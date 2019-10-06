«Настоящий мужик с доброй душой». Ушёл из жизни Самвел Мнацян

Болезнь не щадит никого, ни старых и немощных, ни здоровых и сильных. Ещё весной 2018-го он выходил на лёд в матче КХЛ за «Адмирал», блокировал броски, раздавал силовые приёмы. Потом подписал контракт с «Сибирью», уверенно работал на предсезонке. А затем у него заболела спина.

«Врачи верят в хорошее»

Банальное столкновение в предсезонном матче, и что-то пошло не так. Анализы показали наличие опухоли, последовал отъезд в Германию на обследование и лечение, и прозвучало страшное слово – рак. Поначалу прогнозы, по рассказам Самвела, были хорошие. Молодой сильный организм поначалу активно боролся с болезнью, защитник бодро рапортавал о химио- и лучевой терапии, рассказывал, что даже занимается в зале, гуляет на свежем воздухе с женой и дочкой. «Врачи верят в хорошее», — говорил Самвел.



Хоккейное сообщество поддержало Мнацяна – ему звонили игроки, тренеры, был организован сбор средств. «Адмирал» направил на лечение средства, собранные на матче с «Сибирью» — 1,25 млн рублей. Ещё миллион собрал профсоюз, проведя благотворительный матч.

Защитнику «Сибири» поставили страшный диагноз. Его уже поддержал Радулов Самвел Мнацян сейчас обследуется в Германии.

«Сибирь», естественно, не стала отказываться от игрока и оставила в команде, и со своей стороны также помогала с лечением. На официальном сайте КХЛ до сих пор значится срок окончания контракта – 30 апреля 2020 года.



Мнацян пропал на год из информационного пространства, не было вестей о динамике болезни, но все надеялись, что он сможет побороть болезнь. Ещё пару месяцев назад была надежда, что защитник сможет полностью поправиться, но в последние дни состояние Самвела стало критическим.

«Сибирь»: к данной минуте Мнацян жив, но находится в тяжёлом состоянии

Агент игрока Шуми Бабаев в сегодняшнем интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о течение болезни: «Все проблемы случились из-за того, что у него слишком поздно обнаружили болезнь. Думаю, у него она появилась раньше, ведь боль в спине была давно. Когда хоккеисты проходят обследования, им обязательно надо сдавать онкомаркеры. Необходимо проверять ребят, поскольку работа у них опасная. От чего всё пошло? Возможно, из-за ушиба спины. Думаю, столкновение в одном из матчей спровоцировало ухудшение болезни. Опухоль развивалась на позвоночнике. Не знаю точных медицинских терминов, описывающих эту ситуацию. К сожалению, с такой проблемой медицина пока не научилась справляться. Молодые ребята, вроде бы полные здоровья и сил, умирают.



Мы разговаривали с Самвелом ещё зимой, он сказал, что 90 процентов раковых клеток убито. Однако весной заметного прогресса не было, поэтому решили поменять схему лечения. Он затем прошел ещё один курс химиотерапии, но дальше пошло ухудшение. Мы всё равно надеялись на лучшее. В ближайшее время ему предстояло пройти новый курс. Родители, семья были рядом с ним в Германии. Они прилетели к нему, поскольку его состояние резко ухудшилось».

«Настоящий мужик с доброй душой»

Сердце Мнацяна остановилось вечером 5 октября 2019 года. Он не дожил даже до 30. Жёсткий, мощный на льду, не дающий спуска соперникам, но улыбчивый и добрый защитник больше никогда не выйдет на лёд. Он был настоящим бойцом, но даже таким как он не всегда под силам побороть рак.



«Большая утрата в нашей хоккейной семье. Нас покинул великолепный человек и хороший друг. Настоящий мужик с доброй душой и огромным сердцем. Мы всегда будем помнить тебя таким», — написал Бабаев в своём «инстаграме».



«На протяжении последнего года хоккеист стойко боролся с тяжёлой болезнью, но победить её не удалось. Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Самвела. Благодарим всех, кто поддерживал защитника весь этот год и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Самвел. Скорбим», — говорится в сообщении «Сибири».

«Чемпионат» выражает соболезнования семье Самвела Мнацяна.