СКА проиграл три матча подряд. Всё пропало?

Итак, 7 октября СКА принимал в Санкт-Петербурге «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу красно-белых.
Таким образом, подопечные Алексея Кудашова потерпели третье поражение подряд. Последний раз такая серия у питерского клуба в регулярном чемпионате КХЛ была в сезоне-2016/17. Нужно ли «армейским» болельщикам беспокоиться или ничего страшного не происходит?
Новый главный тренер
Сложно требовать от Алексея Кудашова моментального результата. Да, ответственность на российском специалисте лежит огромная, он знал, под чем подписывался. Тут тебе и первая сборная России, и амбициозный и привыкший к большим победам СКА.
Но всё и сразу ничего не бывает, даже у молодых и амбициозных тренеров, каковым является Кудашов. Напомним, что основная из задач, которую должен решить Кудашов – максимально развить питерскую молодёжь, чтобы она добилась прогресса.
Сейчас в составе СКА хватает молодых хоккеистов, немало их и в ближайшем резерве. Кудашов неплохо работал с молодёжью в «Атланте» и «Локомотиве», поэтому к подобным ролям ему не привыкать. Другое дело, что спрос на его нынешней должности совершенно иной. Питер даже при нынешнем далеко не звёздном составе будет стараться завоевать Кубок Гагарина.
Команда одного звена
Да, сейчас в команде из Петербурга перестройка, за пару лет ушли основные лидеры. Как ни крути – Ковальчук, Дацюк, Прохоркин, Гусев, Гавриков – это серьёзнейшая сила даже по меркам НХЛ. Но мы привыкли, что СКА может позволить себе гораздо больше, чем многие другие клубы. Йори Лехтеря после мытарств в НХЛ, Владимир Ткачёв, забросивший всего пять шайб в прошлом сезоне невероятным усилением не назовёшь при всем желании. Просто, повторимся, за прошлые годы мы привыкли совсем к другому, а к хорошему, как известно, привыкаешь быстро.
Однако в компании с Плотниковым первое звено «армейцев» заиграло неплохо, а Ткачёв и вовсе выглядит лучшим образом, соответствуя всем авансам, которые ему выдавали в межсезонье.
Но что же остальные? Потерялись Кемппайнен, Якупов, Барабанов. Не лучшим образом выглядит оборонительная линия. Когда это СКА был командой одного звена? Многие уже и не вспомнят этих времён.
Однако проблема должна решиться с приходом Бурдасова. Антон очень давно не играл в официальных матчах – аж с 27 февраля. Учитывая, что он наберёт кондиции, ему по силам сыграться с партнёрами и составить вторую сильную ударную тройку, что и показал матч со «Спартаком». Но Бурдасову, опять же, требуется время на адаптацию. Ещё недавно он пытался пробиться в НХЛ, теперь же вернулся из Северной Америки в Россию, где постарается стать одним из лидеров команды, с которой уже выигрывал Кубок Гагарина.
Площадка
Пора признать, что в погоне за зрелищностью СКА пожертвовал результатом. Далеко не все хоккеисты адаптировались к площадке энхаэловского размера. Однако вскоре адаптация должна завершиться. Ширина 26 метров – индикатор мастерства. Лучшие советские хоккеисты громили канадцев на их поле. Те часто побеждали в Москве, в наши времена – выигрывали чемпионаты мира и Олимпиаду в Сочи.
От размера площадки не страдает хоккей, а вот на маленьких полянах сразу всё видно – нужно быстро принимать решение. Есть уверенность, что те же Якупов и Барабанов адаптируются к новым условиям и их домашняя коробка 60 на 26 метров станет для питерцев козырем.
Пока же проблемы с привыканием к новым площадкам видна во многих клубах. К слову, даже североамериканцы, выступающие в КХЛ, далеко не сразу чувствуют себя на новых размерах как рыба в воде. А уж когда речь идёт о россиянине, привыкшего играть на больших европейских площадках, этот вопрос становится ещё более актуальным.
Вратари
Говоря о результатах СКА, многие забывают, что у команды получил травму основной голкипер Хелльберг. Кроме того, по итогам прошлого сезона в НХЛ перебрался Игорь Шестёркин. Вместо того, чтобы судорожно искать другого иностранца, в Питере поступили прагматично – доверили место Петру Кочеткову. Молодой и талантливый вратарь ещё использует шанс заиграть в основе, но в этот раз не получилось – парень банально не справился с давлением. А как тут справиться, когда за плечами нет должного опыта выступления на высоком уровне?
Но в любой ситуации бывают исключения из правил. Да, у Кочеткова сходу не пошло, зато справился в возложенной на него ответственностью местный воспитанник – Алексей Мельничук, который для своего возраста выглядит очень прилично и уверенно. Не случись в начале сезона потери Хелльберга, ещё неизвестно, доверили бы место Мельничуку. Теперь же есть ясность – у первого номера СКА есть серьёзнейший конкурент, которому всего 21 год, а у национальной сборной России – новый полноценный кандидат.
Перспективы
В ближайшее время команде Алексея Кудашова предстоит сыграть домашнюю встречу с «Автомобилистом», а затем провести выездные матчи с «Торпедо», «Авангардом» и «Нефтехимиком».
Ожидать от СКА можно всего, чего угодно, никто не гарантировал отсутствия спадов уже на начальной стадии сезона. Но, думается, провальной грядущая поездка у Питера вряд ли получится. Проиграв третий матч подряд, «армейцы» поняли, что в полноги никого (за редким исключением) в нынешнем сезоне не обыграть. Уровень лиги подравнялся, а из общей массы фаворитов выделяется разве что ЦСКА, которому в ближайшем будущем придётся решать вопрос с составом из-за ужесточающегося потолка зарплат.
Вообще же нынешнее регулярное первенство уже на старте выглядит интересно и непредсказуемо. Взять хотя бы «Витязь», чей рывок было невозможно предугадать даже в самых смелых прогнозах. Посмотрим, сохранится ли эта тенденция после прохождения хотя бы половины дистанции, но пока наблюдать за происходящим достаточно интересно.
- 8 октября 2019
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