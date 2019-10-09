Знарок обыграл СКА, но не справился с «Северсталью». Это плюс для КХЛ

На матче «Спартака» в Череповце могла сложиться забавная ситуация. Нападающий Ансель Галимов накануне покинул «Северсталь», а уже сегодня его агент Станислав Романов сообщил о переходе форварда в «Спартак». Правда, заявить его не успели, так что перенос вещей из одной раздевалки в соседнюю и выход на лёд против бывшей команды не состоялся. Галимова в «Северсталь» приглашали как одного из лидеров, а сыграл он всего ничего, скатился в четвёртое звено и сам просил обмена.

Ансель Галимов перейдёт в «Спартак»

«Спартак» набирает ход – в предыдущем матче был обыгран СКА, да и вообще при поддержке экс-вратаря «Северстали» Юлиуса Гудачека красно-белые в последнее время выгрызают победу за победой. «Северсталь» показывает симпатичную игру и никого не боится, но страдает хронической нереализацией моментов. И вратари у неё то выдают феерические матчи, то раскисают, пропуская необязательные голы. В общем, «Спартак» перед игрой явно смотрелся предпочтительнее.

Ошибки «Спартака»

Хоккей – игра ошибок, и, кажется, сегодня команды решили чётко следовать этому принципу. Их было предостаточно и с той, и с другой стороны. Потери, обрезы, перехваты присутствовали в изобилии, и в одном из моментов «Северстали» удалось подкараулить соперника. Молодой Тришин выдвинулся вперёд, «зевнул» длинную передачу Хабарова и оставил Кулика одного против Якимова и Монахова.

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Во втором периоде Гудачек не справился с мощным щелчком Провольнева – обзор ему закрывало сразу двое. После третьей шайбы словака сменил Беспалов. И вновь ошибка в обороне, которая привела к выходу Грачёва один на один. Вновь Гудачеку не удалось обыграть бывшую команду – в прошлом сезоне он провёл три матча с «Северсталью» и пропустил в общей сложности девять шайб.

«Никак не удавалось сыграть против команды Знарка. Не думал, что будет так потряхивать»

Надо отдать должное красно-белым – в игре, когда не получалось вообще ничего, они смогли собраться и проявить характер. В середине третьего периода Артём Фёдоров отыграл одну шайбу, дав зыбкую надежду своей команде. И уже на последней минуте Яков Рылов сделал счёт 3:2. Сегодня защитник вышел в единоличные лидеры среди бомбардиров «Спартака» (12 очков в 17 играх). Олега Знарка это уже не удивляет, а сам Рылов переживает лишь за командный результат.

Рылов: не будем о том, что я лучший бомбардир «Спартака», главное — команда

«Спартак», несмотря на эффектную победу в Петербурге в предыдущем матче, не смог совладать с «Северсталью». Но для КХЛ это только на пользу – лига, которая в последние годы набила оскомину предсказуемостью, потихоньку от неё уходит. Пусть пока только локально, но с чего-то надо начинать.

«Неплохой первый период, второй провалили. Играть-то стали более или менее при счёте 3:0. Много эмоций отдали в предыдущей игре, тем не менее, были моменты, которые мы должны были забивать. К сожалению, сегодня у нас не получилось. Ошибки в защите мы сами будем разбирать, мы за это деньги получаем. Календарь такой, через день играем. Бывает, устают ребята, бывают, выбирают неправильную позицию. Я же не залезу им в голову, почему он стоял и не пошёл подстраховывать», — отметил Знарок.

Удивил главный тренер «Северстали» Андрей Разин. Оказывается, он до этого ни разу не играл против команд Знарка и сильно нервничал: «Не первый год в КХЛ тренер, но никак не удавалось сыграть против Олега Знарка. То чемпионат мира, то Олимпийские игры. Перед игрой было небольшое волнение, не думал, что так будет потряхивать. Хорошо, что команде не передалось. Первый период играли не очень, второй получше, третий играли хорошо до пропущенного гола. Концовку смазали, но победа есть победа», — сказал Разин.