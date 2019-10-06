«Это большие суровые псы»! Зибанеджад и Панарин удивляют Америку

Фамилия Мики Зибанеджада оккупировала заголовки ньюйоркских газет и сайтов. Новая тройка «Нью-Йорк Рейнджерс» быстро влюбила в себя и болельщиков, и журналистов.

«Панарин заставил Зибанеджада выйти на новый уровень»

«Выражение Мики Зибанеджада говорило обо всём. После второго из его трёх голов в этом матче, после того, как он выдал ослепительную перепасовку с Бучневичем, его лицо как бы говорило: это что, действительно случилось? Это был третий хет-трик в карьере Зибанеджада и вторая игра с четырьмя очками подряд. Благодаря Мике и его взаимодействию с Панариным и Бучневичем «рейнджеры» начали сезон лучше, чем можно было предположить.



«Жесть» — именно этим словом Зибанеджад охарактеризовал свой второй гол, ставший самым эффектным. «Это происходит только с этими двумя парнями. Буч — один из тех немногих, кто может сделать обратный пас, а не бросить. Мне казалось, что я выдал ему достаточно хороший пас на пустой угол, но он, видимо, не хотел забивать. И я очень рад, что был готов к обратной передаче от него», — сказал Мика.



Отдельно хотелось бы сказать про Панарина, который не только блеснул великолепным броском в касание, которым забил свой второй гол сезоне, но и сделал несколько отменных отборов шайбы в обороне. Теперь понятно, почему он получил свой контракт на $ 81,5 млн. Подписание Панарина, возможно, действительно подтолкнуло Зибанеджада выйти на другой, более высокий уровень. Конечно, результаты по ходу сезону для «Рейнджерс» могут быть не такими удачными, и это все понимают. Команда всё ещё допускает множество ошибок, многие из которых были ликвидированы благодаря потрясающей игре Александра Георгиева. Дэвид Куинн разумно регулирует сочетания защитников, что уже положительно сказалось на динамике игры в обороне — все пять удалений были успешно «убиты». Если для команды в целом остаётся открытым вопрос о её возможностях, то об игре тройки Зибанеджада вопросов нет — их «потолок», похоже, очень вырос», — отмечает обозреватель New York Post Бретт Циргалис.

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«Осторожно, это порно»

«Эта штука металась туда-сюда, словно шарик для пинг-понга», — с улыбкой охарактеризовал Дэвид Куинн второй гол «Рейнджерс», ставший телевизионным хитом. «Осторожно, это порно», — значилось в саркастическом комментарии пресс-службы «Рейнджерс» в официальном «твиттере» клуба.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».



«Какими бы классными ни были лидерские звенья «Рейнджерс» — а они чертовски хороши — Куинн считает, что они могут быть ещё лучше. Он сознательно давит на них, пытаясь убедиться, что они не начинают заигрываться. «Они лишь начинают формировать «химию». Это всего лишь вторая игра, и одна из тех вещей, которых мы ждём — это то, чтобы они стали полноценным звеном. Как бы ни была крута вторая шайба, они должны продолжать работать над каждым аспектом», — заявил тренер.

Конечно, Зибанеджад захватил все заголовки, потому что был лучшим игроком «Рейнджерс» в двух стартовых матчах. Но и Панарин был чертовски хорош. Мало того, что он здорово атакует, но сегодня он поразил меня в некоторых эпизодах, когда отлично оборонялся. Он украл шайбу с крюка некоторых нападающих «Оттавы» и хорошо сыграл во втором периоде, когда не дал бросить Артёму Анисимову, который был открыт на самом пятачке», — отмечает Винсент Меркольяно из USA Today.

Панарин начал по-царски! Победа и шикарный гол броском с колена Фанаты «Нью-Йорк Рейнджерс» в восторге от дебюта россиянина. Не зря ему дали контракт на $ 81,5 млн.

«Их большие псы сильнее нас»

«Прямо сейчас та сделка с Зибанеджадом, которую заключила «Оттава» летом 2016 года, обменяв Мику на Брассара, выглядит очень неудачной, не так ли? Зибанеджад превратился в настоящего центра номер один и надеется достичь ещё больших высот. Он напомнил «сенаторам», какую ошибку они совершили, отказавшись от него три года назад. Второй гол Мики — это были настоящие крестики-нолики, где атаку начал Панарин, а Зибанеджад и Бучневич пасовались так, что Мика не мог поверить в то, что ему вернули шайбу», — считает журналист Newsday Колин Стивенсон.

«Зибанеджад второй матч подряд набирает по 4 очка. Похоже, он с Панариным сформировал мгновенное взаимопонимание. Примечательно, что его хет-трик вместил в себя самые разные голы — в большинстве, меньшинстве и равных составах. Не сказать, чтобы это было чем-то неслыханным, но забить тремя разными способами — вещь нечастая. За последние 10 лет это происходило 14 раз, а год назад это делали лишь Себастьян Ахо из «Каролины» и Калле Ернкрок из «Нэшвилла», — отмечает обозреватель NBC Sports Адам Грец.

«Они были суровы к нам. А мы не сделали их жизнь достаточно сложной. Их большие псы были сильнее нас», — заявил главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит. «Большие собаки — это Зибанеджад, у которого было три гола и одна передача, Бучневич, у которого было три голевых паса, и Панарин, у которого была одна шайба и две передачи. Зибанеджад стал третьим бывшим игроком «Оттавы», кто оформил хет-трик в ворота своих бывших одноклубников. Двое первых — Джо Корво и Антуан Верметт», — отмечает Уэйн Сканлэн из Spotrsnet.



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«Зибанеджад два матча подряд набрал по 4 очка. Ему должен нравится его новый партнёр на правом фланге», — с юмором написал обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.



«Зибанеджад просто безумен, а игра в большинстве — великолепна. Панарин вносил хаос в действия соперника своими разрезающими передачами, после которых оппоненты теряли позиции. Первая линия снова создала магию, а Панарин оказался точно так же хорош, как его и рекламировали», — отмечает фанатский блог Blueshirt Banter. «Панарин — настоящая машина по реализации большинства. Он дважды реализовал численный перевес в двух первых матчах. Это было начало мечты для нового форварда «синерубашечников», но теперь он должен ждать целую неделю, потому что «Рейнджерс» не играет до следующей субботы, когда к ним гости приедет «Эдмонтон» во главе с Макдэвидом», — резюмировал портал CBS Sports.