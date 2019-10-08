Канадца наказали на 25 игр за удар вратаря. Он напился и пошёл вразнос

Говорят, на ошибках учатся. Но это точно не про нападающего одной из юниорских лиг Канады Грега Малхолла, который жёстко снёс вратаря соперника Берка Беркелиева пару недель назад. После дисквалификации на 25 матчей ему бы сидеть тихо и не отсвечивать, но Малхолл пошёл вразнос и доигрался до того, что путь в хоккей ему теперь, похоже, закрыт.

В Канаде хоккеист жестко снёс вратаря. Его чуть не закатали в лёд Пострадавшего отвезли в больницу, а нарушитель уже получил дисквалификацию в 25 матчей.

Был пьян и грязно ругался – дисквалификация на год

Вначале в «Йорктоне», команде Малхолла, защищали своего игрока и говорили, что он жалеет о случившемся. Но Грег ещё раз доказал, что не заслуживает к себе снисходительного отношения. В Сети появилось видео, где он кричит: «Привет, я Грег Малхолл из «Йорктон Террьерз». Ну и правильно я снёс вратаря, всё чётко. Пошёл ты, Берк Беркелиев!». При этом свою тираду он сдобрил отборной порцией нецензурщины.

Об уважении к сопернику, который сильно пострадал от твоих действий, Малхолл, видимо, не слышал. А судя по его поведению на видео и бутылке пива в руке, хоккеист был пьян.

Видео быстро дошло до игроков и тренеров «Мелвилля», а затем и до руководства SJHL. Реакция была мгновенной. «Ввиду появившегося недавно видео, на котором Грег Малхолл сквернословит и неуважительно отзывается о вратаре «Мелвилля» Берке Беркелиеве, юниорская лига Саскатчевана и «Йорктон Террьерз» разрывают отношения с Малхоллом до конца сезона-2019/20», — говорится в заявлении лиги.



По правилам федерации хоккея Канады, такое наказание означает, что до окончания дисквалификации Малхоллу запрещено играть не только в лиге Саскатчевана, но и в любой другой канадской команде. Большой вопрос, захочет ли какой-либо клуб связываться с таким игроком — Малхолл и до этого лучше всего умел набирать не очки, а штрафные минуты, а сейчас вконец испортил свою репутацию. Да и нечего таким делать в хоккее.



Вскоре после этого в «Твиттере» был зарегистрирован аккаунт Грега Малхолла, в котором были опубликованы извинения: «Я бы хотел извиниться перед Берком Беркелиевым, моим словам нет оправдания, я ни в коем случае не должен был такое говорить. Я не такой человек, который будет говорить подобные вещи, особенно после такого хита и всех травм. Я несу полную ответственность за свои поступки». Правда, даже если это действительно написал Малхолл, это мало о чём говорит. Точно так же он извинялся и после того, как получил дисквалификацию на 25 матчей.

«Было страшно, но случившееся не отпугнёт меня от хоккея»

Старшая сестра Берка, Дарья, рассказала «Чемпионату» о самочувствии вратаря, который оказался не канадцем, а россиянином. Берк, несмотря на необычное имя, родился на Крайнем Севере России, в небольшом городе Мегион, недалеко от Нижневартовска. Сейчас он продолжает лечение дома, из больницы его выписали.



«Берк продолжает восстановление, все дни разные, но он медленно идёт на поправку. Шов на губе заживает, ему вставили новые зубы вместо выбитых. Берк перенёс сильное сотрясение мозга после удара головой о лёд, и потребуется ещё несколько недель, пока он не придёт в норму. Тренеры «Мелвилля» надеются, что он сможет скоро вернуться на лёд.

Ситуация серьёзная, потому что он должен был быть первым номером команды в этом сезоне – всё лето он готовился к этому, много тренировался и подошёл к сезону в отличной форме. Мы надеемся, что он сможет полностью восстановиться и вернуться в хоккей», — сказала Дарья.



«Страшно, когда тебя отправляют в нокаут и ты теряешь сознание, конечно, это сказалось на физическом состоянии. Но это ни в коем случае не отпугнёт меня от хоккея. Я ещё не восстановился полностью, но каждый день мне становится лучше. У меня кружится голова от резких движений, но я настроен оптимистично. Ну а реакция Малхолла – это дело его самого, хоккейных богов и лиги», — сказал Беркелиев, который не теряет присутствия духа и планирует уже в этом сезоне вернуться в состав.