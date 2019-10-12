Бывшие игроки с именем, ставшие тренерами. Они пробиваются в КХЛ из «Вышки»

Известные тренеры, которые ранее были заслуженными игроками, есть не только в Континентальной лиге. В ВХЛ тоже хватает бывших хоккеистов, чьё имя постоянно на слуху. Рассказываем вам о пятёрке наиболее известных.

Александр Титов («Лада), 44 года

Игровое амплуа: защитник



Игрок: Титов родился в Липецке, а как игрока его прекрасно помнят во многих городах нашей страны. Так, Александр играл в «Амуре», «Нефтехимике», «Ладе», ЦСКА… В последние годы игровой карьеры Титов защищал цвета СКА, «Авангарда», «Барыса» и «Автомобилиста». Примечательно, что Титов успел поиграть в Тольятти с Александром Сёминым, который приезжал в «Ладу» во время локаута в НХЛ.



Тренер: в данный момент Александр Титов возглавляет именно «Ладу», с которой идёт на втором месте в своей конференции. Может, именно Титову суждено вернуть тольяттинцев в Континентальную лигу?

«Довели». В Ижевске тренер принёс в раздевалку автомат Калашникова Передёрнул затвор, а потом произнёс речь.

Михаил Бирюков («Буран»), 33 года

Игровое амплуа: вратарь



Игрок: болельщики хоккея со стажем прекрасно помнят Михаила Бирюкова, становившегося чемпионом мира в составе сборной России. Причём, дважды! На чемпионатах мира 2008 и 2012 года. Воспитанник ярославского хоккея повидал в своей жизни много команд, закончив карьеру в «Витязе». После 2017 года Бирюков моментально заступил на административную работу.



Тренер: если раньше Бирюков был менеджером по спортивным операциям в «Буране», то сейчас, после отставки Алексей Ярушкина, он стал ещё и исполняющим обязанности главного тренера воронежского клуба.

Александр Прокопьев («Тамбов»), 48 лет

Игровое амплуа: нападающий



Игрок: воспитанник электростальского хоккея добился огромных успехов в игровой карьере. Александр дважды выигрывал чемпионат России – в 2000 году в «Динамо», а спустя четыре года в «Авангарде». Тройка «ястребов» Затонский – Прокопьев – Сушинский не один год доминировал в Суперлиге. Прокопьев был вынужден завязать с хоккеем из-за травмы глаза, полученной во время выступлений за мытищинский «Химик».

Великолепные трио "Чемпионат.ру" решил не отставать от времени и сделать серию обзорных материалов о знаменитых тройках нападения, запомнившихся своей игрой в конце 90-х и начале 2000-х годов.

Тренер: карьеру тренера Александр начал 11 лет назад в «Атланте», где работал ассистентом главного тренера. Несколько лет провёл в «Серебряных Львах», после чего работал в системе ЦСКА. В данный момент Александр возглавляет «Тамбов».

Вячеслав Рьянов («Торпедо-Горький»), 60 лет

Игровое амплуа: нападающий



Игрок: начинал играть в горьковском «Торпедо» в 1977 году на позиции крайнего нападающего. Вскоре был определен тренерами в одно звено с другими молодыми игроками — Евгением Тарасовым и Геннадием Курдиным. Однако к началу 1980 года звено распалось — Тарасов уехал в «Спартак», а Курдина призвали в ЦСКА. В 1981 году Рьянов перешел в «Динамо», где проходил «армейскую» службу. После завершения службы не стал оставаться в «Динамо» и вернулся в «Торпедо».



Тренер: с нижегородским хоккеем практически неразрывно связана и тренерская карьера Рьянова. В основном опытный специалист трудился в молодёжном клубе «Торпедо», в сезоне-2012/13 успел поработать и с главной командой, а теперь возглавляет клуб ВХЛ.

Вадим Епанчинцев («Югра»), 43 года

Игровое амплуа: нападающий



Игрок: начал профессиональную карьеру в 1992 году в орском клубе высшей лиги «Южный Урал». В 1993 году подписал контракт с московским «Спартаком», где выступал на протяжении четырёх сезонов. В 1994 году на драфте НХЛ был выбран в третьем раунде под общим 55-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Перед началом сезона-1997/98 Епанчинцев принял решение отправиться в Северную Америку, где начал выступать в низших лигах, однако, так и не сумел пробиться в НХЛ. В 1998 году вернулся в Россию, заключив соглашение с новокузнецким «Металлургом», за который выступал в течение двух сезонов, набрав за это время 60 (25+35) очков в 87 матчах, став также бронзовым призёром чемпионата России. В 2011 году добрался до финала Кубка Гагарина с «Атлантом», после чего завершил карьеру.

Тренер: 20 апреля 2011 года завершил карьеру игрока и стал помощником главного тренера в московском «Спартаке». После работы в клубе КХЛ на протяжении нескольких сезонов трудился в МХЛ и ВХЛ. В апреле 2017 года вернулся в «Спартак» уже как главный тренер. Под его руководством красно-белые впервые за семь лет вышли в плей-офф Кубка Гагарина. Ныне Епанчинцев возглавляет клуб ВХЛ «Югру».