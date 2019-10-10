Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — обзор матча, гол Ковальчука в свои ворота

Максим Замятин
«Лос-Анджелес» пропустил 8 шайб, а Ковальчук забил в свои ворота. Как так?
В прошлом матче россиянин стал героем, а теперь закончил игру с полезностью "-3".
Хоккей / НХЛ 0

«Если мы хотим быть хорошей командой в этом году, то не можем позволить соперникам возвращаться в игру в таких матчах. Всем нужно прогрессировать. Неважно, 35 вам лет или 20, нужно найти способ прогрессировать», — говорил главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан после недавней победы над «Калгари». Тот выигрыш стал для «королей» первым в сезоне, а персональным болельщикам Ильи Ковальчука подарил надежду на отменный регулярный чемпионат, ведь российский ветеран был лучшим на льду у калифорнийцев. Набрав 4 (1+3) очка в двух матчах, Ковальчук сделал всё от него зависящее, чтобы память об ужасном предыдущем сезоне поскорее стёрлась. Но встреча в гостях с «Ванкувером» стала новой чёрной тучей и для россиянина, и для «Лос-Анджелеса».

Ковальчук забил теннисным ударом! Ему ещё рано заканчивать в НХЛ
Форвард «Лос-Анджелеса» набрал три очка в матче и ярко отпраздновал заброшенную шайбу.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2019, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
8 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Хьюз (Пирсон, Годетт) – 05:26' (5x4)   2:0 Саттер (Виртанен, Миллер) – 06:08' (5x5)   3:0 Петтерссон (Саттер, Миллер) – 22:34' (5x5)   3:1 Тоффоли (Грундстрём, Хаттон) – 27:28' (5x5)   4:1 Миллер – 34:44' (5x5)   4:2 Уокер (Копитар) – 46:51' (5x5)   5:2 Танев (Хьюз, Бёзер) – 47:31' (5x5)   6:2 Эдлер (Миллер, Стечер) – 50:00' (5x5)   7:2 Ливо (Хорват, Пирсон) – 51:26' (5x5)   8:2 Саттер (Ферланд, Бенн) – 56:03' (5x5)

Игра получилась не вполне логичной. К середине второго периода «Лос-Анджелес» уверенно вёл по броскам, но столь же уверенно проигрывал, не имея реальных шансов ликвидировать отставание. Тон в матче задал старший брат первого номера драфта Куинн Хьюз, забросивший свою первую шайбу в НХЛ за карьеру. Могучий дальний бросок открыл счёт, и, как говорят американцы, «открыл шлюзы».

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Голы Саттера и Петтерсона позволили «Кэнакс» иметь комфортное преимущество, а импульс для камбэка, возникший было после шайбы форварда «Кингз» Тоффоли, был напрочь убит одним крайне обидным моментом. Увы, его антигероем стал Илья Ковальчук, который отправил шайбу в собственные ворота эффектным подправлением конька. Форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер смог записать на свой счёт гол, хотя даже не нанёс броска в створ.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Ванкувера».

Третий период стал кульминацией беспомощности «Лос-Анджелеса», который позволил сопернику забить 8 голов в свои ворота, а фанаты «Кэнакс» не стеснялись в концовке скандировать: «Мы хотим десять!». Ковальчук завершил матч с показателем полезности «-3», но не стал худшим в команде, так как у левого крайнего Адриана Кемпе эта цифра оказались ещё хуже (-4). Илья нанёс два броска в створ и ещё один раз угодил в штангу, но это не спасло его от ожидаемой критики болельщиков.

Статистика Ильи Ковальчука

«Любая команда, в которой есть Ковальчук, заслуживает такого поражения», — зло отметил в «твиттере» болельщик с ником John Terry. «Я помню времена, когда он был одним из самых страшных игроков в лиге и был примой. Сейчас он совсем не похож на такого парня», — добавил Bwstanley26.

«Это был первый момент, в котором я действительно заметил, что Ковальчук был на льду. Миллер развернулся из угла и нанёс бросок, который рикошетом от русского залетел в ворота», — резюмировал обозреватель Vancouver Province Бен Кузьма.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019