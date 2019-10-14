Петр Чех сыграл в хоккей. Тащил, выиграл и попал в объятия всей команды

Минувшим летом легенда «Челси» и сборной Чехии по футболу голкипер Петр Чех в возрасте 37 лет завершил карьеру. Не успели болельщики проводить заслуженного ветерана на пенсию, как Роман Абрамович тут же нашёл легенде вакансию в лондонском клубе и назначил на должность спортивного директора. Всё красиво – и болельщики довольны, и лучший вратарь в истории клуба при деле. Но новость, прогремевшая 9 октября, заставила поклонников «Челси» немного поволноваться. Петр Чех подписал контракт с полупрофессиональным хоккейным клубом «Гилдфорд Феникс» и теперь будет защищать его ворота не на изумрудных английских газонах, а на льду. Неужели административная работа не для Чеха и Танкист в прямом смысле слова меняет профессию? Тем более что перед глазами стоит недавний пример Усэйна Болта, сменившего кроссовки на бутсы. Впрочем, болельщиков «Челси» сразу же заставили выдохнуть – Чех никуда не уходит и будет совмещать работу с карьерой хоккеиста, о которой он мечтал с детства.

— Некоторые думают, что я сменил работу. Это не так. К счастью, моя работа на должности спортивного директора не мешает мне играть в игру, в которую я играю годами и люблю с детства. Будучи профессиональным футболистом, я не мог это делать по понятной причине, но это возможно.

Почему Чех решил сыграть в хоккей

Петр родился в Пльзени – городе с населением чуть больше 150 тыс., знакомый многим не только всемирно известным сортом пива и пльзеньским хмелем, но и своей футбольной командой, которая как раз и открыла футбольному миру Чеха. Хоккей же до недавнего времени был несбыточной мечтой голкипера.



Однажды к маленькому Чеху подошёл хоккейный тренер и предложил ему поиграть в хоккей в местной детской команде. На предложение наставника Петр ответил положительно и тут же побежал сообщить радостную новость родителям, но родители были вынуждены отказать сынишке с горящими глазами – хоккейная форма семье была не по карману. Тем более ребёнку, который растёт как на дрожжах, приходилось бы регулярно менять тот или иной элемент формы. Причина более чем банальная. К сожалению, хоккей – вид спорта для состоятельных. Куда дешевле было купить сыну футбольную форму. Впрочем, вряд ли Петр расстроен тем, что судьба свела его с местной футбольной «Викторией» и сделала его одним из лучших игроков в истории футбольной сборной Чехии. Зато у футболиста появился стимул купить себе форму самостоятельно и сыграть всё-таки за настоящий хоккейных клуб.



Эдаким Гудвином, осуществившим детскую мечту Чеха, стал клуб «Гилдфорд Феникс», играющий в четвертой британской лиге. Можете себе представить уровень четвёртой британской лиги? Скорее это что-то ближе к любительскому хоккею, но контракт Чеха носит профессиональный статус. Взгляните на логотип британского клуба. Ничего не напоминает? Судя по всему, матчи НХЛ смотрят не только дизайнеры «Горняка» из Учалов.



В «Гилфорде» легенда «Челси» оказалась с подачи своего друга словака Милоша Милишерика, впервые оказавшегося в клубе, будучи хоккеистом, ещё в 2004 году, а позже ставшего играющим тренером. В 2004 году Чех по приглашению Милишерика впервые и оказался на игре «Гилдфорд Флеймз». С того времени Петр и начал понемногу тренироваться на льду с новыми друзьями. Но сейчас он будет играть не за «Флеймз», а за фарм-клуб «огоньков» «Гилдфорд Феникс», появившийся на свет только в 2017 году. Всё-таки, как и любой многообещающий проспект, Чех должен был начать в путь большой хоккей с минорных лиг.

«Я очень рад, что получил возможность получить игровую практику в «Фениксе». Надеюсь, что я смогу помочь этой молодой команде достигнуть своих целей в сезоне и постараться выиграть как можно больше игр, когда мне предоставится возможность сыграть. После 20 лет в профессиональном футболе это будет невероятно сыграть в игру, в которую я любил играть и смотреть в детстве», – так Чех прокомментировал подписание контракта с «Феникс».

«Подписание Петра – огромное событие для нас. Он отличный парень, который много тренируется, и я не могу дождаться его дебюта», – не скрывает своего счастья новый наставник Чеха Энди Хеммингс.



Теперь «Гилдфорд» получил не только «отличного парня», но и более тысячи новых подписчиков в клубном «твиттере», готовых следить за развитием карьеры 37-летнего хоккеиста.



Большую часть своей футбольной карьеры Чех провёл в специальном защитном чёрном шлеме. После ужаснейшей травмы – вдавленного перелома черепа — Петр породнился с ним так, что он стал частью имиджа, а болельщики в шутку нарекли его Танкистом. В хоккее, в отличие от футбола, каждый может дать волю воображению и изобразить на голове всё, что душе угодно. К выбору своего нового шлема Чех подошёл максимально ответственно. Его маску разрисовывал швед Давид Гуннарссон, тот самый, которому доверяют свои шлема 90% голкиперов НХЛ. На ней шведский мастер изобразил логотипы «Челси» и «Арсенала», флаги Великобритании и Чехии, Доменика Гашека и главные лондонские достопримечательности – Биг-Бен, Тауэрский мост и Лондонский глаз. Получилось очень круто. Впрочем, по-другому Гуннарссон и не умеет.

Ах да! Номер! Другого выбора, кроме как взять свитер с цифрой 39, у Танкиста не было. Расцвет великого Доминатора и золото чехов в Нагано застал Петра в 16-летнем возрасте.



— Это было в Нагано. Четвертьфинал, полуфинал и финал транслировали утром. Поэтому я просто не ходил в школу. Мы все пытались найти способ, чтобы не пропустить эти игры, – вспоминает Чех.

Как же дебютировал Чех в большом хоккее?

Дебют чешского легионера выдался на воскресенье. Соперником «Гилдфорд Феникс» были их соседи по турнирной таблице «Суидон Уайлдкэтс», которые так же, как и команда Чеха, выиграли первые две игры сезона. Соперника для дебюта серьёзней не придумаешь.



Посмотреть на выступление Чеха пришло около 700 человек – для полупрофессионального клуба цифры просто запредельные, тем более в нехоккейной Англии. Чтобы увидеть легенду «Челси» на коньках, нужно было всего лишь заплатить 6 фунтов стерлингов (479 рублей).

Удивлять голкипер начал уже на раскатке. Посмотрите, как Чех быстро перемещается в рамке и играет ловушкой. Талантом футбольная легенда явно не обделена.

В первом периоде чешский голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности. Пробить почти двухметрового Танкиста оказалось не так просто. Забить Чеху удалось только во второй двадцатиминутке – соперник два раза поразил ворота «Гилдфорда», несмотря на все усилия Петра.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».



В начале третьего периода хозяева сравняли счёт в матче, и после этого Чех снова был непробиваем еще 20 минут игрового времени. Совсем недурно для первого официального матча, пусть и в лиге, где в основном ты платишь за то, чтобы играть в хоккей, а не наоборот.



В итоге команды доигрались до послематчевых бросков, где настал звёздный час голкипера «Феникс». На буллитах Чех пропустил лишь раз, потащив первую и последнюю попытки соперника. Два сухих периода и овертайм, отражённый решающий буллит, награда лучшему игроку матча и третья победа команды в чемпионате – это ли не идеальный дебют великого футболиста?

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Видео можно посмотреть в «Твиттере».



Посмотрите на реакцию трибун и на то, как радуется его команда удачному дебюту Петра. Кажется, в Гилдфорде появился новый герой.