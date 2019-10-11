Отдайте им Кубок, отдайте уже сейчас. ЦСКА нет равных в КХЛ!

Встреча лидеров Запада и Востока

К очередному матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» и ЦСКА подошли в качестве лидеров Восточной и Западной конференций соответственно. При этом в общей таблице КХЛ выше располагалась команда Игоря Никитина. Московский клуб опережал казанцев на одно очко, и у команды Дмитрия Квартальнова был шанс опередить ЦСКА в случае победы в очном матче.

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В пользу «Ак Барса» говорила и победная серия. Казанский клуб одержал шесть побед подряд, в последний раз потерпев поражение 23 сентября в Новосибирске. Более того, в пассиве команды Квартальнова было всего два поражения в нынешнем сезоне. Вот только одно из них «Ак Барс» потерпел в первом матче сезона с ЦСКА (2:3). В ходе той встречи казанцы дважды вели в счёте, однако не сумели довести матч до победного результата. В московском матче на первый план вышел бывший игрок «Ак Барса» Иржи Секач. Чешский форвард, летом сменивший Казань на Москву, оформил дубль и стал главным героем матча.

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«ЦСКА нужна победа. Всё остальное — второстепенно»

«Ак Барс» играет сейчас очень активно. Думаю, команда уже привыкла к новой системе, и все игроки понимают, что от них требуется. Они набирают очки, и это показатель. Нам надо делать то, что умеем, и играть в свой хоккей. Что я ожидаю от этой встречи? Во-первых, нам нужна победа. Всё остальное — второстепенно», — заявил Секач, предвосхищая свой первый приезд в Казань в качестве игрока ЦСКА.



В свою очередь один из тренеров казанского клуба Евгений Перов обратил внимание, что помочь казанской команде в матче с действующим чемпионом КХЛ может дисциплина и командная игра.



«В игре команд, несмотря на схожие вещи, очень много отличий, как в защите, так и в нападении. Нужно отметить, что ЦСКА — это чемпион, у них отличный подбор игроков, хорошо поставленная командная игра, они отлично действуют в большинстве. Мы можем противопоставить этому свой хоккей — дисциплину, причём сегодня она будет важнее, чем мотивация, а также командную игру. За счёт этого мы можем добиться успеха. Ну и сегодня ожидается аншлаг, поэтому мы не хотим ударить в грязь лицом перед болельщиками», — говорил Перов перед матчем.

Рука не бога

Необходимо заметить, что отчётный матч стал юбилейным для одного из самых авторитетных арбитров континентальной хоккейной лиги Алексея Раводина. Многоопытный арбитр получил 800-й матч в чемпионатах России. Главные тренеры команды по сравнению с прошлыми матчами произвели несколько изменений в составах. Квартальнов оставил вне заявки на матч защитников Андрея Педана и Никиту Лямкина, в свою очередь Никитин вернул в состав нападающих Константина Окулова и Максима Мамина.

Гости прибрали инициативу в своим рукам со стартового вбрасывания. «Армейцы» контролировали шайбу и заставляли хозяев нарушать правила. Удаление Михаила Фисенко реализовать не получилось, зато в равных составах шайба всё-таки нашла путь в ворота Адама Рейдеборна. Вернувшийся в состав ЦСКА Окулов выиграл борьбу в углу, после чего последовал наброс Богдана Киселевича от левого борта, коварный рикошет на пятаке помешал Рейдеборну среагировать. Шайба в ворота «Ак Барса» залетела от руки защитника казанской команды Игоря Ожиганова, пытавшегося заблокировать бросок Киселевича. В ответной атаке хозяева имели шанс восстановить равновесие, однако шайба после броска Джастина Азеведу угодила в штангу. До перерыва счёт на табло не изменился.

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ЦСКА забивает в ключевые моменты матчей

Одной из главной особенностей сильной команды является способность забрасывать шайбы в ключевые моменты встречи. Именной этой особенностью в совершенстве владеет московская команда. «Ак Барс» начал второй период с массированных атак, одна из которых увенчалась заброшенной шайбой. Михаил Фисенко сначала выиграл вбрасывание в чужой зоне, затем пришёл на пятак, получил шайбу и с нескольких попыток протолкнул её в цель.



Именно в этот момент проявился чемпионский характер ЦСКА. На ответ команде Никитина понадобилось всего 16 секунд. Антон Слепышев в борьбе от лицевого борта сделал передачу на пятак, откуда Линден Вей бросил в сетку ворот. Гол канадского форварда и решил судьбу матча. Для «Ак Барса», потратившего уйму сил на восстановление равновесия, так легко пропущенный гол стал настоящим ударом.

Уже до второго перерыва судьба встречи была предрешена. Сначала своё слово сказал Секач. Всё тот же Вей выиграл вбрасывание в чужой зоне, прошла моментальная скидка шайбы в центр, откуда Секач неотразимо бросил в цель. А затем Киселевич удачно подключился к атаке и оформил дубль. 1:4 ко второму перерыву – такой отрыв у ЦСКА отыграть невозможно. Богдан вообще прекрасно вернулся в КХЛ. И тут дело даже не в дубле. Киселевич в этом сезоне провёл практически 50 минут в меньшинстве, при этом ЦСКА не пропустил ни одной шайбы. Общий показатель полезности Богдана составляет невероятный «+12». Возвращение Богдана в КХЛ стало прекрасным событием как для игрока, так и для его клуба.

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Простая формальность

По такому течению матча третий период обещал стать простой формальностью. Так оно и случилось. Хозяева пытались вернуть интригу в матч, однако все их атаки разбивались о эшелонированную оборону москвичей. Справедливости ради, необходимо заметить, что одну шайбу «Ак Барс» отыграл. Джастин Азеведу из-за ворот сделал передачу на пятак, куда ворвался Патрис Кормье и броском в касание не оставил шансов вратарю на спасение.

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Вот только последнее слово всё-таки осталось за гостями. В атаку «два в два» вышли москвичи, Окулов использовал поперечный пас Мамина в центр зоны и Окулов в касание зарядил — шайба от штанги залетела в ворота. ЦСКА на классе довёл встречу до закономерного исхода и упрочил лидерство в турнирной таблице КХЛ. Ну и как обыграть эту команду? Может, проще сразу отдать им Кубок Гагарина?