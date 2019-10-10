«Лос-Анджелес» пропустил 8 шайб, а Ковальчук забил в свои ворота. Как так?

«Если мы хотим быть хорошей командой в этом году, то не можем позволить соперникам возвращаться в игру в таких матчах. Всем нужно прогрессировать. Неважно, 35 вам лет или 20, нужно найти способ прогрессировать», — говорил главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан после недавней победы над «Калгари». Тот выигрыш стал для «королей» первым в сезоне, а персональным болельщикам Ильи Ковальчука подарил надежду на отменный регулярный чемпионат, ведь российский ветеран был лучшим на льду у калифорнийцев. Набрав 4 (1+3) очка в двух матчах, Ковальчук сделал всё от него зависящее, чтобы память об ужасном предыдущем сезоне поскорее стёрлась. Но встреча в гостях с «Ванкувером» стала новой чёрной тучей и для россиянина, и для «Лос-Анджелеса».

Ковальчук забил теннисным ударом! Ему ещё рано заканчивать в НХЛ Форвард «Лос-Анджелеса» набрал три очка в матче и ярко отпраздновал заброшенную шайбу.

Игра получилась не вполне логичной. К середине второго периода «Лос-Анджелес» уверенно вёл по броскам, но столь же уверенно проигрывал, не имея реальных шансов ликвидировать отставание. Тон в матче задал старший брат первого номера драфта Куинн Хьюз, забросивший свою первую шайбу в НХЛ за карьеру. Могучий дальний бросок открыл счёт, и, как говорят американцы, «открыл шлюзы».

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Голы Саттера и Петтерсона позволили «Кэнакс» иметь комфортное преимущество, а импульс для камбэка, возникший было после шайбы форварда «Кингз» Тоффоли, был напрочь убит одним крайне обидным моментом. Увы, его антигероем стал Илья Ковальчук, который отправил шайбу в собственные ворота эффектным подправлением конька. Форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер смог записать на свой счёт гол, хотя даже не нанёс броска в створ.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Ванкувера».

Третий период стал кульминацией беспомощности «Лос-Анджелеса», который позволил сопернику забить 8 голов в свои ворота, а фанаты «Кэнакс» не стеснялись в концовке скандировать: «Мы хотим десять!». Ковальчук завершил матч с показателем полезности «-3», но не стал худшим в команде, так как у левого крайнего Адриана Кемпе эта цифра оказались ещё хуже (-4). Илья нанёс два броска в створ и ещё один раз угодил в штангу, но это не спасло его от ожидаемой критики болельщиков.

Статистика Ильи Ковальчука

«Любая команда, в которой есть Ковальчук, заслуживает такого поражения», — зло отметил в «твиттере» болельщик с ником John Terry. «Я помню времена, когда он был одним из самых страшных игроков в лиге и был примой. Сейчас он совсем не похож на такого парня», — добавил Bwstanley26.



«Это был первый момент, в котором я действительно заметил, что Ковальчук был на льду. Миллер развернулся из угла и нанёс бросок, который рикошетом от русского залетел в ворота», — резюмировал обозреватель Vancouver Province Бен Кузьма.