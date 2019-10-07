Знарок показал СКА, как побеждать. Триумфальное возвращение бывшего

Даже когда соперник отыгрался с 0:2 и давил по всем фронтам, «Спартак» всё равно уезжает из Ледового с двумя очками.

Матчи СКА и «Спартака» всегда несут оттенок принципиальности, но сегодняшняя встреча всё равно должна была стоять для Олега Знарка особняком. Отсюда его уволили через пару месяцев после победы на Олимпиаде со сборной, когда он проиграл ЦСКА в финале конференции. Попросили и из сборной России. Колоссальное психологическое напряжение, которое он испытывал на протяжении двух лет, не прошло бесследно. Знарок год восстанавливал нервы и силы, чтобы сейчас взяться за работу с удвоенной энергией. Сегодня – его первое возвращение в Ледовый дворец. Только теперь он стоит за скамейкой гостей, и галстук у него красный, а не красно-синий.

Сезон в «Спартаке» для него начался кошмарно – во-первых, состав красно-белых даже отдалённо не похож на то, с чем Знарок работал в СКА и сборной России. Во-вторых, будто и этого мало, вратари его команды начали чудить и пропускать совершенно глупые и несуразные голы. Знарок и сам говорил, что уже «офигевает» от игры своей команды.

Знарок уже «офигевает» от «Спартака». Тренер понял, куда он попал С таким количеством «привозящих» игроков олимпийский чемпион ещё не работал.

Но потихоньку-помаленьку он начал выправлять ситуацию. Из последних четырёх матчей проигран только один, ЦСКА. Зато есть победы над «Автомобилистом», «Авангардом» и «Витязем», который на тот момент лидировал в КХЛ.



Если взять за скобки невероятный провал с ЦСКА, когда «армейцы» забивали чуть ли не в каждой атаке, возвращение Юлиуса Гудачека (начало сезона он пропустил из-за травмы) встряхнуло команду и дало долгожданную уверенность.



Уверенность в своей зоне даёт уверенность и в атаке. «Спартак» начал матч с двух удалений подряд, но «три на пять» выстоял, а затем сам получил двойное численное преимущество и забил. У Якова Рылова сломалась клюшка, но по шайбе вместо него пальнул Дмитрий Вишевский. А под конец периода Робин Ганзл реализовал удаление Артёма Зуба.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Новый 17-й номер СКА

Антон Бурдасов всегда играл под 71-м номером, но после возвращения в Петербург решил взять 17-й – номер, под которым в Петербурге выступал Илья Ковальчук. Довольно смелый поступок – с таким номером надо соответствовать. Ковальчук за шесть лет в СКА набрал 370 (161+209) очков, помог «армейцам» дважды выиграть Кубок Гагарина, становился самым ценным игроком плей-офф и лучшим бомбардиром лиги.



С таким номером должно быть настоящим спасителем, и Бурдасову придётся сильно постараться. Раньше в СКА Антон играл преимущественно в четвёртом звене, но сейчас нападающий в Петербурге должен стать одним из лидеров, а не частью «группы поддержки». Место Ткачёва в первом звене кажется незыблемым, а во втором Бурдасов может заменить Кагарлицкого. Сегодня был его первый матч, он вышел во втором звене с Кемппайненом и Барабановым (правда, почему-то на правом фланге, а не привычном левом). Вместо Бывальцева Бурдасов попал и в первую бригаду большинства, но был не слишком заметен до конца второго периода.

Бурдасов вернулся в Россию! Из-за мечты он потерял около 40 млн рублей Антон Бурдасов не смог закрепиться в НХЛ, поэтому перешёл в СКА, с которым уже выигрывал Кубок Гагарина.

А за три с половиной минуты до сирены, при счёте 0:2, бросил так, как надо и как он умеет – быстро и точно. Кемппайнен чисто выиграл вбрасывание на Антона, который послал шайбу на неудобной высоте мимо Гудачека. Для СКА, которому голы в последнее время даются с огромным трудом, это был как глоток воздуха. Хозяева заметно прибавили во втором периоде, и, наконец, усилия обернулись голевым свершением. Вскоре Карпов мог сравнивать счёт, то Гудачек был начеку.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.



Владимиру Ткачёву хватило 19 секунд третьего периода, чтобы сравнять счёт. Неужели это снайпер Бурдасов так взбодрил команду? В предыдущих двух матчах СКА не мог забить больше одного гола, а тут – камбэк с 0:2. В третьем периоде «Спартак» практически не вылезал из обороны и терпел до овертайма (хотя пару раз очень опасно «кололи», подкарауливая ошибки соперника), в то время как СКА по-настоящему завёлся. Но Знарок поступил мудро – переждал волны атак, дождался овертайма «три на три», и там уже его лидеры решили. Мартиньша Карсумса забыли перед воротами Мельничука, и тот не промазал.



СКА проиграл третий матч подряд (впервые с сезона-2016/17), а Знарок наглядно продемонстрировал бывшей команде, как надо вытаскивать тяжёлые матчи.