Скудра жалуется на уровень игроков «Трактора». Это вообще как?

В шестом выпуске своей постоянной рубрики «Чемпионат» подводит итоги очередной недели регулярного чемпионата КХЛ.

В «Металлурге» будут учиться считать деньги. А что с результатом?

Главное событие прошедшей недели случилось в Магнитогорске. Там по многочисленным просьбам болельщиков и прессы всё-таки сняли Геннадия Величкина. Самого успешного хоккейного менеджера в России, когда-то, по сути, создавшего в Магнитогорске серьёзную команду и выигравшего с «Металлургом» уйму трофеев и медалей освободили от занимаемой должности по ходу сезона. Геннадий Иванович провалил последние два года своей работы, да и вообще не прочувствовал момент, когда нужно было уходить красиво. А сейчас у Виктора Рашникова просто не было другого выхода.

Величкин – это эпоха. Его уход – благо для «Магнитки», но потеря для КХЛ Геннадия Ивановича в «Металлурге» заменит человек не из мира хоккея. В Магнитогорске задумались об оптимизации бюджета.

Команда продолжала валиться и замаячила реальная возможность не попасть в плей-офф, пресса подогревала и без того раскалённую обстановку, а менять второго тренера за месяц просто глупо. Поэтому пришлось указывать на дверь самому Величкину.



Дело тут ещё и в том, что Рашников наконец увидел, что его деньги в клубе расходуются крайне нерационально. Мощная и затратная летняя селекция от Величкина обернулась провалом, лучшим в «Магнитке» остаётся резко постаревший Мозякин, а эпидемия травм вскрыла полное отсутствие скамейки. Ответственность за это, конечно, лежит на Геннадии Ивановиче, так что вовсе не удивительно, что он потерял место в тот момент, когда ярко обозначились провалы в его работе.



На место Величкина в «Металлург» назначили Сергея Ласькова, никогда не работавшего в хоккее, и этот шаг весьма показателен. Виктор Рашников не стал искать профильного специалиста, а назначил человека из «команды друзей» — у Ласькова большой опыт работы на предприятиях металлургического комбината, он знаком с понятием эффективного менеджмента. О чём это говорит? Всё просто — владельцу «Магнитки» сейчас важно, чтобы за его деньгами смотрел свой, надёжный человек, каким и является Ласьков. Более того, «Металлург» не собирается искать специалиста со стороны на должность генменеджера. Трудно представить, что неопытный в хоккейных делах Ласьков действительно сам будет заниматься селекцией, поэтому логично предположить расширение полномочий действующего тренерского штаба во главе с Ильёй Воробьёвым, что косвенно подтвердил Сергей Алексеевич в интервью «Чемпионату».

Сменивший Величкина. Первое интервью с новым вице-президентом «Металлурга» Сергей Ласьков – о своих задачах в «Магнитке», проблемах команды, отношении к Илье Воробьёву и приглашении генерального менеджера.

Хорошо это или плохо, покажет время. С одной стороны, переход на разумные траты в «Магнитке» происходит весьма вовремя в свете скорого введения жёсткого потолка зарплат в КХЛ. Величкину, привыкшему жить на широкую ногу, под ним, наверное, было бы тесно. С другой – тяжело представить, как всё-таки «Металлург» хочет оставаться топ-клубом, не имея в активном руководстве опытного хоккейного функционера. Такого, который бы был силён не только в экономии, но и построении потенциально чемпионской команды. Посмотрим, справится ли с этим Илья Воробьёв, который теперь выходит на новый уровень доверия внутри всей организации.

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Пока всё выглядит так, что Виктор Рашников слегка поменял приоритеты. Сейчас главному человеку в «Магнитке» важнее навести финансовый порядок, и ради этого он готов пожертвовать результатом. Возможно, это и есть та самая перестройка, о которой применительно к магнитогорскому клубу говорят уже не первый год.

Цулыгину нужно меняться

Работа Николая Цулыгина в «Салавате Юлаеве» в прошлом сезоне произвела противоречивое впечатление. В регулярке уфимский клуб выглядел неважно, зато преобразился в плей-офф. Главный вопрос – был ли это прорыв тренерской мысли Цулыгина, или просто в играх на вылет полноценно включились в процесс лидеры «Салавата»? С Николаем Леонидовичем продлили контракт, выразив доверие специалисту, но вопрос остался открытым, и частично на него должна ответить нынешняя регулярка.

Начало сезона показывает, что в уфимском клубе практически ничего не поменялось, Цулыгин по-прежнему находится в полной зависимости от игры и настроения Умарка и Ко. В матчах с середняками и аутсайдерами КХЛ это не сильно заметно, особенно если уфимские иностранцы поймают свою волну. В играх же с более серьёзными командами, где как раз и требуется непосредственное тренерское вмешательство, «Салават» пока буксует. Проиграны не только встречи с «Автомобилистом», СКА и «Авангардом», но и с топ-клубами второй волны «Барысом» и «Йокеритом». Уфимцы даже всухую уступили на своём льду тонущей «Магнитке», тот матч Цулыгин назвал худшим для «Салавата» в сезоне.

Цулыгин — о матче с «Магниткой»: худшая игра «Салавата» в сезоне

Иногда легионерам Уфы удаётся забить чуть больше, а иногда – чуть меньше. Самое печальное для «Салавата», что на это никак не влияет сам Цулыгин. Он выпускает на лёд своих лидеров и ждёт от них результата, но против Умарка и Хартикайнена в КХЛ уже научились играть. Они могут сколько угодно возить шайбу по чужой зоне, комбинировать в большинстве – этого обычно хватает, чтобы забросить несколько шайб, но недостаточно, чтобы выиграть серьёзный матч. Цулыгин доверяет лидерам, прощает им недоработки в обороне.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Метсолы в воротах, креативного гения Умарка и пробивной мощи Хартикайнена «Салавату», конечно, хватит, чтобы пробиться в плей-офф, но что будет там? У уфимцев не видно системности и тренерской руки, значит, снова придётся надеяться на чудесное преображение. Однако не факт, что оно вновь произойдёт. Спасительное первое звено уфимцев серьёзно ослабло из-за ухода Кемппайнена, а ведь Йоонас был главным снайпером «Салавата» прошлой весной. В начале прошлого сезона мы хвалили уфимцев за надёжность, зато сейчас из первой восьмёрки Востока больше юлаевцев пропустили только «Трактор» и «Автомобилист». Да и последнее место «Салавата» в КХЛ по реализации большинства не добавляет вистов наставнику уфимцев.

Плющев: потенциал у «Салавата» большой, Цулыгину нужно работать над большинством

Грустно и то, что у Цулыгина не прогрессируют хоккеисты, а это важный показатель для тренера. Понятно, что Умарк, Ларсен и Хартикайнен играют в свою силу, но в «Салавате» никак не может прижиться Маннинен, практически не видно Бурмистрова и Кугрышева, слегка закис даже ударно начавший регулярку Сошников, у которого в октябре в шести матчах одно очко. И проблема здесь не только в игроках.

Зубову не нужно возвращаться. В КХЛ и без него хватает скучных тренеров

ХК «Сочи» впервые в своей истории уволил тренера по ходу сезона. Южане проиграли девять из десяти последних матчей, опустились на дно таблицы Запада, и терпение у руководства «Сочи» лопнуло. Сергей Зубов, конечно, утверждает, что у него был план по исправлению ситуации, но больше ждать в клубе не могли.

С. Зубов — об отставке из «Сочи»: план у меня был, но руководство сделало выбор

Теперь Зубов свободный специалист, открытый для предложений. Но, если честно, совсем не хочется, чтобы тренер возвращался в КХЛ – уж слишком тягучий и скучный хоккей прививал наставник «Сочи», смотреть матчи южан было откровенно тяжело. Хуже всего, что таким же тягучим и скучным Зубов был и в общении. Один из самых крутых российских защитников в истории КХЛ в роли тренера всегда был нелюдим, замкнут в себе и всячески показывал, что хочет только одного – чтобы от него поскорее отстали.

Фото: Артур Лебедев, photo.khl.ru

Такие тренеры губительны для нашей лиги, где и так мало интересных, цепляющих вещей. В ней и без Зубова хватает скучных спикеров. Почему, например, нет почти никакого интереса к ЦСКА, действующему чемпиону и лидеру лиги? Потому что рулит «армейцами» Игорь Никитин, который с каменным лицом отделывается дежурными фразами в любом общении с журналистами. Такой же унылый образ создаёт и Алексей Кудашов в СКА, да и вообще в лиге по пальцам можно пересчитать специалистов, который могут сказать нешаблонно, рассказать, почему у команды что-то получилось или не получилось, а не отделываться от журналистов, как от назойливых мух.

Медийной культуре в КХЛ уделяется очень мало внимания, всё принято мерить по результату. Но это устаревший и закостенелый подход, который никогда не позволит нашей лиге выйти на стабильную генерацию увлекательного и смотрибельного контента. Помимо непосредственно хоккея может быть масса интересных вещей, и печально, когда первые лица клубов КХЛ сами этому всячески препятствуют.

За лето мы забыли, кто в КХЛ чемпион. ЦСКА сам в этом виноват Тишина в соцсетях, закрытый интернет-магазин, война с болельщиками. Такие чемпионы нашей лиге не нужны.

Скудра жалуется на уровень игроков «Трактора». Светлов и Разин смеются в голос

Петерис Скудра никогда не был тем тренером, который не выносил сор из избы. Надо отдать должное латвийскому специалисту, на пресс-конференциях он обычно говорит ярко и сочно, не сглаживает углы и рубит правду-матку. Вот только всегдашняя привычка Скудры делать виноватыми игроков уже начинает забавлять, тем более что Петерис порой перегибает палку. Так, после поражения «Трактора» от «Адмирала» выяснилось, что Скудру не устраивает уровень мастерства его команды.

Скудра: с уровнем мастерства «Трактора» нужно что-то делать

А сам Петерис ни в чём не виноват. Он ставит челябинцам правильную игру, которая должна приносить результат, но его постоянно подводят игроки. Ошибаются в своей зоне, не реализуют моменты и вообще у них нет должного уровня мастерства. Как работать в таких условиях?

Скудру, наверное, можно было понять, если бы в КХЛ не было примеров, когда тренеры умудрялись выжимать результат из таких составов, с которыми Петерис бы, очевидно, даже не начинал бы работать. Посмотрите, что творит Сергей Светлов со своим «Адмиралом». Во Владивостоке есть опытный Глазачев, несколько неплохих легионеров, но в целом состав «моряков» по именам больше подходит для ВХЛ. Но это не мешает Светлову одерживать четыре победы подряд, уверенно идти в зоне плей-офф на Востоке и обыгрывать тот же «Трактор» уже два раза в сезоне. Или взять «Северсталь». Неужели там мастерства больше? Андрею Разину молодёжь не мешает ставить красивый, комбинационный хоккей, периодически портить жизнь топ-клубам и достойно сражаться за место в восьмёрке.

Скудра: нынешний состав «Трактора» не позволяет реализовывать моменты

При этом ни Светлов, ни Разин никогда не говорят о слабом уровне своих хоккеистов, и в первую очередь берут ответственность за плохие матчи на себя. Скудра же называет тысячу других причин, по которым «Трактор» не играет так, как должен, забывая о том, что за результат всегда ответственен главный тренер.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Непонятно, чего хочет добиться Петерис такими заявлениями, учитывая, что в селекции «Трактора» он явно принимал не последнее участие. Вряд ли бы у челябинцев она могла быть лучше, чем сейчас, а на приезд Кросби или Макдэвида рассчитывать не приходится.



Кажется, Скудре пора перестать обвинять игроков и с самого себя спросить за неказистый старт «Трактора» в регулярке. Может быть, мастерства не хватает в первую очередь у самого Петериса?