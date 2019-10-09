Ковальчук забил теннисным ударом! Ему ещё рано заканчивать в НХЛ

Илья Ковальчук всё ещё может быть полезен в НХЛ. Кови можно сколько угодно критиковать, отправлять его на хоккейную пенсию, но Илья продолжает играть за «Лос-Анджелес», и он точно намерен отработать до конца контракт с «Кингз», истекающий только по окончании следующего сезона.

Мы все помним, как Илья возвращался в НХЛ летом 2018-го. Один из главных бомбардиров СКА, олимпийский чемпион ехал в Америку с целью выиграть долгожданный Кубок Стэнли и войти в элитный Тройной золотой клуб. Ковальчук подписал контракт с «Лос-Анджелесом», где очень перспективной виделась его связка с Анже Копитаром. Но дебютный сезон после возвращения для Ильи и его команды оказался ужасным. «Кингз» заняли предпоследнее место в регулярке (хуже выступила только «Оттава»), а сам Ковальчук набрал всего 34 (16+18) очка. Возможно, для кого-то такой результат был бы нормальным, но только не для первого номера драфта-2001. Российский форвард за свои предыдущие 10 сезонов в НХЛ никогда не набирал менее 50 очков и не забрасывал меньше 29 шайб, а тут такой провал. Да ещё и показатель полезности оказался одним из худших во всей лиге, «-26». Понятно, что Илья стал старше и много времени провёл в КХЛ, где совсем другая атмосфера, но всё же.

Конечно, основные претензии за такое выступление Ковальчук мог предъявлять только самому себе, но нельзя не отметить, что у Ильи категорически не сложились отношения с прежним тренером «Кингз» Уилли Дежарденом. Тот ограничивал игровое время россиянина, ставил его в нижние звенья, а потом и вовсе выводил из состава. Естественно, эта ситуация раздражала Ковальчука, который, будучи одним из самых дорогих форвардов «Кингз», получал крохи игрового времени.

«Он захотел остаться дома». Это не забастовка, но у Ковальчука всё плохо Россиянин решил переждать концовку ужасного сезона в Калифорнии.

Но было понятно, что Дежарден в Лос-Анджелесе не задержится, поэтому Ковальчук терпел и ждал, что будет в новом сезоне, а к слухам о выкупе контракта не следовало относиться серьёзно. В апреле главным тренером «Кингз» был назначен Тодд Маклеллан, экс-наставник «Сан-Хосе» и «Эдмонтона» сразу же заявил о желании отдельно встретиться с Ковальчуком и убедиться, что «Кингз» могут на него рассчитывать.

Под руководством Маклеллана «Лос-Анджелес» и Кови стали готовиться к новому сезону, но уже на предсезонке новый наставник выразил неудовольствие действиями Ковальчука.

Когда заиграет Ковальчук? Новый тренер «Лос-Анджелеса» уже им недоволен «Команде нужна его мощь, но только не за счёт пропуска двух-трёх голов в каждой игре».

Маклеллан публично сомневался в эффективности Ковальчука, но продолжал доверять нападающему. И с началом регулярки у Ильи пока получается доказывать, что по его блёклой и скомканной игре в контрольных матчах не стоит делать выводов. В первой игре официального сезона с «Эдмонтоном» Ковальчук набрал результативный балл за передачу, второй матч с «Калгари» для россиянина оказался ещё удачнее.

В самом начале встречи Кови помог отличиться Тайлеру Тоффоли: Илья начал атаку «королей», а затем выгрыз шайбу у защитника на пятачке и точно отдал под бросок партнёру.

Видео можно посмотреть в «твиттере» LA Kings.

А во втором периоде Илье удалось забросить свою первую шайбу в сезоне. Ковальчук первым поспел на добивание, и точным теннисным ударом с лёта отправил шайбу за спину Давиду Риттиху.

Видео можно посмотреть в «твиттере» LA Kings

И обратите внимание на радость Ковальчука после гола. Для него это явно не рядовое событие, а осознание, что он всё ещё может быть полезен своей команде.

Видео можно посмотреть в «твиттере» LA Kings

Ковальчук сделал счёт 3:0, но «Лос-Анджелес» до конца основного времени упустил это солидное преимущество. Дубль Мэттью Ткачука и Ноа Ханифина позволили «Калгари» отыграться и перевести встречу в овертайм. Впрочем, там «короли» всё же взяли своё: победу «Лос-Анджелесу» принёс выстрел Дрю Даути, и в этой атаке тоже не обошлось без Ковальчука. Да, всего лишь вторая голевая передача, но всё же.

Видео можно посмотреть в «твиттере» LA Kings

Разумеется, высокопарно говорить о том, что прежний Кови вернулся, преждевременно. Да, у Ильи четыре очка в двух матчах, это хороший темп, но в начале прошлого сезона Ковальчук также стабильно набирал баллы.

Впрочем, сейчас у «Лос-Анджелеса» другой тренер, который, похоже, не намерен воспитывать Ковальчука и идти с ним на конфликт. Маклеллан доверяет россиянину, но, конечно, ждёт от него соответствующей отдачи. Пока Илья не подводит, и хочется верить, что этот сезон не обернётся для Кови очередным разочарованием.