Как будто Ельцин ушёл. Величкина уволили из «Металлурга»

Закончилась целая эпоха. Если честно, то в это просто невозможно поверить, но это так. Геннадий Величкин больше не вице-президент магнитогорского «Металлурга». Терпение президента клуба Виктора Рашникова лопнуло сразу после домашнего поражения уральского клуба от «Адмирала» (хотя некоторые источники утверждают, что Величкина уволили прямо по ходу игры). Команда Сергея Светлова вела со счётом 2:0, «Магнитка» сумела сравнять счёт, выйти вперёд 3:2, но в итоге упустила победу в овертайме, проиграв матч 3:4.

Откровенно говоря, всё давно к этому шло. Такого провального старта у «Металлурга» ещё не было, команда буквально рассыпалась на глазах. Всё началось ещё с прошлого плей-офф, когда «Магнитка» в одни ворота проиграла серию «Салавату Юлаеву». Напомним, что чешский тренер Йозеф Яндач был кандидатурой именно Величкина. Геннадий Иванович долго вёл с ним переговоры, лично встречался и обсуждал все нюансы работы в Магнитогорске. В результате провалился и Яндач, и Величкин, на захотевший сразу признать свою ошибку.

«Магнитка» не будет русским «Сент-Луисом». Здесь всё слишком запущено Спасать ситуацию призвали Илью Воробьёва, который пытается вытащить уральцев со дна турнирной таблицы.

Дело в том, что увольнять иностранца нужно было сразу после прошлого сезона. Тогда, возможно, можно было бы избежать всех последствий, которые настигли уральцев в этом году. Но вице-президент «Магнитки», повторимся, посчитал, что и так прокатит.



Не прокатило. Более того, Величкин потратил уйму выделенных Рашниковым денег на селекцию, но команда, чей бюджет один из самых высоких во всей лиге, находится не в своей тарелке. Причины, опять же, лежат на поверхности. Главная — проваленная Йозефом Яндачем и его тренерским штабом предсезонка. Команда подошла к сезону-2019/20 физически неготовой, сильно перегруженной, в результате чего травмы пошли одна за другой. После слабого старта тренера-иностранца ожидаемо сняли с занимаемой им должности.



«Когда иностранец в команде — это огромные хлопоты. Как ему жить, как возить его семью, как обеспечить психологическую устойчивость, когда он один, без семьи. Это разница менталитетов. Все тренеры-иностранцы — это головная боль для менеджеров. Но от безысходности мы их приглашаем.



Мы видели, что при Йозефе Яндаче у «Металлурга» нет никакой игры. Поэтому с президентом клуба решили, что, пока не поздно, надо начинать всё заново», — прокомментировал случившееся сам Величкин. Странно, что осознал это управленец слишком поздно.

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После отставки Яндача экстренно был назначен Илья Воробьёв, завоёвывавший с «Металлургом» два Кубка Гагарина. Но ведь Илья Петрович не волшебник и моментально выправить ситуацию не под силу даже ему. Тренеру нужно время, чтобы навести порядок внутри коллектива, да ещё и приходится трудиться при переполненном лазарете. В такой ситуации Воробьёву можно пожелать только сил и терпения. Человек он опытный, в клубной системе его все знают, поэтому дела «Магнитки» в скором времени должны пойти вверх.

Величкин же, помимо Яндача, много ошибался с трансферами. Тот же Буйницкий был подписан едва ли не на 40 млн рублей в год. Сейчас он пропускает матчи из-за травмы коленей. Не впечатляют и легионеры. От канадского защитника Пола Постмы в клубе уже отказались, далеко не лучшим образом выглядит и Брэндон Козун, который может играть сильнее. С травмой на длительный срок выбыл канадский форвард Эрик О'Делл. Всё это далеко не самые дешёвые игроки. На оставшиеся после расторжения Постмы деньги Величкин, кстати, подписал чешского форварда Андрея Нестрашила. Не самый подходящий вариант для Магнитогорска. Почти нет умеющих здорово обороняться защитников-домоседов.

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«Что касается селекции, то летом шли другие разговоры. Кто-то называл нашу селекцию лучшей. Вы посмотрите, какие у нас четыре звена. Вряд ли мы ещё найдём такую команду. Может, исключая ЦСКА. Мне уйти нет проблем. Сдаться и уйти — самое простое. Давайте я вам дам обещание: если мы выиграем Кубок Гагарина, то я уйду. Я не буду стричься наголо, а просто уйду. Выиграю кубок, вручу его болельщикам и уйду», — рассказал Величкин журналистам после проигранного в Балашихе матча «Авангарду».



Сам Геннадий Иванович так и не ушёл, его попросили уйти. Кстати, Величкина уже снимали с должности. Напомним, что в сезоне-2010/11 генеральным менеджером «Магнитки» работал ныне покойный Валерий Постников. Величкин вновь заступил на свой пост зимой 2012 года. Сам Геннадий Иванович трудился в Магнитогорске аж с 1991 года. То есть, по сути, 26 лет работы на одном месте!



Вернётся ли Величкин в «Металлург» снова, как уже было в 2012 году? Очень сомнительно. Всё-таки лучшие годы этого управленца, объективно говоря, остались позади. Может, предложат какую-нибудь почётную должность свадебного генерала. Третий Кубок Гагарина уральцам придётся выигрывать уже с новым вице-президентом или генеральным менеджером. Вот только сделать это при нынешнем положении команды будет проблематично. Вылепить из нынешней «Магнитки» второй «Сент-Луис» практически нереально.