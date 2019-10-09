Радулов наказал Овечкина! Чудовищный обрез лидера «Вашингтона»

Перед стартом домашнего матча «Вашингтона» с «Далласом» авторитетный болельщицкий блог Russian Machine Never Breaks выступил в поддержку Евгения Кузнецова. Россиянин отбыл трёхматчевую дисквалификацию, наложенную НХЛ после летней положительной пробы на кокаин, и все гадали, каким именно Кузнецов предстанет на льду — заводным и радостным, каким был раньше, или же тихим, каким он был после известных событий.

Первый русский гол сезона НХЛ! Овечкина окружили пятеро, но он забил Шикарная обводка и самонаводящийся бросок в дальний угол. Это только начало!

«Обидно. Он не нуждался в критике. Он уже тяжело себя чувствовал и ему не нужно было, чтобы его кто-то дополнительно топил. Он знает, что облажался и ищет помощи. Вот почему у меня есть предложение: если Кузнецов забьёт, а «столичные» выиграют, то весь стадион должен исполнить его «птичку». Даже если это сделают только некоторые из вас, он заметит. Это будет национальная история. Сплотитесь вокруг Кузнецова, он один из особенных хоккеистов. Покажите, что вы его простили и любите», — призвал автор блога Ян Оланд.

Кузнецов забил — сделал это в первом периода своего первого матча в сезоне первым же броском. На его «бэкхэнд» голкипер «Далласа» Бен Бишоп просто не успел среагировать — настолько точным и быстрым был бросок без замаха. Сам Кузнецов ожидаемо не стал излишне бурно праздновать свою шайбу, но и на трибунах никакого особого движения видно не было — затея Оланда провалилась.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

«Когда бросаешь таким образом, то гол процентов на 75 зависит от удачи. Думаю, это была хорошая смена нашего звена. Всё началось с выигранного вбрасывания, а затем мы придержали шайбу, не стали вбрасывать. Признаюсь, я очень скучал по хоккею на протяжении этих трёх матчей. Приходилось каждый день выполнять одну и ту же «рутину», а радости не было никакой. Только когда начинаешь играть в хоккей, то понимаешь, насколько это важно», — сказал Кузнецов в перерыве между периодами.

Календарь матчей «Вашингтон Кэпиталз»

На гол челябинца, который в дебютном для себя матче вышел в центре третьей тройки, ответил лучший снайпер «Старз» в нынешнем сезона финн Роопе Хинц. Однако затем хозяева снова вышли вперёд, когда Джон Карлсон хитрым дальним броском снова обескуражил Бишопа. «Вашингтону» оставалось дотерпеть третий период, чтобы реабилитироваться за поражение от «Каролины» и продлить неудачную серию техасцев, но у «Далласа» проснулся спящий гигант Александр Радулов.

Радулов провалил старт сезона. Даже у Худобина больше набранных очков А «Детройт» перестаёт быть серым.

В трёх предыдущих матчах Радулов не набрал очков и заработал 6 минут штрафа, за что его быстро окрестили «машиной по получению удалений». Для того, чтобы вернуть уверенность, Александру крайне необходимо было забить, и он это сделал. Получилось не очень красиво — с добивания на пятачке, броском по прыгавшей шайбе — но эффективно.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Далласа».

«Столичные» излишне расслабились, и спустя ещё пять минут новичок «звёзд» Ник Каамано вывел гостей вперёд. Спасти матч, казавшийся выигранным, удалось Никласу Бекстрёму, который перевёл встречу в овертайм. Увы, но дополнительное время второй матч кряду не принесло «Вашингтону» удачи, а одним из главных виновников рокового гола стал Александр Овечкин. Капитан хозяев совершил неоправданно рискованный фланговый проход, и, уткнувшись в соперников, не успел отдать передачу.



Тайлер Сегин быстро сделал перехват, вышел с Радуловым два в один и оформил для «Далласа» первую победу в сезоне.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

«Сегодня мы сами себе проиграли. Это было совершенно необязательно», — грустно констатировал после матча нападающий «Кэпиталз» Ларс Эллер.