СКА проиграл три матча подряд. Всё пропало?

Итак, 7 октября СКА принимал в Санкт-Петербурге «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу красно-белых.



Таким образом, подопечные Алексея Кудашова потерпели третье поражение подряд. Последний раз такая серия у питерского клуба в регулярном чемпионате КХЛ была в сезоне-2016/17. Нужно ли «армейским» болельщикам беспокоиться или ничего страшного не происходит?

Знарок показал СКА, как побеждать. Триумфальное возвращение бывшего Даже когда соперник отыгрался с 0:2 и давил по всем фронтам, «Спартак» всё равно уезжает из Ледового с двумя очками.

Новый главный тренер

Сложно требовать от Алексея Кудашова моментального результата. Да, ответственность на российском специалисте лежит огромная, он знал, под чем подписывался. Тут тебе и первая сборная России, и амбициозный и привыкший к большим победам СКА.



Но всё и сразу ничего не бывает, даже у молодых и амбициозных тренеров, каковым является Кудашов. Напомним, что основная из задач, которую должен решить Кудашов – максимально развить питерскую молодёжь, чтобы она добилась прогресса.

Сейчас в составе СКА хватает молодых хоккеистов, немало их и в ближайшем резерве. Кудашов неплохо работал с молодёжью в «Атланте» и «Локомотиве», поэтому к подобным ролям ему не привыкать. Другое дело, что спрос на его нынешней должности совершенно иной. Питер даже при нынешнем далеко не звёздном составе будет стараться завоевать Кубок Гагарина.

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Команда одного звена

Да, сейчас в команде из Петербурга перестройка, за пару лет ушли основные лидеры. Как ни крути – Ковальчук, Дацюк, Прохоркин, Гусев, Гавриков – это серьёзнейшая сила даже по меркам НХЛ. Но мы привыкли, что СКА может позволить себе гораздо больше, чем многие другие клубы. Йори Лехтеря после мытарств в НХЛ, Владимир Ткачёв, забросивший всего пять шайб в прошлом сезоне невероятным усилением не назовёшь при всем желании. Просто, повторимся, за прошлые годы мы привыкли совсем к другому, а к хорошему, как известно, привыкаешь быстро.



Однако в компании с Плотниковым первое звено «армейцев» заиграло неплохо, а Ткачёв и вовсе выглядит лучшим образом, соответствуя всем авансам, которые ему выдавали в межсезонье.



Но что же остальные? Потерялись Кемппайнен, Якупов, Барабанов. Не лучшим образом выглядит оборонительная линия. Когда это СКА был командой одного звена? Многие уже и не вспомнят этих времён.



Однако проблема должна решиться с приходом Бурдасова. Антон очень давно не играл в официальных матчах – аж с 27 февраля. Учитывая, что он наберёт кондиции, ему по силам сыграться с партнёрами и составить вторую сильную ударную тройку, что и показал матч со «Спартаком». Но Бурдасову, опять же, требуется время на адаптацию. Ещё недавно он пытался пробиться в НХЛ, теперь же вернулся из Северной Америки в Россию, где постарается стать одним из лидеров команды, с которой уже выигрывал Кубок Гагарина.

Площадка

Пора признать, что в погоне за зрелищностью СКА пожертвовал результатом. Далеко не все хоккеисты адаптировались к площадке энхаэловского размера. Однако вскоре адаптация должна завершиться. Ширина 26 метров – индикатор мастерства. Лучшие советские хоккеисты громили канадцев на их поле. Те часто побеждали в Москве, в наши времена – выигрывали чемпионаты мира и Олимпиаду в Сочи.



От размера площадки не страдает хоккей, а вот на маленьких полянах сразу всё видно – нужно быстро принимать решение. Есть уверенность, что те же Якупов и Барабанов адаптируются к новым условиям и их домашняя коробка 60 на 26 метров станет для питерцев козырем.

Пока же проблемы с привыканием к новым площадкам видна во многих клубах. К слову, даже североамериканцы, выступающие в КХЛ, далеко не сразу чувствуют себя на новых размерах как рыба в воде. А уж когда речь идёт о россиянине, привыкшего играть на больших европейских площадках, этот вопрос становится ещё более актуальным.

Голы Ткачёва – лучшее, что сейчас есть у СКА. Это уровень НХЛ Первую шайбу положил как рукой в девятку, а во второй удивил финтами. Но СКА это не помогло сломить ЦСКА.

Вратари

Говоря о результатах СКА, многие забывают, что у команды получил травму основной голкипер Хелльберг. Кроме того, по итогам прошлого сезона в НХЛ перебрался Игорь Шестёркин. Вместо того, чтобы судорожно искать другого иностранца, в Питере поступили прагматично – доверили место Петру Кочеткову. Молодой и талантливый вратарь ещё использует шанс заиграть в основе, но в этот раз не получилось – парень банально не справился с давлением. А как тут справиться, когда за плечами нет должного опыта выступления на высоком уровне?



Но в любой ситуации бывают исключения из правил. Да, у Кочеткова сходу не пошло, зато справился в возложенной на него ответственностью местный воспитанник – Алексей Мельничук, который для своего возраста выглядит очень прилично и уверенно. Не случись в начале сезона потери Хелльберга, ещё неизвестно, доверили бы место Мельничуку. Теперь же есть ясность – у первого номера СКА есть серьёзнейший конкурент, которому всего 21 год, а у национальной сборной России – новый полноценный кандидат.

Перспективы

В ближайшее время команде Алексея Кудашова предстоит сыграть домашнюю встречу с «Автомобилистом», а затем провести выездные матчи с «Торпедо», «Авангардом» и «Нефтехимиком».



Ожидать от СКА можно всего, чего угодно, никто не гарантировал отсутствия спадов уже на начальной стадии сезона. Но, думается, провальной грядущая поездка у Питера вряд ли получится. Проиграв третий матч подряд, «армейцы» поняли, что в полноги никого (за редким исключением) в нынешнем сезоне не обыграть. Уровень лиги подравнялся, а из общей массы фаворитов выделяется разве что ЦСКА, которому в ближайшем будущем придётся решать вопрос с составом из-за ужесточающегося потолка зарплат.



Вообще же нынешнее регулярное первенство уже на старте выглядит интересно и непредсказуемо. Взять хотя бы «Витязь», чей рывок было невозможно предугадать даже в самых смелых прогнозах. Посмотрим, сохранится ли эта тенденция после прохождения хотя бы половины дистанции, но пока наблюдать за происходящим достаточно интересно.