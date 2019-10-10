Вторые вратари стали первыми. В КХЛ есть четыре примера

Вратарская доля несправедлива: защитников много, нападающих ещё больше, а вратарь в воротах всегда один, и кому-то постоянно приходится мириться с ролью запасного. Конечно, есть клубы, в которых вратари играют поровну, но в основном существует чёткое разделение на первых номеров и бэкапов. Но, как говорится, плох тот бэкап, который не хочет играть больше. В КХЛ за месяц с небольшим с роли первого номера вытесняют обладателя Кубка Стэнли, легионеров и даже лучшего вратаря последнего МЧМ.

9 игр, 6 побед, 92,3% ОБ (2,10)



Конкурент: Антти Ниеми – 5 игр, 1 победа, 87,5 (3,82)



Финский клуб в межсезонье подписал контракт с Антти Ниеми – обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго» (2009/10), игрок года в Финляндии (2010) и основной вратарь «Сан-Хосе» на протяжении пяти сезонов (2010-2015). «Йокерит» закрывал проблемную позицию – в прошлом сезоне в «регулярке» Заполски и Калниньш пропустили 164 шайбы (больше, чем у не попавшего в плей-офф рижского «Динамо») и в первом раунде не справились с московским «Динамо». Тем не менее у Ниеми в последние годы не складывалось – выкуп контракта («Даллас»), драфт отказов («Питтсбург», «Флорида») и полтора сезона в «Монреале», где финн иногда подменял Кэри Прайса. Калниньш уже не раз оказывался в подобной ситуации – в рижском «Динамо» он отвоёвывал позицию первого номера у Якуба Седлачека и Джастина Питерса, а в прошлом сезоне под конец «регулярки» подвинул Заполски.

Обладатель Кубка Стэнли не тянет уровень КХЛ. Ниеми забивают, как хотят Кажется, «Йокерит» серьёзно ошибся с вратарём.

Именитый ветеран подвёл «шутов» — Ниеми за 5 матчей пропустил 19 шайб, не выручал, ошибался, удалялся, одержал лишь одну победу, а «Йокерит» оказался на дне Западной конференции. Калниньш довольно успешно заменил Ниеми – латыш совсем недавно стал лучшим вратарём недели КХЛ, а «Йокерит» начал побеждать и после неудачного старта вернулся в восьмёрку, всего лишь на три очка отставая от четвёртого места. Калниньш играет гораздо увереннее Ниеми, и Антти стоит напрячься – в КХЛ тоже есть драфт отказов.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

«Торпедо» — Андрей Тихомиров

10 игр, 5 побед, 94% (2,14)



Конкурент: Андерс Линдбек – 10 игр, 4 победы, 90,2% (2,85)



Андрей с «Чайкой» выигрывал Кубок Харламова в сезоне 2014/15, когда нижегородцы в финале обыграли СКА-1946 с Шестёркиным на воротах. Тихомиров здорово играл в плей-офф, оформил пять шат-аутов, и на него обратили внимание в Северной Америке, где вратаря задрафтовала команда «Джонстаун» из юниорской лиги NAHL. В «Джонстауне» Тихомиров, по мнению тренера, негативно влиял на микроклимат в команде своей неулыбчивостью, и уже до начала сезона вратарь вернулся в Нижний Новгород. При Петерисе Скудре Тихомиров в основном выступал за «Саров», а за «Торпедо» лишь дважды выходил на замену. В прошлом сезоне Тихомиров наконец-то закрепился в «Торпедо», провёл 16 игр (одну из них на ноль), но на большее рассчитывать не приходилось – после травмы Галимова в Нижний Новгород на роль первого номера пригласили Барри Браста. В межсезонье в «Торпедо» перешёл швед Андерс Линдбек – габаритный вратарь, поигравший в «Нэшвилле», «Тампе», «Далласе», «Баффало» и «Аризоне».



В матче против «Йокерита» нижегородцы крупно уступали, и в середине матча после четвёртой пропущенной шайбы Линдбека заменил Тихомиров. Финны распечатали и Тихомирова, но это не помешало торпедовцам вернуться в игру, в концовке сравнять счёт и вырвать победу в овертайме (6:5). Затем Тихомиров засушил «Нефтехимик» (3:0), и одержал победы в матчах против минского «Динамо» и «Северстали», отразив в сумме 70 бросков. Линдбек во встрече с «Салаватом Юлаевым» получил травму, но проблемой для «Торпедо» потеря шведа стать не должна – Немировски доволен Тихомировым, Андрей выглядит убедительно (например, победа над «Витязем») и готов стать первым номером нижегородцев.

6 игр, 3 победы, 92,7% (2,20)



Конкурент: Марек Лангхаммер – 10 игр, 1 победа, 92,3% (2,09)



В прошлом сезоне Аликин на четвёртый год пребывания в «Амуре» получил шанс стать первым номером — чех Кашик провалился так быстро, что Евгений почти с начала сезона и до ноября был основным вратарём, а по его воротам, как правило, наносили не менее тридцати бросков (даже было 44 и 47). Затем в команду перешли Лангхаммер и Мурыгин – под конец чемпионата больше играл чех, а Алексей после «Авангарда» в 13 матчах одержал лишь одну победу и по окончании сезона покинул Хабаровск.



«Амур» неудачно стартовал, уступив девять раз подряд – Лангхаммер последний, к кому стоит предъявлять претензии, однако очков у команды не прибавлялось. В матче с «Адмиралом» произошёл забавный эпизод – Аликин подменил Лангхаммера буквально на одну смену из-за сломавшейся у чеха маски, но соперник играл в большинстве, и «морякам» хватило времени, чтобы пробить Аликина и оформить Евгению уникальный коэффициент пропущенных шайб за игру – 54. На матч с «Сибирью» Аликин был настроен решительно – 33 спасения и шат-аут. После игры Евгений шутил, что обязан подправить свою забавную статистику. Далее с Аликиным в воротах хабаровчане обыграли «Куньлунь» (3:2) и «Сочи» (2:1), взлетели на 10-е место и от восьмого места отстают на четыре очка. Похоже, Лангхаммера ждёт серьёзная конкуренция – Аликин выручает, а «Амур» побеждает.

Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

СКА — Алексей Мельничук

11 игр, 6 побед, 94,2% (1,26)



Конкурент: Пётр Кочетков — 6 игр, 3 победы, 88,7% (2,62)



В прошлом сезоне «СКА-Нева» выиграл «регулярку» ВХЛ и дошёл до полуфинала – в плей-офф Мельничук стал лучшим по проценту отражённых бросков (96.3%) и коэффициенту надёжности (1.10). На положение вратаря в клубной иерархии успехи в Высшей лиге не повлияли – с Хелльбергом заключили трёхлетний контракт, а также летом в команду перешли Кочетков и Налимов. Интересно, какие шансы у Мельничука при такой конкуренции сыграть за СКА впервые с сезона-2017/18?

СКА проиграл три матча подряд. Всё пропало? Последний раз такое случалось с питерцами в КХЛ три года назад.

Оказывается, варианты есть. Хелльберг травмировался, а Кочетков с ролью первого номера не справился. Мельничук мёртвой хваткой вцепился в свой шанс – и стал лучшим голкипером сентября, оформив три «сухих» матча и впечатляя своей собранностью и спокойствием. По словам Алексея, помог счастливый случай и планы на будущее грандиозные. Мельничук готов ловить шайбу хоть голыми руками – как такого самоотверженного вратаря можно держать в запасе?