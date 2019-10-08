5 русских в топе драфта НХЛ. Последний раз такое было в 2001 году

Драфт НХЛ в 2020 году обещает стать прорывным для российских хоккеистов. Официальный сайт НХЛ опубликовал свою серию рейтинга ярмарки юниоров, которая состоится в конце июня следующего года в Монреале. Лидером стал канадский форвард Алексис Лафренье, но для нас гораздо важнее другое: сразу пять россиян вошли в топ-30.

Пять россиян вошли в топ-30 рейтинга драфта НХЛ-2020

Это, конечно, вовсе не означает, что вся пятёрка будет непременно выбрана в первом раунде драфта-2020, но обычно североамериканские рейтинги формируются максимально приближённо к действительности. Впрочем, определяющим для игроков станет ближайший год, главным образом на них будут смотреть скауты на молодёжном и юниорском чемпионатах мира.

Почти все фамилии наших ведущих проспектов следующего драфта уже на слуху у российской хоккейной общественности. Под шестым номером в рейтинге НХЛ идёт голкипер Ярослав Аскаров. Почти нет сомнений, что воспитанник омского хоккея, выступающий сейчас в Санкт-Петербурге, побьёт рекорд для российских вратарей по быстроте выбора на драфте. Пока рекорд удерживает Андрей Василевский, которого «Тампа» забрала под 19-м номером, но по всем раскладам Аскаров должен опередить действующего обладателя «Везины». Кто-то даже всерьёз полагает, что Ярослав может попасть в компанию Мишеля Пласса, Рика Дипьетро и Марка-Андре Флёри и стать четвёртым вратарём в истории, выбранным под первым номером.

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Драфт-2020 может стать триумфом уфимской хоккейной школы. Сразу три воспитанника «Салавата Юлаева» входят в число топовых проспектов. Это лучший бомбардир сборной России на ЮЧМ-2019 Родион Амиров, проведший яркую предсезонку в составе «Салавата»; форвард Александр Пашин, забросивший пять из семи голов сборной России на недавнем победном Кубке Глинки/Гретцки, а сейчас разрывающий МХЛ в составе «Толпара»; а также защитник Шакир Мухамадуллин, считающийся одним из самых талантливых игроков обороны своего поколения.



Ещё одним хоккеистом, которого НХЛ сейчас видит в первой тридцатке драфта-2020, является Василий Пономарёв. Экс-форвард «Крыльев Советов» блестяще выглядел в звене с Пашиным на Кубке Глинки/Гретцки, об одарённом юниоре много говорили этим летом, и не только в связи с его успехами на льду. Пономарёв мог оказаться в системе «Авангарда», но в результате оказался в Северной Америке, где сейчас успешно играет в Юниорской лиге Квебека.

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Все эти ребята, за исключением Родиона Амирова, родившегося в 2001 году, блистательно выступили на последнем Кубке Глинки/Гретцки. Аскаров стал лучшим вратарём (помните, как он тащил в финале с канадцами?), Пашин – вторым снайпером (что он вытворял в плей-офф!), Пономарёв – четвёртым бомбардиром турнира. На престижном турнире юниоров наши парни сумели показать товар лицом, и в результате в первом раунде драфта-2020 мы можем услышать сразу пять российских фамилий. Впервые за 19 лет.

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Драфт-2001. Как сложились судьбы российских первораундников?

Последний раз пять россиян в первом раунде выбиралось в НХЛ в далёком 2001-м году. В то время клубы лучшей лиги мира гораздо охотнее выбирали наших хоккеистов, а в российском первенстве не было ни малейшей альтернативы развития талантам. На той ярмарке юниоров, которая прошла в городе Санрайз, штат Флорида, 23-24 июня в первом раунде были выбраны Илья Ковальчук (1-й номер), Александр Свитов (3-й), Станислав Чистов (5-й), Игорь Князев (15-й) и Александр Пережогин (25-й). Любопытно вспомнить, как сложились их карьеры.

Фото: Mitchell Layton/Getty Images/NHLI

Илья Ковальчук в дополнительном представлении не нуждается, его фамилия до сих пор на слуху. Кови стал первым в истории россиянином, выбранным под первым номером драфта, и главным фронтменом «Трэшерз». Илья тащил «Атланту» на протяжении семи с половиной сезонов, стабильно выбивал 80-90 очков и около 40 шайб за регулярку, но лишь раз сыграл в плей-офф, где «дятлы» уступили в первом же раунде в четырёх матчах. Ковальчук желал уйти в более успешную команду, и по ходу сезона-2009/10 «Атланта» обменяла своего лучшего хоккеиста в «Нью-Джерси».

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В составе «дьяволов» Кови также был невероятно хорош, весной 2012-го команда добралась до финала Кубка Стэнли, но уступила «Лос-Анджелесу». После этого Ковальчук отыграл в «Нью-Джерси» лишь укороченный из-за локаута сезон-2012/13, а затем уехал в Санкт-Петербург, несмотря на долгосрочный контракт с «дьяволами». В России Кови провёл пять лет, выиграл два Кубка Гагарина и Олимпиаду, после чего вернулся в НХЛ. Сейчас он выступает за «Лос-Анджелес», наслаждается жизнью в Калифорнии, но о былом величии на льду приходится только мечтать.

Фото: Jamie Squire/Getty Images/NHLI

Омич Свитов появился в НХЛ перед сезоном-2002/03, но «Тампа» быстро поняла, что поспешила со столь высоким выбором сибирского гиганта. Александр уже в дебютной регулярке спускался в фарм-клуб, а в составе «молний» провёл 63 игры и набрал лишь 8 (4+4) очков. В следующем сезоне Свитов отыграл за «Тампу» лишь 11 матчей (3 очка), а потом «молнии» обменяли Александра в «Коламбус» на защитника Дэррила Сидора. Свитов закончил сезон-2003/04 в основе «Блю Джекетс», но в дальнейшем и там у него не сложилось. Локаутный год Свитов полностью провёл в АХЛ, где запомнился тем, что за 69 матчей набрал 200 штрафных минут, а когда НХЛ вернулась, Александр уехал играть в Омск и выиграл серебро Суперлиги. Летом 2006-го Свитов вернулся в «Коламбус», провёл полноценный сезон, но отличился лишь драками и большим количеством штрафа.



С 2007 года Свитов окончательно осел в России. Три года в «Авангарде», столько же в Уфе, затем шесть лет в «Ак Барсе». Капитанские нашивки в Омске и Казани, два Кубка Гагарина, титул чемпиона мира в 2012-м. У Свитова за могучими плечами отличная карьера на родине, а в нынешнее межсезонье Александр принял новый вызов в КХЛ от «Локомотива».

Станислав Чистов («Анахайм Майти Дакс»)

Фото: Harry How/Getty Images

Как и Свитов, Чистов не смог оправдать высокое доверие клуба, который выбрал его на драфте. «Могучие утки» видели в Станиславе креативного и тонкого бомбардира, но Чистова подвело отсутствие стабильности, а также проблемы с режимом, которые обнаружились весьма быстро. В первом же сезоне за «Анахайм» челябинец провёл 79 матчей в регулярке, заработал 30 (12+18) очков, а затем дошёл с командой до седьмого матча финала Кубка Стэнли, но проиграл «Нью-Джерси». И это был лучший сезон Чистова в НХЛ.



В следующем году он забросил лишь две шайбы в 56 матчах за «Майти Дакс» и докатился до фарм-клуба. Локаутный год провёл в АХЛ, а затем приехал в Россию, отыграл сезон за «Магнитку», и снова уехал в Америку, полностью повторив таким образом карьерный путь Свитова, своего партнёра по «Авангарду» в эпоху до выбора на драфте-2001. Возвращение у Чистова также получилось неудачным: «Анахайм» быстро обменял форварда в «Бостон», там Станислав отыграл довольно посредственно, и со следующего сезона окончательно вернулся в Россию. Здесь у Чистова были хорошие годы в «Магнитке» и «Тракторе», а потом один из самых талантливых игроков своего поколения принялся менять клубы как перчатки. «Локомотив», «Автомобилист», «Спартак», рижское «Динамо». Прошлый сезон Чистов провёл за «Ладу» в ВХЛ, а сейчас до сих пор остаётся без клуба.

Игорь Князев («Каролина Харрикейнз»)

Фото: Dave Sandford/Getty Images/NHLI

Нелегко объяснить, почему «Каролина» решила выбрать защитника Игоря Князева под столь высоким номером. Обученный, надёжный оборонец-домосед – такие игроки, безусловно, нужны любой команде, но их обычно не выбирают в топ-15 драфта. Возможно, сыграла роль уверенная игра Князева на юниорских и молодёжных турнирах за сборную России, где он завоевал золото ЮЧМ и МЧМ. В Игоре многие видели большой потенциал, повелись и «ураганы». Но так сложилось, что Князев не только ни разу не вышел на лёд в официальной игре за «Каролину», но и вообще не сыграл ни одного мачта в НХЛ. С 2002 по 2004 годы он выступал в АХЛ, зарабатывая минусы в показатель полезности, а уже в сезоне-2004/05 Князев окончательно и бесповоротно вернулся в Россию, потому что североамериканский хоккей ему совсем не подошёл. Впрочем, на родине его карьера тоже не сложилась. Князев по чуть-чуть поиграл за «Химик», московское «Динамо», «Витязь», ХК МВД, постоянно спускаясь в Высшую и третью лигу. Затем съездил во второй чешский дивизион, вернулся уже в ВХЛ, поиграл за «Ладу», «Титан», «Рязань» и ТХК, а в 2013 году завершил карьеру.

Фото: Phillip MacCallum/Getty Images

Талантливый, но очень скромный и застенчивый Пережогин всегда комфортно чувствовал себя в России и не спешил с отъездом за океан. Впервые попробовать свои силы в Америке форвард «Авангарда» решился только в сезоне-2003/04 и показал хороший результат – 77 матчей, 50 (23+27) очков за «Хэмильтон» в АХЛ. На следующий год Пережогин из-за локаута вернулся в Омск, а в 2005-м вновь рванул за океан, где его уже ждал «Монреаль». Но в НХЛ у Пережогина вышло не очень. В первом сезоне Александр сыграл 67 матчей и набрал 19 (9+10) очков, второй год в плане результативности оказался ещё хуже. Пережогин быстро понял, что НХЛ – это не его, и поехал домой. Сначала форвард оказался в «Салавате», провёл в Уфе три сезона и выиграл Кубок Гагарина, а в 2010-м вернулся в Омск. В практически родном «Авангарде» Александр провёл девять лет, а в прошлом сезоне с заметно сдавшим форвардом «ястребы» расторгли контракт. Сейчас Пережогин без клуба, но вряд ли мы когда-то ещё увидим его на льду.

Как выбирали россиян в первом раунде после 2001 года

Тот драфт – пока последний с таким количеством россиян в первом раунде. После 2001 года в НХЛ закончился бум конца 90-х – начала нулевых на порой бездумный выбор игроков из России, и к нашим хоккеистам стали присматриваться гораздо внимательнее. На следующих ярмарках в первом раунде уже старались выбирать только надёжных кадров. Соответственно, снизилось количество высокодрафтованных россиян.



В середине первого десятилетия века «выстрелил» Овечкиным, Малкиным и Радуловым драфт-2004, в 2010 в НХЛ выбирали будущих героев Баффало Кузнецова и Тарасенко, а также примкнувшего к ним Бурмистрова. Между этими двумя ярмарками в первом раунде уходило максимум двое русских, а в 2005 году в первой тридцатке и вовсе обошлось без наших.

К русским в НХЛ не было каких-то симпатий или антипатий, всё зависело от того, насколько урожайным на таланты выдавалось поколение. Но всё-таки можно отметить, что в первых раундах драфтов второго десятилетия века наших ребят стали выбирать почаще. Самыми успешными для россиян после 2001 года стали драфты в 2015 и 2018 годах – в первых раундах было выбрано сразу по четыре хоккеиста.

Теперь мы ждём драфт-2020, он обещает вернуть нас в атмосферу начала нулевых, когда россияне в глазах НХЛ доминировали на европейском рынке.