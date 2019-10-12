Сменивший Величкина. Первое интервью с новым вице-президентом «Металлурга»

«Металлург» официально объявил о расставании с Геннадием Величкиным. Пост первого вице-президента команды занял Сергей Ласьков – новый человек в российском хоккее. «Чемпионату» удалось пообщаться с функционером и получить ответы на актуальные вопросы.

Как будто Ельцин ушёл. Величкина уволили из «Металлурга» Менеджеру не простили провальных результатов клуба при завышенных контрактах многих игроков.

— Как произошло ваше назначение на должность вице-президента «Металлурга»?

— Позвонил президент компании (Виктор Рашников. – Прим. «Чемпионат»), сказал, что есть предложение возглавить клуб. Это было довольно неожиданно. Я вообще менеджер в производстве, хотя параллельно занимаюсь профессиональным баскетбольным клубом, и сам бывший спортсмен. Было дано время на обдумывание, у меня были определённые сомнения, что я в таких делах некомпетентен. Но у нас есть профессиональные тренеры, Илья Воробьёв и его штаб. Моя основная задача – помочь им. Может быть, что-то не так в команде. Тема для меня знакомая – создать комфортные условия в команде, помочь всем сконцентрироваться на своих обязанностях, такие же задачи были у меня и в баскетболе. Поэтому дал добро Виктору Филипповичу Рашникову и сегодня подписал контракт на два года. Я уже успел переговорить с Ильёй Петровичем перед вылетом команды в Череповец. Пока команда будет находиться в командировке, мы соберём коллектив клуба, поставим задачи. Нам необходимо убрать все отрицательные факторы. Пока я вникаю в дела, Воробьёв, я думаю, полностью сконцентрируется на игре команды.

— Что для вас означает переход в другой вид спорта?

— Вид спорта другой, но он тоже командный. Самое главное – профессиональный подход к делу со стороны тренера. Что в баскетболе, что в хоккее у меня нет сомнений в уровне специалистов. Моя задача помочь Илье Петровичу сконцентрироваться на своей работе, исправить какие-то ошибки, которые были в подготовке команды, в селекционной работе клуба. Да, у хоккея своя специфика, но я – болельщик «Металлурга», и с этим видом спорта я знаком.



— Останетесь ли вы председателем попечительского совета баскетбольного клуба «Динамо» (Магнитогорск)?

— Да, там у меня руководящий пост немного другого характера. В «Динамо» есть люди, занимающиеся активным управлением, там дела идут своим чередом.



— После назначения в «Металлург» уже разговаривали с Геннадием Величкиным?

— Да, с Геннадием Ивановичем мы в хороших отношениях. Сейчас, конечно, у человека шок, он всю жизнь посвятил клубу. Сегодня я с ним разговаривал, обменивался впечатлениями. Величкин попросил два-три дня перерыва для более обстоятельной беседы, он очень переживает сейчас. На следующей неделе мы с ним встретимся, переговорим о том, что он планировал, что получалось и не получалось. Обсудим, почему получился такой старт сезона.

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— Вы уже встречались с игроками «Металлурга»?

— Сегодня у меня был рабочий день, полностью посвящённый металлургическому производству, так что с командой пообщаться не получилось. Лишь перед отъездом «Металлурга» на выезд переговорил с Ильёй Петровичем, попросил передать ребятам, чтобы они забыли про все проблемы и сконцентрировались на игре. У кого-то, возможно, бытовые проблемы или личное – всё, что не получалось, будем решать. Пожелал удачи на выезде. А всю следующую неделю, пока команда на выезде, я полностью посвящу аудиту всего спортивного клуба. Начиная от подготовки арены, оборудования, бытовых условий спортсменов и заканчивая контрактами игроков «Металлурга» и развитием детской спортивной школы.



— Будете ли вы заниматься спортивной составляющей клуба, отвечать за селекцию?

— Да, я буду этим заниматься. Что такое хоккей, я знаю, буду по ходу дела погружаться в этот процесс. Буквально сейчас я сижу и изучаю структуры клубов НХЛ, например, «Торонто», наших команд в КХЛ. Есть, чем позаниматься, в том числе и бюджетной составляющей. По кадровым вопросам, каким-то возможным кадровым изменениям я пока сказать не могу. Повторюсь, главная задача – привести в нормальное состояние игроков.



— То есть привлекать специалиста на должность, например, генерального менеджера не планируется?

— Единственное, что может поменяться – функционал некоторых тренеров, расширение или изменение их полномочий. Дополнительных людей не будет, возможны только внутриструктурные изменения. Подумаем также над возвратом специалистов, которые уже работали с Воробьёвым. Эти вопросы мы сейчас обсуждаем.

— В чём вы сейчас видите основные проблемы «Металлурга»?

— Возможно, где-то была упущена предсезонная подготовка. Я вижу некоторые нюансы, которые свидетельствуют именно о неправильной подготовке к сезону. Видно, что игроки подошли к чемпионату в разном функциональном состоянии. Второе – это селекция. Вижу, что очень много защитников атакующего плана. Поэтому случаются такие концовки матчей, как с «Адмиралом». Обычно атакующих защитников нужно два-три, максимум четыре, а в «Металлурге» их порядка шести человек. Возможно, это и было определённой ошибкой. Но это мой взгляд, как болельщика, пока я полностью не погрузился в работу. По возвращении команды обязательно поговорю с Ильёй Воробьёвым, послушаю его профессиональное мнение, у него всё-таки большой опыт. Мне предстоит многому научиться, но учиться никогда не поздно.



— Реально ли поправить ситуацию для «Металлурга» уже в этом сезоне?

— Никогда нет ничего нереального. Поправлять ситуацию нужно обязательно, и у нас есть для этого возможности. Специализированный подход, профессионализм тренеров – задачи у «Металлурга» остаются высокими и на этот чемпионат. Тем более клуб очень популярен в городе, люди очень переживают.

«Магнитка» не будет русским «Сент-Луисом». Здесь всё слишком запущено Спасать ситуацию призвали Илью Воробьёва, который пытается вытащить уральцев со дна турнирной таблицы.

— Каким вы хотите видеть «Металлург» в ближайшее время под вашим руководством?

— Ближайшая цель – команда должна показывать игру, достойную «Магнитки». Задача на перспективу – завоевание Кубка Гагарина. Кроме того, важнейшая составляющая – анализ работы детской хоккейной школы. Нужно понять, почему в последние годы так мало «Металлург» подтягивает своих игроков.

— У вас сейчас полное доверие к Илье Воробьёву и его тренерскому штабу?

— Доверие есть и с моей стороны, и со стороны президента клуба, который и приглашал Илью Петровича. Воробьёв – человек, причастный к двум Кубкам Гагарина «Металлурга», и этим он смог доказать свою профпригодность.



— Расскажите, как в «Металлурге» будет происходить распределение полномочий между президентом клуба и вами?

— Естественно, каждый шаг с президентом компании не согласовывается. Подготовка к сезону, тренерский штаб, контракты игроков – всё это проходит через Виктора Филипповича, потому что он тоже человек, погружённый в хоккейный процесс. Президенту всё это интересно, но подписание договоров с игроками – это моя обязанность. Конечно, каждую кандидатуру я с Рашниковым согласовывать не буду. Иначе «Металлург» превратится в игрушку владельца клуба. У нас существует разграничение обязанностей, и Виктор Филиппович доверяет своим подчинённым.