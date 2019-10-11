Финты Овечкина восхитили фанатов НХЛ. Он как будто помолодел на 10 лет

Александр Овечкин словно не замечает, что ему уже 34 года. Капитан «Вашингтона» не только продолжает забивать, как лучшая машина по производству голов в истории, но и восхищает своими финтами. Он будто помолодел лет на 10 – соперники не могут справиться ни с его бросками, ни с его фантастическими финтами.

В матче с «Нэшвиллом» Овечкин исправил давнее упущение – наконец-то забил Пекке Ринне (теперь россиянин забивал 135 вратарям в НХЛ) и вышел на чистое четвёртое место в лиге по голам в большинстве. Но не остался без внимания и момент, который фактически привёл к его второму голу.

Овечкин вышел на чистое 4-е место в истории НХЛ по голам в большинстве

В концовке второго периода Овечкин оставил в дураках сразу двух игроков «Нэшвилла». Сначала обвёл вокруг носа (точнее, прокинул шайбу между ног) Микаэля Гранлунда, а затем едва не повторил такой же трюк с Романом Йози. Защитник «хищников» смог остановить Александра Великого только ценой удаления, которое Овечкин и реализовал в своей фирменной манере.

Два гола Овечкина как из пушки! Даже шайбы не видно, только сетка дрожит Но «Вашингтон» опять проиграл.

«Это хоккейный Роналду»

«Нам жаль это говорить, Ови, но от финтизма нет лекарства», — с такой подписью опубликовал видео финтов Овечкина «твиттер» НХЛ.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

«Но Овечкин же не хочет от этого лечиться! В этом его сила», — возражает Бретт Митчелл.



«Это неизлечимо», — шутит Майк.



«Это хоккейный Роналду!» — восклицает Давид из Франции.



«Овечкин делает такое в 34. Вам всем конец», — пишет Джои Байерс.



«Алекс Овечкин на льду, соперники ломают лодыжки», — восхищается Кристина Джанелль.



«Овечкин – просто чума. Легенда», — пишет Сэм.



«Мы видим Овечкина образца 2008 года», — добавляет Иан.



«Овечкин показывает мастер-класс по владению клюшкой и заставляет Йози удалиться за подножку», — написал обозреватель Washingtoncaps.com Майк Вогел.



«Овечкин обыграл Гранлунда, пробросив шайбу между ног, затем проделал то же самое с Йози и заработал большинство. В матче, где он забил два гола, этот момент превзошёл обе шайбы», — резюмировал NBC Sports.



Статистика Александра Овечкина в сезоне-2019/20