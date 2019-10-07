Радулов провалил старт сезона. Даже у Худобина больше набранных очков

Новая супертройка «Нью-Йорк Рейнджерс» захватила внимание многих российских болельщиков, следящих за НХЛ, и это вполне объяснимо — очень уж красиво и легко звено Мики Зибанеджада провело два первых матча сезона. От «Детройта», который утратил былую славу самого техничного и самого русского клуба лиги, в этом году никто не ждал особой прыти, но и «красным крыльям» удалось привлечь к себе взгляды фанатов. А главным героем домашней встречи «Ред Уингз» с «Далласом» стал 25-летний американец Энтони Манта.

Манта стал первым хоккеистом сезона, оформившим голевой покер. Форвард «Ред Уингз» стал вторым хоккеистом в славной истории клуба, кто забросил четыре шайбы в первом домашнем матче сезона. Особенно красивым стал третий гол Манты, который был забит после впечатляющего сольного прохода по правому флангу и смелым выходом на пятачок — завершил этот приём точный бросок в падении.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Успех Манты можно было бы назвать удивительным, если бы не концовка прошлого сезона, в которой канадец отыграл очень здорово. В последних 10 матчах регулярного чемпионата-2018/19 Манта забил 13 голов и сделал 9 передач, сохранив этот импульс на старт нынешнего сезона.



«Я дал ему прозвище «Летающий француз». Он же летает по льду, проскакивая мимо защитников. Он так быстро перебирает ногами, что его трудно остановить», — с улыбкой охарактеризовал одноклубника форвард «Детрота» Дилан Ларкин.



Видео можно посмотреть в «твиттере» NHLGIFs.

Пострадавшим от новых геройств Манты стал голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 29 бросков из 33. Россиянину записали на счёт голевой пас, так как формально он начал результативную атаку, позволившую Роопе Хинцу открыть счёт в середине первого периода, но техасцы не смогли удержать полученное преимущество.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Далласа».

Худобин вполне наиграл на то, чтобы «звёзды» заработали хотя бы одно очко за овертайм, поскольку в третьем периоде Антон несколько раз спасал одноклубников, удерживая их на плаву. Но неудержимый Манта принёс победу «Ред Уингз» за 54 секунды до конца основного времени, и в результате этого «Даллас» потерпел третье поражение подряд.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Далласа».

«Для нас, как для звена, это очень хороший результат. Наша тройка с Бертуцци и Ларкиным здорово стартовала в первом матче сезона с «Нэшвиллом», мы сразу же вспомнили, где мы были в прошлом сезоне. Наша эффективность доказывает, что мы сможем удачно провести всю регулярку», — отметил сам Манта. «Они знают, как играть вместе, они подпитывают друг друга. А нам просто необходимо, чтобы эти парни играли успешно» — добавил главный тренер «Ред Уингз» Джефф Блэшилл.

Календарь «Даллас Старз»

Что же касается «Далласа», то «зелёные» стали одним из разочарований первых дней нового сезона. В трёх матчах «звёзды» не набрали ни одного очка и опустились на предпоследнее место в лиге, опережая лишь ещё более кошмарно стартовавший «Сан-Хосе». Главные действующие силы «Далласа» в атаке безмолвствуют: у Александра Радулова и Джейми Бенна нет ни одного набранного очка, а у Тайлера Сегина и Джо Павелски — по одному.



Если учесть голевой пас Антона Худобина, то российский голкипер пока идёт на четвёртом месте в списке лучших бомбардиров команды — у него набранных очков больше, чем у того же Радулова.



«Управление игрой стало лучше. Мы сможем преодолеть эту неудачу из трёх поражений подряд», — пообещал главный тренер «Старз» Джим Монтгомери. Но как тут не вспомнить прошлогодний скандал, когда один из боссов «Далласа» Джим Лайтс публично нецензурно обгругал Сегина и Бенна за плохую игру.

