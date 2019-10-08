13 хоккеистов КХЛ, которые могут уехать в НХЛ в следующем сезоне

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов практически наверняка переберётся в НХЛ в следующем сезоне. Рассказываем о нём, а также о других игроках, которые могут сменить Континентальную лигу на Северную Америку. У всех 30 апреля 2020 года заканчиваются контракты с командами КХЛ.

н. Кирилл Капризов (ЦСКА), 22 года

14 матчей, 18 (10+8) очков, «+11» показатель полезности



Лучший снайпер и бомбардир КХЛ окончательно созрел для НХЛ. Об этом открыто говорит даже главный тренер «Спартака» Олег Знарок, отвечая на вопросы журналистов об игроке чужого клуба. Кроме того, не особо скрывает своих намерений и сам Кирилл. Задрафтованный «Миннесотой» нападающий должен прийтись в НХЛ ко двору. Все данные для дальнейшего прогресса у Капризова есть, осталось окончательно решиться на отъезд.

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н. Григорий Денисенко («Локомотив»), 19 лет

14 матчей, 2 (0+2) очка, «0» показатель полезности



Денисенко задрафтован «Флоридой», так что у «пантер» может сложиться целая российская диаспора во главе с Бобровским и Дадоновым. По игре и развитию, конечно, Денисенко для НХЛ ещё сыроват, так что придётся пройти проверку фарм-клубом. В аналогичной ситуации сейчас Виталий Кравцов в «Рейнджерс». Однако Денисенко намерен бросить самому себе заокеанский вызов.

н. Михаил Григоренко (ЦСКА), 25 лет

13 матчей, 15 (5+10) очков, «+9» показатель полезности



В ЦСКА Григоренко перебрался как раз из НХЛ, где выступал за «Колорадо». Да, на тот момент у Михаила не слишком получалось, но сейчас он окреп, набрался опыта, стал одним из лучших нападающих «армейского» клуба. Двери в НХЛ для Григоренко однозначно не закрыты, Михаил точно решит ещё раз попробовать себя в Северной Америке.

з. Никита Нестеров (ЦСКА), 26 лет

13 матчей, 5 (2+3) очков, «+2» показатель полезности



Похожая ситуация с Нестеровым. Никита, как мы помним, успел поиграть в «Тампе», в «Монреале», после чего перебрался в Россию и подписал контракт с ЦСКА. Нестеров очень хорош в большинстве, игрок обороны обладает отличным броском. Кроме того, за плечами у Нестерова богатый опыт выступления за сборную России. Кубок Гагарина с ЦСКА выигран, пришло время побороться за Кубок Стэнли.

Никита Нестеров Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

з. Александр Романов (ЦСКА), 19 лет

14 матчей, 3 (0+3) очка, «+7» показатель полезности



Романов – один из наиболее талантливых и одарённых российских защитников. Он рано пробился в основу ЦСКА, выиграл Кубок Гагарина. Александр не по годам хорош на льду и, что самое главное, спокоен. Важное качество для НХЛ, где нужно будет до минимума убрать все нервы и вытекающие из них ошибки. Не факт, что Романов поедет в НХЛ уже сейчас, но в «Монреале» в игроке уже заинтересованы и следят за ним.

з. Вячеслав Войнов («Авангард»), 29 лет

13 матчей, 11 (5+6) очков, «-6» показатель полезности



Если бы не памятная неприятная история, то Войнов до сих пор бы играл в НХЛ. Это обученный и мастеровитый защитник, который даже после того, как пропустил целый год, подписал контракт с «Авангардом» и заиграл на топ-уровне. Сейчас за игрой Войнова приятно наблюдать, он отлично выглядит в большинстве и радует Боба Хартли результативностью.

Затравить, а потом забыть. Так Америка решила проблему с Войновым Но у хоккеиста всё хорошо. Жена Марта родила ему прекрасную дочку, их семья стала ещё крепче.

в. Илья Сорокин (ЦСКА), 24 года

7 матчей, 94,2% отражённых бросков, 1,38 коэффициент надёжности



Конечно, подписание «Айлендерс» контракта с Семёном Варламовым не добавило вистов Илье Сорокину, который задрафтован «островитянами». Но почему бы клубу из Нью-Йорка не создать российский тандем вратарей? В ЦСКА Сорокин уже всем всё доказал, пришло время покорять НХЛ. Думается, что у Ильи, если он всё же переедет за океан, должно получиться.

н. Антон Бурдасов (СКА), 28 лет

1 матч, 1 (1+0) очко, «0» показатель полезности



В нынешнем сезоне Бурдасов уже попробовал закрепиться в НХЛ, подписал пробный контракт с «Эдмонтоном». Увы, после двух матчей пришлось возвращаться домой, полноценного соглашения Антону так и не дали. Сейчас Бурдасов подписал контракт со СКА, но через год, вполне вероятно, попробует снова подписаться с командой из НХЛ. У Бурдасова отличный, мощный бросок – это главный козырь хоккеиста.

н. Максим Шалунов (ЦСКА), 26 лет

12 игр, 4 (3+1) очка, «+5» показатель полезности



Шалунов – центральный нападающий, прекрасно зарекомендовавший себя в КХЛ. В своё время Максим уже играл в Америке, но до НХЛ дело так и не дошло. Мечта попробовать себя в лучшей лиге мира у Шалунова, безусловно, имеется. Сейчас наступает тот самый момент, когда нужно ехать и доказывать свою состоятельность уже по ту сторону океана.

н. Денис Зернов («Авангард»), 23 года

0 матчей, 0 очков, «0» показатель полезности



Зернов, перешедший в «Авангард» из «Лады», за счёт своей работы дорос до уровня первого центра омской команды. Это талантливый и обученный хоккеист, который хорош на вбрасываниях и в подыгрыше. Да и сам забить Денис может. Главное, что мешает Зернову играть здесь и может помешать отъезду в НХЛ – серьёзные травмы, которые в последнее время буквально замучили игрока. Вот и в нынешнем сезоне Зернов не успел сыграть ни одного матча в регулярном чемпионате, сразу выбыв на длительный срок.

н. Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), 26 лет

11 матчей, 2 (0+2) очка, «+4» показатель полезности



Кадейкин здорово зарекомендовал себя в прошлом сезоне в сборной России. Он сыграл на всех этапах Евротура и до последнего был в числе кандидатов на чемпионат мира. На матчи сборных приезжали представители «Детройта», которые отмечали прогресс нападающего. В «Салавате Юлаеве» он тоже выполняет свою работу. Кадейкин способен нейтрализовать ведущие тройки соперника, достаточно вспомнить, как в прошлом плей-офф он играл против звена Мозякина и буквально «съел» его. У форварда остался последний год действующего контракт с «Салаватом», и если он продолжит привлекаться в сборную, то интерес за океаном может стать более предметным.

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Александр Кадейкин Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

н. Павел Красковский («Локомотив»), 23 года

8 матчей, 3 (1+2) очка, «+3» показатель полезности



Из «Локомотива» покорять Северную Америку уже отправился Егор Коршков, практически наверняка поедет и Григорий Денисенко, а вот Павлу Красковскому нужно серьёзно подумать, есть ли смысл срываться и покидать родной Ярославль. Хотя по габаритам Павел вполне подходит для НХЛ. Другое дело, как он будет работать? Помнится, Дмитрий Квартальнов достаточно жёстко критиковал Красковского в «Локомотиве».

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н. Александр Барабанов (СКА), 25 лет

13 матчей, 3 (1+2) очка, «-4» показатель полезности



Складывается ощущение, что Александр Барабанов начинает закисать в СКА. Видимо, форвард банально засиделся, ведь мы привыкли видеть другого, более яркого и забивного нападающего. Время идёт, по спортивным меркам Барабанов находится в самом расцвете сил, но нападающий ни разу не пробовал себя в Северной Америке. Может, хоккеисту попробовать подписать контракт с клубом НХЛ после нынешнего сезона?