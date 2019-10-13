Издевательский гол Михеева! Ракетой ушёл от троих и сделал из вратаря дурака

Илья Михеев, лучший бомбардир «Авангардf» последних двух сезонов, в прямом смысле слова покоряет Америку. Омич перебрался за океан в новую для себя среду, но это не помешало ему сразу начать показывать свой уровень. Пример Михеева должен стать образцом для всех россиян, рвущихся в сильнейшую лигу мира – уезжать нужно вовремя, доказав свою состоятельность на родине и объективно оценив собственный талант.

У Михеева пока всё получается отлично. Илья не забросил ни одной шайбы в предсезонных матчах, но у Майка Бэбкока, видимо, ни на секунду не было сомнений, что именно русский новичок «Торонто» должен начать сезон в третьем звене «листьев». Михеев выделялся катанием, скоростью, обводкой, работоспособностью, самим пониманием игры – для тех, кто смотрел матчи «Авангарда» последних сезонов это не было новостью.

Финт Михеева восхитил «Торонто». Там его сравнивают с Дацюком Он объезжает соперников, как конусы.

В первой же игре регулярки Михеев забросил дебютную шайбу в НХЛ. Пострадал голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон, и в той же игре Илья отметился ещё и результативной передачей. Два очка – отличный дебют! После матча Михеев показал, что он ещё и довольно общительный парень и на радость североамериканским СМИ рассказал про русский суп и неправильный подход к еде в Канаде, чем сходу завоевал прозвище, которое вполне может прочно приклеиться к форварду.

Михеев раскрыл секрет яркого дебюта в НХЛ. Теперь канадцы называют его «Суп» Форвард «Торонто» завоёвывает сердца поклонников. Его интервью восхитило канадцев не меньше, чем игра в дебютном матче.

В следующих четырёх матчах Михеев сильно не выделялся, заработав один балл за передачу в проигранной встрече с «Монреалем», но в поединке с «Детройтом» Илья снова заставил восторгаться собой. Михеев вышел на игру в третьем звене со своими привычными партнёрами Александром Керфутом и Тревором Муром и под конец второго периода забросил потрясающую шайбу. На льду в этот момент с Ильёй находился Каспери Капанен, который исполнил длинную «закидушку» по воздуху из своей зоны. Михеев рванул к шайбе, легко опередил сразу троих хоккеистов «Детройта» и издевательски переиграл голкипера Джимми Ховарда.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Торонто».

Действительно, сверхзвуковая скорость! Этот гол для «Торонто» стал вторым в матче (ранее отличился экс-игрок «Магнитки» Ник Шор) и позволил «листьям» вырваться вперёд в счёте перед заключительным отрезком. А на 50-й минуте Михеев помог Александру Керфуту забросить третью шайбу в матче, которая, как позже выяснилось, оказалась победной. В этом эпизоде Илья решился на бросок в позиционной атаке из не самой очевидной позиции, но риск оправдался – шайба от Ховарда отлетела точно на крюк клюшки Керфута, и после гола канадец поблагодарил россиянина за такое решение.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Торонто».

«Детройту» удалось забросить вторую шайбу уже через 24 секунды после гола Керфута, но «Торонто» не отдал победу. Четвёртое взятие ворот оформил Джейк Маззин, а Тревор Мур забросил в пустые ворота. 5:2, хорошая домашняя победа «листьев», которые прерывают свою трёхматчевую серию поражений.

Статистика Михеева в НХЛ-2019/20

А что же Михеев? Он в полном порядке. 15 минут игрового времени, 2 (1+1) очка и показатель полезности «+3». Четыре попадания в створ, один заблокированный бросок, один перехват. Думается, что игра россиянина полностью устраивает Бэбкока, и скоро он начнёт активнее использовать Михеева в спецбригадах. Пока Илья много выходит в меньшинстве, но скоро ему могут дать шансы и при реализации лишнего. Вряд ли для главного тренера «листьев» секрет, что Михеев – настоящий универсал на льду, полезный команде в любой расстановке.