Ещё один русский в столице Канады. Контракт Наместникова мешал «Рейнджерс»

Перед новым сезоном НХЛ «Рейнджерс» было принято считать самой русской командой. Но такой она была только на бумаге, да в контрольных матчах, а в целом было понятно, что никакой масштабной русской диаспоры на Бродвее не будет. Георгиев в роли бэкапа (пока), Панарин – суперзвезда, да Бучневич, которого «рейнджеры» летом решили всё-таки не обменивать и дали ему четвёртый по величине контракт среди нападающих клуба.

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Что касается Шестёркина, Рыкова и Кравцова, то ещё летом на них рассчитывали в основном в «Хартфорде» из АХЛ. Талант у ребят есть, но не такой, чтобы сходу заиграть в основе «Рейнджерс». Запутаннее всего была ситуация с Владиславом Наместниковым. В июле 2018-го «Нью-Йорк» подписал с россиянином двухлетний контракт с кэпхитом в $4 млн, и почти сразу же начал жалеть об этом. Влад играл в «Рейнджерс» в свою силу, но его результативность, конечно, была далека от той, что Наместников показывал в «Тампе», выходя с Кучеровым и Стэмкосом. Слухи об обмене россиянина из «Нью-Йорка» возникали постоянно, а этим летом усилились после подписания «Рейнджерс» гигантского соглашения с Артемием Панариным. Контракт Наместникова, истекающий по окончании сезона, явно оказался лишним в платёжке клуба.

«После этого года у Влада заканчивался контракт с «Рейнджерс». Мой клиент становился неограниченно свободным агентом. Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит хотел видеть в своих рядах и Никиту Зайцева, и Влада Наместникова. Эта сделка могла случиться ещё летом, но тогда не срослось», — рассказал «Чемпионату» агент нападающего Дэн Мильштейн.



Всё же сезон Наместников начал в «Рейнджерс», но за два матча, очевидно, развеял последние сомнения «синерубашечников» об обмене россиянина. 0 очков, «-2», и здравствуй, «Оттава»! Вполне вероятно, что в Нью-Йорке хотели бы оставить Наместникова для глубины состава, но не за такие деньги. В финансовом плане обмен с «сенаторами» оказался весьма выгодным для «Рейнджерс». За Наместникова клуб получил защитника Ника Эберта и право выбора в четвёртом раунде драфта-2021. Эберт, который сразу отправится в «Хартфорд», займёт под кепкой лишь $700 тыс., ещё примерно столько же будет учитываться в платёжке «Рейнджерс» от контракта Наместникова. «Нью-Йорк» перестал скрести макушкой потолок зарплат, и под кепкой даже появилось немного свободных денег.

Бучневич выжал из «Рейнджерс» $ 6,5 млн. В Нью-Йорке полюбили русских Российский нападающий может стать одним из лидеров обновлённой команды.

Для «Рейнджерс» этот обмен – необходимость. Да и вряд ли в клубе сильно жалеют о расставании с Наместниковым. А что же сам Влад? «Влад доволен обменом, он счастлив присоединится к новой команде. Его роли в «Оттаве» были заранее обговорены, всё в порядке», — заверяет агент хоккеиста. Но согласитесь, было бы очень странно, если бы Мильштейн говорил по-другому.



На деле же получается, что Наместников из успешного «Рейнджерс» переходит в худшую команду лиги. Да, безусловно, это НХЛ, и Кубок здесь может выиграть любой клуб, но современная «Оттава» что-то уж совсем не похожа на претендента на трофей. Хозяин-скупердяй, постоянная и жёсткая экономия, странная селекция, конфликты владельца с болельщиками, унылые результаты последних лет – всё это нынешние «сенаторы».

В НХЛ есть команда-дно. В составе уже три «мёртвые души» Клуб Юджину Мельнику не нужен. Но нового владельца у «Оттавы» почему-то нет.

Вот и новый сезон «Оттава» начала с двух поражений, и Наместникову особо не позавидуешь. Только что он из первого ряда смотрел на шоу «Гарлем Глобтроттерс», а теперь ему предстоит привыкать к проигрышам и полупустым трибунам «Канадиен Тайр-Центра» в Оттаве.



Впрочем, для самого Наместникова всё не так мрачно. Влад будет претендовать на топ-6 «Оттавы», по сравнению с «Рейнджерс» увеличится его игровое время, вероятно, он будет выходить на большинство. По уровню таланта в составе «сенаторов» россиянина превосходят, пожалуй, только Бобби Райан да Брэди Ткачук, так что «Оттава» для Наместникова – отличный шанс показать себя.

Зайцева отправили в худшую команду НХЛ. Это новый вызов или крах мечты? Два года назад россиянина переоценили в «Торонто», сейчас он должен начинать всё заново.

В столице Канады Влада встретит не меньшее количество соотечественников, чем в «Рейнджерс»: Никита Зайцев, Артём Анисимов, да подтянутый из фарм-клуба Виталий Абрамов. Очень быстро и неожиданно «Оттава», чей владелец считался лютым русофобом, стала едва ли не самой русской командой в НХЛ. Как минимум трое наших соотечественников теперь будут играть важную роль в жизни «сенаторов», да и на Абрамова нужно посмотреть. Если этот дешёвый для клуба игрок будет результативен, то скряга Юджин Мельник будет в восторге.



История о трёх русских, которые объединились в худшем клубе НХЛ, чтобы вывести его на новый уровень, может быть очень красивой, но пока это похоже на сказку. Понятно же, что Зайцев, Анисимов и теперь Наместников оказались в столице Канады не от хорошей жизни, и «Оттава» сейчас больше всего похожа на свалку русских талантов, которых когда-то переоценили в финансовом плане в других клубах. «Чикаго» стало накладно платить $4,5 млн в год Анисимову, в «Торонто» не могли себе позволить ещё пять лет выплачивать такую же сумму Никите Зайцеву, про проблемы «Рейнджерс» после золотых гор для Панарину мы уже говорили.

Во всех трёх случаях «Оттава», где полно места под потолком, становилась идеальным вариантом для обмена. Идеальным для клубов, которые скидывали в канадскую столицу мешающие под кепкой контракты, идеальным для самой «Оттавы», которая на роль лидеров получала игроков с достаточно средней зарплатой. А что насчёт самих хоккеистов?



У россиян, оказавшихся сейчас в составе «сенаторов», вряд ли стоит высокая цель вывести клуб на новый уровень. Всё просто и приземлённо — Анисимову, Зайцеву и Наместникову нужно самим себе ответить на вопрос: «А есть ли жизнь в НХЛ после «Оттавы»? Сумеют ли эти ребята остаться на плаву в лучшей лиге мира, играя за худший клуб, или обмен в стан «сенаторов» — первый шаг к возвращению в КХЛ? В меньшей степени такая постановка вопроса относится к Зайцеву, контракт которого рассчитан ещё на пять сезонов, да и Анисимову через два сезона уже будет 33 года, и возможный отъезд на родину не станет для него трагедией. А вот Наместникову надо доказывать здесь и сейчас, и зарабатывать себе на новый контракт. Сделать это из клуба, где сам владелец чуть ли не противится любым успехам своего детища, Владиславу будет очень трудно, но в жизни нет ничего невозможного.