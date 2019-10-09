НХЛ – бесплатно, а КХЛ – за деньги. С показом хоккея в России что-то не так

Перед новым сезоном НХЛ все любители североамериканского хоккея высокого уровня узнали потрясающую новость. «Яндекс» на три года выкупил права на эксклюзивный показ матчей НХЛ в России и заявил, что покажет абсолютно все матчи предстоящего сезона. «В сезоне около 1300 игр, и они все будут показаны в прямом эфире, ранее такого никогда не было. Раньше зрителям в России были доступны для просмотра не все игры сезона, а теперь можно будет следить за всеми матчами», — говорилось в сообщении представителя «Яндекса».

«Яндекс» покажет все игры сезона НХЛ в прямом эфире

Все матчи лучшей лиги мира абсолютно бесплатно и с комментариями на русском языке. Кроме того, лёгкий доступ к повторам игр и хайлайтам. Это было настолько здорово, что поначалу даже не верилось. Но начался сезон, и не оказалось никаких подводных камней. Буквально в пару кликов можно попасть на канал НХЛ на «Яндекс.Эфире» и выбрать любой матч для просмотра. Хочешь – просыпайся посреди ночи (если живёшь в московском регионе) и смотри игру в прямом эфире. Хочешь – наслаждайся трансляцией в повторе в любое удобное время.

НХЛ в каждый смартфон, бесплатно и на русском языке

«Яндекс» совершил огромный прорыв в плане освещения матчей НХЛ на территории России. Раньше заокеанский хоккей в небольшом объёме присутствовал на телеканале «Евроспорт». Ещё можно было найти интересующий матч в интернете на различных сайтах спортивных трансляций, но всё это было как-то полулегально, подпольно, и в любой момент такой сайт мог оказаться заблокированным.



Теперь же всё абсолютно открыто, в широком доступе и на любых устройствах. Да ещё и с русскими комментариями, ведь это немаловажно для большой части аудитории. Красота!

Стали известны подробности трансляций матчей НХЛ на «Яндексе»

НХЛ теперь может смотреть любой желающий. Легко и просто, в прямом эфире и записи. Это прекрасно, что гораздо больше людей сейчас смогут оценить уровень хоккея в Северной Америке и понять, почему же туда так стремится каждый уважающий себя хоккеист. Но большинство из нас и так догадывались, что НХЛ – отдельная планета, а КХЛ вряд ли может всерьёз выдерживать хоть какую-нибудь конкуренцию. Это было ясно и без бесплатных трансляций. Но люди в России всё равно смотрели игры Континентальной лиги. Во-первых, потому что она, как бы ни проигрывала в уровне, всё-таки своя, родная. Может, здесь всё далеко не идеально и порой неинтересно, но в КХЛ играют команды, за которые ты действительно переживаешь и болеешь. Потому что с детства за них, потому что можешь пойти вечером на стадион, потому что здесь большинство игроков – русские. А во-вторых, КХЛ, как ни крути, смотреть было удобнее. Можно просто включить вечером телевизор.

«Будет собственный канал о КХЛ». Как запускали первое хоккейное ТВ в России Спутниковая основа, 300 матчей к показу за сезон и всего три программы в эфире – 10 лет назад начал вещание КХЛ ТВ.

Теперь же смотреть НХЛ почти так же просто, как и КХЛ. Многим жителям нашей необъятной страны ради прямого эфира по-прежнему придётся бороться со здоровым сном, зато у жителей Сибири и Дальнего Востока такой проблемы практически не существует. Если же надо с утра убегать на работу, то и тут есть выход. «Яндекс.Эфир» доступен на любом устройстве, пожалуйста, смотри НХЛ на своём смартфоне, пока находишься в пути, а то и можно глянуть интересующую игру в повторе. Другими словами, те люди, которые между КХЛ и НХЛ предпочитали первую исключительно из-за большего удобства просмотра, теперь могут выбирать по другим критериям.



НХЛ вдруг масштабно и всеохватывающе ворвалась в Россию. Это, ещё раз повторю, прекрасно. Но хочется разобраться в другом. Почему КХЛ в таких условиях не сражается за своего зрителя? Почему лига не пытается хоть как-то соперничать с и без того пока недосягаемым конкурентом? Я сейчас говорю о бесплатных трансляциях матчей нашего чемпионата, которых не существует в природе.

За трансляции КХЛ всегда нужно платить

Итак, что сейчас нужно для того, чтобы посмотреть любую игру НХЛ? Просто провести в квартиру интернет и платить за него установленную тарифом абонентскую плату либо можно ограничиться мобильным интернетом на любом гаджете. А можно вообще устроиться в любом месте с бесплатным Wi-Fi. В любом случае за непосредственно просмотр хоккея не нужно платить ни копейки.



А что нужно сделать, чтобы смотреть игры КХЛ? Можно, конечно, ограничиться региональным телевидением и смотреть матчи местной команды, да иногда довольствоваться трансляциями федерального «Матч ТВ». Но если хочется смотреть нашу лигу в более или менее полном объёме, то тут уж от дополнительных трат не отвертеться. Как минимум нужно подключить кабельное телевидение, где работают КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD. Зачастую этих каналов нет в базовом пакете (КХЛ HD точно нет нигде), и нужно подключать отдельный пакет. Стоит это порядка 150 рублей в месяц, цена варьируется у разных провайдеров. Конечно, недорого, но это мы говорим только о телевидении, где показывают далеко не все матчи КХЛ, даже в повторе.



Более того, телевизионные каналы КХЛ далеко не всегда выстраивают адекватную сетку вещания. Бывают такие случаи, когда в игровом дне параллельно идут две игры, но по телевидению в прямом эфире показывают только один матч, да и то по каналу, за который точно нужно платить. Например, 7 октября в одно время начались игры «Автомобилист» — «Трактор» и «Салават Юлаев» — «Металлург». Уфимский матч транслировали на КХЛ HD, а поединок из Екатеринбурга и вовсе нигде не показали. Притом что никаких накладок в расписании трансляции не было: следующие игры дня начинались через два с половиной часа и пересечься трансляции могли только в случае длительной серии буллитов. Допустим, трансляцию из Екатеринбурга поджимал новосибирский матч, начавшийся на полтора часа раньше, но после его окончания КХЛ ТВ не стал показывать игру «Автомобилист» — «Трактор» в повторе или включаться в прямой эфир (до третьего периода в Екатеринбурге был счёт 0:0, и зритель не упустил ничего важного). Вместо этого главный канал лиги показывал в записи утренний матч «Адмирал» — «Нефтехимик».

Получается, КХЛ имеет возможность показать больший объём своего же контента по кабельному телевидению, которое доступно всё-таки большей части нашей страны, но не хочет этого делать. Предлагая болельщикам только один выход – купить платную трансляцию на сайте лиги.



В интернете можно посмотреть любую игру КХЛ, но за это нужно платить дополнительно. Трансляция одного матча на сайте лиги стоит 75 рублей. Неважно, играют «Куньлунь» с «Нефтехимиком» или, например, «Авангард» со СКА. Оптом, разумеется, дешевле. Сайт КХЛ предлагает оформить пользователям подписку под громким лозунгом: «Новый сезон – новые возможности!». Суть в том, что можно оформить месячный абонемент на трансляции. Если вы хотите смотреть игры какой-то определённой команды, то нужно выложить 349 рублей, если все матчи – то 449 рублей. В месяц.



Нетрудно подсчитать, что прихоть смотреть по подписке все игры регулярного чемпионата (743 матча) обойдётся пользователю в 2694 рубля за сезон, а за плей-офф нужно будет платить дополнительно. Напоминаю, что почти 1300 игр НХЛ можно посмотреть совершенно бесплатно.

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КХЛ не замечает опасного конкурента?

Смотреть КХЛ по ТВ, конечно, дешевле, чем в интернете, но все ведь понимают, что просмотры видео всё больше и больше уходят с экранов телевизоров во Всемирную паутину. Для многих современных людей телевидение – это атавизм и маломобильный способ получения информации. Вся жизнь кипит в интернете, глупо это отрицать. И при всём этом матчи КХЛ невозможно посмотреть в Сети бесплатно. На фоне массового проникновения НХЛ во все смартфоны с этого сезона в лиге должны крепко задуматься над этим вопросом.



Кстати, ещё один интересный и абсурдный момент. КХЛ стремится развиваться, расширять аудиторию, наверняка хочет, чтобы контент лиги проникал в самые разные уголки земного шара. Но при этом выставляет обширные и жёсткие географические ограничения.

Так мы точно не выйдем на новый уровень.



А ведь это мы ещё не говорим о качестве и подаче трансляций. Такой показ хоккея, как в НХЛ, у нас осуществляют только в Санкт-Петербурге да на некоторых московских матчах, а на иных стадионах в КХЛ и вовсе до сих пор нет собственного HD-оборудования (привет Ярославлю). Стоит упомянуть и про громоздкий плеер трансляций на сайте КХЛ, который может съесть у нетерпеливого пользователя немало нервных клеток, прежде чем он доберётся до самого видео. А ведь это платный продукт!



Но качество трансляций и удобство плеера – это, по сути, мелочи. Гораздо больше напрягает, что за просмотр КХЛ в интернете нужно платить дополнительно. Это и так было странно, а на фоне бесплатных трансляций НХЛ и вовсе выглядит дико.

И бог с ними, с географическими ограничениями. Сделайте КХЛ общедоступной в интернете хотя бы на территории России! В нашей лиге много странных и неправильных вещей, но и здесь бывает очень-очень интересно. Турнир КХЛ достоин обширного и бесплатного показа. Ярые фанаты НХЛ, конечно, меня не поймут, но я точно знаю, что многих людей в России цепляет КХЛ, и они хотят смотреть её как можно больше. И не только по телевизору, но и со смартфона на бегу.



Неужели КХЛ так много зарабатывает на продаже трансляций матчей и месячных абонементов? В платном контенте отсутствуют рекламные ролики, и можно предположить, что стоимость трансляций как раз и покрывает тот заработок лиги, который даёт реклама. Но не лучше ли сделать все трансляции бесплатными, увеличить аудиторию и, соответственно сумму рекламных контрактов? Мы уж как-нибудь потерпим. Также КХЛ можно подумать о продаже эксклюзивных прав на свои трансляции какой-либо площадке в интернете. Возможно, найдутся покупатели, которые смогут преподносить контент лиги бесплатно и даже в лучшем качестве.



Уверен, реальные варианты, при котором показ КХЛ как минимум в России станет бесплатным, существуют. Нужно просто серьёзно заняться этим вопросом. В лиге должны понять, что сейчас главный конкурент (НХЛ) проник на её территорию и отвоёвывает всё большую часть аудитории. Если КХЛ не хочет, чтобы её совсем перестали смотреть, то нужно действовать уже сейчас.