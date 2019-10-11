Два гола Овечкина, как из пушки! Даже шайбы не видно, только сетка дрожит

«Вашингтон» приехал в столицу музыки кантри, имея в пассиве два поражения подряд, полученные в овертайме. «В дополнительное время нужно просто немного подержать шайбу, дать сопернику устать. А затем, как только появится шанс, решить всё в свою пользу. Нельзя игнорировать возможность броска. Если есть шанс бросить, важно понимать, насколько важно забить. Конечно, иногда всякие гадости случаются. Угадать, как сложиться матч, невозможно, но нужно контролировать ход встречи и не терять шайбу», — сказал Евгений Кузнецов после поражения от «Далласа». На матч с «Нэшвиллом» челябинец был переведён из третьего звена во второе, но главным героем суждено было стать не ему.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, чей старт сезона опрометчиво называли одним из худших в карьере, лишний раз показал, что его ещё рано списывать со счетов, и рекорды, на которые он нацелился, вполне могут быть достижимы. Во втором периоде Овечкин дважды поразил ворота соперников, причём на этот раз оба раза забил классическим для себя способом.



Первый гол, оформленный броском в касание в большинстве с «точки Овечкина», стал для россиянина 248-м за карьеру, забитым при реализации численного преимущества. По этому показателю он вышел на единоличное четвёртое место, оставив позади Люка Робитайла.

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Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Вторая «ракета» Овечкина была запущена через 13 минут игрового времени. Овечкин сам заработал для своей команды численный перевес, заставив опытного Романа Йози остановить себя незаконной подсечкой.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Спустя 25 секунд после старта розыгрыша большинства голкипер «Предаторз» Пекка Ринне вновь оказался бессилен. Всем знакомая комбинация, когда партнёры вывели на бросок с чистого льда Великую восьмёрку, принесла очередной успех. Чтобы войти в дюжину лучших снайперов в истории НХЛ Александру осталось забросить 7 шайб. Кроме того, у Овечкина уже 133 матча, в которых он забивал два гола и более — по этому показателю он занимает пятую строчку исторического списка, находясь в трёх матчах от четвёртой позиции (Майк Гартнер, 135).

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.





1. Дейв Андрейчук — 274,

2. Бретт Халл — 265,

3. Теэму Селянне — 255,

4.

5. Люк Робитайл — 247. Наибольшее количество голов в большинстве за карьеру:1. Дейв Андрейчук — 274,2. Бретт Халл — 265,3. Теэму Селянне — 255,4. Александр Овечкин — 249,5. Люк Робитайл — 247.

Увы, но преимущества в две шайбы, с которым «столичные» начали третий период, команде Тодда Рирдена не хватило для спокойной концовки. «Нэшвилл» дважды пробил Брэйдена Холтби с интервалом в одну минуту, ликвидировав отставание, но Ти Джей Оши попытался не дать втянуть «Кэпиталз» в вязкую борьбу на последних минутах. Его короткий кистевой после удобной передачи Дмитрия Орлова должен был принести победу «столичным», но затем с гостями случилась настоящая катастрофа.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

С интервалом в 28 секунд «Вашингтон» пропустил два гола от Ника Бонино и Маттиаса Экхольма, умудрившись проиграть матч, в котором «столичные» четыре (!) раза вели в счёте, причём один раз — в две шайбы. Ещё более удивительным стал тот факт, что до этого матча Овечкин никогда не забивал в ворота Пекки Ринне, который стал 101-м вратарём, капитулировавшим перед броском Александра.

Календарь матчей «Вашингтон Кэпиталз»

Если по голам в большинстве Овечкин вполне может обойти Андрейчука уже в нынешнем сезоне, то с голами в собственные ворота «Вашингтону» нужно что-то срочно предпринимать. За три последних матча «столичные» пропустили 13 шайб, потерпев три поражения кряду.



«Когда начался третий период, болельщики погнали нас вперёд. Мы знали, что нас невозможно остановить», — сказал после матча автор победного гола Маттиас Экхольм.