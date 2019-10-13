Красотка исполнила откровенный танец во время матча НХЛ. Зрители забыли о хоккее

Вовсе не секрет, что хоккейный матч – это не только спортивное мероприятие, но и полноценное шоу. Современный поход на стадион невозможно представить без развлекательной программы. Различные зоны активности для болельщиков, всевозможные розыгрыши, маскоты, группы поддержки и многое другое. Всё это обычно устраивает сам клуб, интересы которого заключаются в том, чтобы каждый зритель ушёл с арены в хорошем настроении вне зависимости от результата хоккейного матча.

Но иногда случается, что развлечение болельщикам устраивают другие посетители матча. Точнее, посетительницы. Хоккей принято считать суровым мужским видом спорта, с которым бок о бок идёт культура групп поддержек – молодых красивых девчонок в интригующих нарядах, расположенных по всему стадиону.

В Европе осуждают наших чирлидерш. Не нравятся их костюмы на этом фото В Финляндии всё строже, в Швеции вообще отказались от танцующих девушек. «А что это в России?» — говорят они нам.

Но что делать, если тебя не взяли в группу поддержки, а желание «зажигать» на хоккейной арене никуда не делось? Одна из девушек в Бостоне нашла ответ. Во время первой в сезоне домашней встречи «мишек» с «Нью-Джерси» она проникла к заградительному стеклу и исполнила весьма откровенный танец.

Любопытна реакция на это действо на «Ти-Ди Гардене». Девушку не остановил никто из сотрудников стадиона, дав ей закончить танец. С трибун же в это время доносился одобрительный мужской гул. А разве могло быть иначе?

Оказывается, могло. Во время танца от девушки некоторые буквально не могли оторвать глаз, но в интернете поступок незнакомки осудили. Видео появилось в двух аккаунтах в «Инстаграме», и даже описание поста в каждом из них отражало негатив. «Запретить ей на всю жизнь «Бостон Брюинз», — гласил один. Во втором же девушку и вовсе обозвали американским словечком, которое обозначает легкодоступность.

В комментариях было не лучше. «Простите, мэм, это игра для всей семьи». «Что она делает на хоккейной игре?». «Её родители, должно быть, так гордятся». «На хоккейном стадионе нет места для этого дерьма». «Садись, ты мешаешь смотреть игру!» «Это лишь причина для того, чтобы принести на стадион пачку долларов».

Как вы понимаете, это самые цензурные отзывы. В основном этот поступок в интернете заработал кучу смеющихся смайликов и столько же крепких словечек.



Кто-то скажет, что здесь вообще нечего обсуждать, девушка просто решила развлечься и сомнительным образом привлечь к себе внимание. Конечно, это так, но реакция тех людей на стадионе, кто увидел танец, ясно говорит о том, что хоть какое-то удовольствие получила не только она одна. Просто нужно помнить, что в Америке существует целый культ шоу, и зачастую не так важно, кто и как его делает. Главное, чтобы оно всегда продолжалось!