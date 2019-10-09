Чёрный день русских вратарей в НХЛ. Пропустили по 4 гола и были заменены

Сергей Бобровский и Семён Варламов не доиграли свои матчи в НХЛ. Оба пропустили по четыре шайбы и были заменены по ходу встреч. «Флорида» и «Айлендерс» проиграли. Сегодня точно не день наших вратарей в НХЛ.

Где защита «Флориды»?

«Что же вы делаете?» — такой вопрос читался на лице Бобровского после второго пропущенного гола в игре с «Каролиной». Защита «пантер» считала ворон на своём пятачке, и в этой ситуации даже двукратный обладатель «Везины» ничем не мог помочь. Судите сами – сначала Яндл позволил Джордану Стаалу с комфортом расположиться перед воротами и добить шайбу с близкого расстояния. Затем Уигар ничем не помешал Терявяйнену, который мастерски подставил клюшку. Затем проход Свечникова – Бобровский сделал всё что мог, отразил бросок, но Андрей подхватил отскок и тут же сделал передачу на накатившегося Хэмилтона. И, наконец, гол Дзингела – вновь подправление на пятачке – 4:0. Единственное подобие оправдания, которое здесь можно придумать, – «Флорида» играла в меньшинстве.

На этом матч для Бобровского был окончен. Главный тренер «пантер» Джоэль Кенневилль прекрасно понимал, что дело не во вратаре, и просто прекратил его мучения: «Нельзя вырывать себе такую яму. Некоторые голы мы сами себе привезли. Мы были не готовы к игре, пропустили пару голов дома в первом периоде, понятно, что это может сказаться. Мне не понравилась наша реакция, мы завелись, только когда уже было поздно», — сказал тренер.



Обозреватель The Athletic Джордж Ричардс тут же вспомнил, как Бобровский играл в «Коламбусе» при Торторелле. За 221 матч в старте его меняли после первого периода лишь три раза – в 2015-м, 2016-м и 2018-м годах. Впрочем, Сергей и прошлый год начинал не слишком удачно, зато к плей-офф разошёлся и был великолепен. Просто «Флориде» надо понять, что даже с таким вратарём надо уделять внимание защите.



Статистика Сергея Бобровского в сезоне-2019/20

Натуральный хет-трик Варламову

Не задался вечер и у другого российского голкипера. А ведь «Айлендерс» при Барри Тротце ставят во главу угла системную игру в обороне! Но сегодня команда отошла от своего кредо и не смогла сдержать скоростных «нефтяников» и их убийственное большинство.

Злым гением Варламова стал Джеймс Нил. 32-летний снайпер всеми силами старается доказать, что его рано списывать со счетов. За три матча в этом сезоне уже забил почти столько же (6 голов), сколько в прошлом году (7 голов). Сегодня Нил оформил натуральный хет-трик в ворота Варламова, а затем и покер (четвёртую он забил уже в ворота Томаса Грайсса).

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Варламов пропустил четвёртую от Зака Кассиана в середине второго периода и отправился на скамейку. У него пока два поражения и ни одной победы в составе новой команды.

Третий и четвёртый голы «Эдмонтона» — подправления в пустые ворота. В первом голе собственный защитник закрывал обзор Варламову (ну и не будем забывать, что у Нила классный бросок). И, пожалуй, только во втором голе вина полностью лежит на россиянине – Нил хоть и бросал с близкого расстояния, но угол был острый, и шайба шла низом.



Статистика Семёна Варламова в сезоне-2019/20



«Мы надеялись на лёгкую игру. Расстроен, потому что мы знали, что лёгкой она точно не будет. Победу надо заслужить. Мы слабо начали, допускали много потерь, были слишком мягкими в борьбе и хватали слишком много удалений», — прокомментировал поражение Тротц. Варламова он не ругал, наоборот, отметил, что тот оставлял команду в игре в первом периоде, но болельщики уже жалеют, что «островитяне» отказались от Робина Ленера в пользу россиянина.