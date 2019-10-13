«Русская пятёрка» вновь в деле. Фильм о наших завоевал сердца американцев

Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов, Владимир Константинов, Вячеслав Фетисов. Великая «Русская пятёрка» «Детройта», которая произвела революцию в НХЛ. Недавно в США выпустили фильм, рассказывающий их историю – почти шпионские страсти о том, как «Ред Уингз» осмелились выбирать и привозить русских из-за Железного занавеса. О том, как канадские хоккеисты считали, что русские отбирают у них работу. О том, как они открыли канадцам глаза на кружевной хоккей в исполнении всей пятёрки. О том, как русские ребята вытащили «Детройт» из небытия, хотя о них говорили, что им Кубок Стэнли неинтересен и что они недостаточно суровые и жёсткие, чтобы стать чемпионами.

Фильм был принят в США очень тепло. Конечно, прежде всего в Детройте, где на премьеру собралось 3500 человек, а билеты раскупили за считанные минуты. Но и в других городах его с удовольствием смотрели как фанаты НХЛ, так и люди, вообще далёкие от хоккея. Потому что фильм – не о хоккее. А о преодолении, силе воли, желании быть лучшим. О трагедиях и трудностях обычного человека. О непонимании, препятствиях и успехе. Фильм получил несколько премий на кинофестивалях, собрал в прокате чуть меньше $ 500 тыс. – для независимого кино, которое буквально с боем пробивалось в кинотеатры, это очень хорошая цифра. Вы не встретите плохого отзыва об этом фильме (на сайте Rotten Tomatoes его рейтинг – 100%, на IMDB – 8,2 из 10), потому что он трогает за душу. Даже если вы болельщик «Колорадо» и всеми фибрами души ненавидите «Ред Уингз», эта история всё равно вам понравится.

«Русская пятёрка» — уникальное явление, которое в НХЛ сейчас не повторить. Они заиграли, когда ещё к русским в США относились ещё крайне настороженно, а во-вторых, когда не было потолка зарплат, и можно было удержать своих лучших игроков долгое время вместе (у «Детройта» была ведь не только Русская пятёрка, были и Айзерман, и Лидстрём, и Шэнахэн). Сейчас даже у Кросби и Овечкина периодически меняются партнёры, но ностальгия по гению «Русской пятёрки» до сих пор жива в США. Они оставили яркий след в истории хоккея, и теперь их увековечили в кинематографе.

«Без огромной русской помощи «Детройт» никогда бы не стал Хоккейным городом»

«Болельщики прекрасно знают эту историю, но фильм рассказывает её в неотразимой, легко усваиваемой манере. И показывает, что без огромной помощи из России «Детройт» никогда бы не стал Хоккейным городом», — пишет Detroit News.



«Это одна из самых эмоциональных и драматичных спортивных историй, которая, наконец-то, получила своё воплощение в фильме. Это сага о «Детройте», который в 1990-х осмелился пригласить русских игроков и этим изменил свою траекторию развития и манеру игры в НХЛ. Казалось, этот рассказ не мог привлечь внимание широкой аудитории, но привлёк. Простые человеческие истории, рассказанные режиссёром Джошуа Рилем, захватят вас, даже если вы не можете отличить шайбу от мячика для пинг-понга», — отметил LA Times.

«Фильм рассказывает о первых пятерых русских хоккеистах, которые играли одной пятёркой в НХЛ. Вместе они развенчали североамериканские стереотипы о советских игроках и привели «Детройт» к двум победам в Кубке Стэнли. Фильм о том, как эти игроки сбегали из СССР, привыкали к новой стране и в конечном итоге достигли хоккейного бессмертия.

В «Русской пятёрке» намешано несколько жанров. Фильм начинается как шпионский триллер времён Холодной войны, с рассказами о передаче секретных посланий игрокам и подкупе врачей. Затем он переходит во вдохновляющую спортивную историю, и мы наблюдаем, как «Русская пятёрка» преодолевала стереотипы, культурные различия и многолетнюю историю неудач «Детройта», которая закончилась первой победой клуба в Кубке Стэнли за 42 года. Затем фильм бросает нас с вершины в пропасть, рассказывая о трагической аварии, которая положила конец карьере Константинова. Всё это длится менее двух часов – меньше, чем хоккейный матч.



«Русская пятёрка» — фильм о спорте, но чтобы его оценить её влияние, не обязательно быть любителем хоккея. Это также история об иммиграции, выживании и успехе. Невозможно не сопереживать героям этого исключительного фильма», — отмечает Film Inquiry.