспекте – лучшая команда», — заключил главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль.

«Как же клёво в каждом матче наблюдать величие в воротах. Сергей Бобровский, детка!», — написал ведущий радио SiriusXM Орландо Алзугарай.



«Вау! Бобровский за два матча сделал больше невероятных спасений, чем Раймер и Луонго вместе взятые за весь прошлый сезон», — восхищается пользователь «Твиттера» Робин.



Статистика Сергея Бобровского в сезоне-2019/20



Бобровский становится кошмаром «Тампы». Прошлой весной он вместе с «Коламбусом» всухую обыграл лучшую команду регулярного сезона в первом раунде, а теперь ещё и перебрался в один дивизион к «молниям» и сразу же начал творить чудеса в воротах «Флориды».