«Не могли проиграть этот матч». В Новосибирске простились с Мнацяном

«Хотел бы принести соболезнования семье Самвела Мнацяна. Ещё летом разговаривали о том, что он будет в составе команды. Так сложилось. Серьёзная болезнь, и он не смог победить её. Пускай земля будет ему пухом. Наверное, в этот день мы не имели права проиграть», — именно с таких слов началась послематчевая пресс-конференция главного тренера «Сибири» Николая Заварухина.

«Настоящий мужик с доброй душой». Ушёл из жизни Самвел Мнацян Ему было всего 29 лет, ещё весной 2018-го он играл в хоккей.

Действительно, пройти мимо такой страшной трагедии не мог никто. А уж тем более хоккейная «Сибирь», на контракте у которой находился защитник Самвел Мнацян, скончавшийся накануне в немецкой клинике в возрасте 29 лет. Только вдумайтесь: молодой мужчина, семьянин, ещё столько всего впереди… Спортсмен, доброй души человек. Но даже это не уберегло Мнацяна от болезни, которая стала для него роковой. Увы, победить онкологическое заболевание Самвел так и не смог.



Хоккеисты «Сибири» вышли на отчётный матч с нашивками на форме в память о Мнацяне. Каким хоккейная общественность запомнит Самвела? Порядочным и добрым человеком. Настоящим бойцом, который всегда отстаивал честь своей команды на льду. Мнацян никогда не боялся драк, он мог спокойно принять вызов любого хоккеиста, поддержать партнёра, дать отпор сопернику. За это защитника уважали и любили в любом коллективе. Самвел был кумиром болельщиков.



Предматчевая церемония была очень грустная. Безумно жаль, что такие вещи происходят. Мы выиграли этот матч для Самвела», — заявил после встречи финский защитник «Сибиряков» Юрки Йокипакка.



Действительно, «Сибирь», как сразу стало заметно, вышла на матч с серьёзным настроем и начала биться на каждом участке льда. В глазах хоккеистов новосибирского клуба была видна спортивная злость, никто не хотел проигрывать ни сантиметра хоккейного пространства. Болельщики отчаянно гнали сибиряков вперёд. Как умеют болеть в Новосибирске, большинство хоккейной публики прекрасно знает. Но этот вечер для города стал особенным.

Уже не третьей минуте первого периода хозяева выиграли борьбу в углу площадки, Романцев с разворота сделал передачу Яковлеву, который докатил до пятака и точно бросил в угол ворот. Этот гол стал для Алексея первым в нынешнем сезоне, но каким важным!



Как стало ясно позже, более Иван Бочаров и его «Динамо» в нынешней встрече не пропустят, но и «Сибирь» уверенно держала свои ворота на замке. Так, голкипер хозяев Алексей Красиков отразил 32 броска в створ своих ворот. Показатель более чем достойный. 1:0 – с таким счётом «Сибирь» выиграла у «Динамо» в матче памяти Мнацяна.

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Отметим, что матч памяти Самвела прошёл и во Владивостоке, где ранее «Адмирал» принимал «Нефтехимик». Мнацян – далеко на чужой хоккеист для обеих команд. В Нижнекамске защитник играл с 2013 по 2015 год, а в «Адмирале» он и вовсе был капитаном, став символом дальневосточной команды.



«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Самвела, его друзьям, всем, кто его знал. Мы потеряли одного из самых храбрых и мужественных людей. Три полных сезона Самвел был настоящим сердцем и душой «Адмирала», надёжной опорой, на которой держался весь коллектив.



И после ухода из «Адмирала» Сэм оставался частью нашей приморской хоккейной семьи. Мы навсегда запомним его как капитана команды, верного друга, самоотверженного бойца и Мужчину с большой буквы.



Не будет преувеличением сказать, что без профессионализма Самвела нам никогда не удалось бы возродить команду в 2017-2018 годах, сделать её сильнее и проложить путь к новым победам. Самвел больше не выйдет на лёд, но память о нём будет жить в наших сердцах», — заявил президент «Адмирала» Заирбек Юсупов.



Соболезнования в связи со смертью хоккеиста выразили и другие клубы КХЛ, а также Федерация хоккея России. Отечественному хоккею, всей нашей лиге будет не хватать такого мужика, спортсмена и бойца, каким был Самвел Мнацян. Но память о нём останется навсегда.