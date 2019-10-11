Величкин – это эпоха. Его уход – благо для «Магнитки», но потеря для КХЛ

Геннадий Величкин покидает «Магнитку». Клуб, в который Геннадий Иванович пришёл 28 лет назад, в 1991 году, заняв должность генерального менеджера. В дебютном для Величкина сезоне-1991/92 чемпионата СССР/СНГ «Металлург» занял второе место в Восточной зоне Первой лиги и должен был принять участие в переходном турнире за право выступать в Высшей лиге. Но из-за общей кризисной ситуации в стране после развала СССР и нехватки финансирования это соревнование не было доиграно, а на следующий год наш чемпионат уже ждал новый формат – Межнациональная хоккейная лига. «Металлург» стал участником этого первенства. Таким образом, приход Величкина в магнитогорский хоккей практически совпал с попаданием «Магнитки» в высший дивизион чемпионата России.

Отец магнитогорского хоккея

Во многом благодаря деятельности Геннадия Ивановича «Металлург» быстро прошёл путь от новичка в элите российского хоккея, до одного из главных грандов. Первый успех пришёл уже в 1995-м, тогда магнитогорцы проиграли «Ладе» в полуфинале Кубка МХЛ и разделили с «Салаватом Юлаевым» комплекты бронзовых медалей. В 1998-м «Магнитка» выиграла Кубок России, который в том сезоне проводился отдельно от сезона, а через год впервые в своей истории стала чемпионом России. «Металлург» тогда стал первым в регулярном чемпионате, а затем в финале плей-офф в упорной шестиматчевой серии сломил сопротивление московского «Динамо».



Та победа официально закрепила за «Металлургом» звание топ-клуба российского хоккея. После этого «Магнитка» два раза подряд выиграла Евролигу, взяла два российских золота в 2001 и 2007 годах, а в КХЛ дважды завоевала Кубок Гагарина. Всего на счету «Металлурга» пять золотых медалей национальных первенств, три серебра и пять бронз. И всё это с бессменным Величкиным у руля.

Фото: photo.khl.ru

Геннадий Иванович стал настоящим отцом магнитогорского хоккея. Деньги на «Магнитку» выделял Магнитогорский металлургический комбинат, а потом и лично Виктор Рашников, глава предприятия и президент



«Металлурга», но за распределение финансов и спортивную часть всегда отвечал Величкин. Именно он создавал в Магнитогорске большую хоккейную силу и строил чемпионские команды. Величкина недолюбливали конкуренты, терпеть не могли болельщики других команд, но он всегда стоял горой за своё детище. Возможно, будь Геннадий Иванович мягче и спокойнее, «Металлург» бы никогда не стал настолько успешным клубом. Величкин стал олицетворением «Металлурга», создал настоящую эпоху не только для Магнитогорска, но и для всего нашего хоккея. Теперь эта эпоха уходит.

Как будто Ельцин ушёл. Величкина уволили из «Металлурга» Менеджеру не простили провальных результатов клуба при завышенных контрактах многих игроков.

Величкин упустил момент, когда нужно было уходить. Это было сложно

Эпоха уходит немного позже, чем следовало, и оттого – не очень красиво. Величкина снимают с должности по ходу сезона, едва ли не во время матча «Металлурга» с «Адмиралом». Матча, который завершился очередным безвольным поражением любимого детища Геннадия Ивановича. Конечно, проще всего сейчас говорить о том, что уход Величкина напрашивался уже достаточно давно, но давайте попробуем посмотреть на ситуацию со стороны самого руководителя. Его «Магнитка» за четверть века не раз попадала в сложные ситуации, но Геннадию Ивановичу всегда удавалось выправить положение. Сейчас он наверняка снова был искренне уверен, что у «Металлурга» всё устаканится, так почему он должен был уходить?



Проблема людей, которые долго и успешно работают на одной должности и в одном месте в том, что у них теряется критическое восприятие действительности. Они уверены, что всё всегда делают правильно и практически не прислушиваются к мнению других. Со временем они начинают почивать на лаврах успехов прошлого, не желают корректировать свои методы, которые срабатывали раньше, и вообще не замечают, что мир за окном меняется. Очевидно, в такой ситуации и оказался Величкин. После ухода из «Металлурга» Сергея Гомоляко и Андрея Яковенко, у Геннадия Ивановича просто не было человека, который мог бы с ним поспорить, указать на ошибки. Человека, чьё мнение бы как-то повлияло на руководителя «Магнитки». Тот же Рашников всецело доверял Величкину и особо не лез в хоккейные вопросы. У Геннадия Ивановича в последнее время сложилось своё собственное мировосприятие, в котором он всё делает правильно, а нарастающий ком критики – заговор, провокации и попытки навредить ему лично и «Металлургу» в целом.

У «Магнитки» всё плохо. Величкин объяснил почему Откровенный разговор босса магнитогорского клуба с журналистами.

Неудивительно, что в такой ситуации Величкин не заметил, как поплыл. Как стал ошибаться, превращаясь в едва ли не главного вредителя «Металлурга».



Конечно, всё началось не в это межсезонье, и даже не в прошлое, когда Величкин привёз в Магнитогорск Йозефа Яндача. По большому счёту, Геннадий Иванович завалил перестройку команды после сверхудачного отрезка 2013-2017 годов. За это время «Магнитка» выиграла два Кубка Гагарина, ещё раз проиграла только в финале, и Величкин, похоже, окончательно уверился в своём величии. Не сумел компенсировать уход нескольких лидеров золотой команды, не стал работать на перспективу, а решал (притом не слишком успешно) локальные задачи подписанием дорогостоящих ветеранов и делал крайним на тот момент весьма перспективного тренера Илью Воробьёва.

Усталость металла. В «Магнитке» уволили не того? Крайним сделали Воробьёва. Величкин ни в чём не виноват?

Последние два года стали настоящим кризисом селекционной мысли Величкина. В «Металлурге» практически не появлялась перспективная молодёжь, зато в команду приходили не самые сильные легионеры (исключение – Эллисон, да и тот провалил прошлый плей-офф), продлевались контракты со стремительно стареющими Кошечкиным и Мозякиным. Приход Яндача, слепая вера в Кулёмина, замена Вольски на Булиржа по ходу сезона – всё это звенья одной цепи. Возможно, Величкин полагал, что все его ходы верны, и он строит очередную чемпионскую команду, вот только со стороны было видно, что это агония руководителя и неэффективная растрата бюджета.

Уход Величкина – это шанс для «Магнитки» и потеря для КХЛ

Сезон-2019/20 всего лишь стал апофеозом для Геннадия Ивановича. Очень быстро выяснилось, что его протеже Яндач совсем не тянет, да ещё и, судя по всему, чех завалил предсезонную подготовку. Пан Йозеф был отправлен в отставку, и Величкин не стал искать варианты, а просто позвал в клуб Илью Воробьёва. Тренера, которого сам же Геннадий Иванович не так давно увольнял из «Магнитки». При этом в тренерском штабе клуба работает Виктор Козлов, из которого Величкин вроде бы и собирался выращивать наставника для будущего «Металлурга».

Величкин: через два года «Магнитку» снова должен возглавить Козлов

Разумеется, ставка на Илью Петровича не сработала, потому что он совсем не похож на специалиста, который сможет вытащить клуб из крутого пике. Воробьёв отделывается отговорками, жалуется на уменьшение площадки, плохую физику, травмы, психологию, хотя речь здесь идёт только о характере команды, которого в этом сезоне нет. И выходит, что виноват в этом опять же Величкин, набравший мощный по именам, но, как выяснилось, абсолютно не сбалансированный и не духовитый коллектив.

«Магнитка» валится в этом сезоне, и необходимо что-то менять. Смена тренера результат не дала, поэтому логично, что следующий на выход – вице-президент «Металлурга». Своим бэкграундом он, конечно, не заслужил такого увольнения, но в мире спорта и бизнеса держаться на плаву только лишь благодаря былым заслугам невозможно. Похоже, Виктору Рашникову стало понятно, что Величкин больше не в состоянии держать удар, что он уже не принесёт пользу команде, которой руководил много лет. Поэтому и настало время для жёсткого, но справедливого решения.

Фото: photo.khl.ru

Величкин покидает «Магнитку», и, честно говоря, вообще трудно представить «Металлург» без своего многолетнего руководителя. В своё время Геннадий Иванович уже уходил из клуба на два сезона, работал в КХЛ, но вряд ли тогда Величкин по-настоящему терял связь с командой, да и вернулся довольно быстро. Сейчас ситуация другая – эпоха влияния Геннадия Ивановича на «Металлург» действительно заканчивается. Не факт, что клубу от этого станет лучше, но уж точно не хуже, чем было в последние годы.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В «Магнитке» приняли тяжёлое, но, наверное, правильное решение. Свежий взгляд нового руководителя на ситуацию в клубе «Металлургу» жизненно необходим. Так что уход Величкина для магнитогорцев можно счесть благом, но КХЛ в целом проиграет от этой ситуации. Геннадий Иванович – яркий, харизматичный управленец, настоящая глыба нашего хоккея. Терять таких людей всегда жаль. Величкин – образец преданности своему клубу, крепкого хозяина, искренне любившего и всегда защищавшего своё детище. Это не эффективный менеджер в белоснежной рубашке и галстуке, оперирующий терминами и цифрами, а настоящая личность с характером, не стесняющаяся эффектных поступков или крепкого словца. Величкин мало кого оставлял равнодушным в нашем хоккее, его обожали и ненавидели, и с его уходом из «Магнитки» медиаполе КХЛ однозначно обеднеет. С этим придётся смириться, и хорошо, если эта жертва пойдёт «Металлургу» на пользу.

«Металлург» объявил об изменениях в структуре руководства после ухода Величкина

Кто вместо Величкина?

Фактическое место Геннадия Величкина в структуре управления «Металлурга» займёт Сергей Ласьков – предприниматель и директор магнитогорского ООО «ОСК». Ласьков – абсолютно не хоккейный человек, но он долго работал на ММК и с ним хорошо знаком владелец «Магнитки»



Виктор Рашников. Сергей Алексеевич станет вице-президентом «Металлурга» и его главной задачей будет оптимизация бюджета, но хоккейными операциями заниматься он не будет.



Селекцию в клубе почти наверняка доверят другому специалисту, и, скорее всего, он будет из мира хоккея. Один из претендентов – Леонид Вайсфельд, известный в прошлом судья и функционер, сейчас выступающий в качестве эксперта на телеканалах «Матч ТВ» и КХЛ ТВ. По слухам, Вайсфельд мог сместить Величкина из «Магнитки» ещё по окончании прошлого сезона, но тогда не срослось. Сейчас в клубе могут снова вернуться к переговорам с Леонидом Владленовичем, который в своей управленческой карьере работал генеральным менеджером в «Ладе», «Химике»/«Атланте», новокузнецком «Металлурге», «Автомобилисте» и «Салавате Юлаеве».