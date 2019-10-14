Самый бедный клуб КХЛ даёт жару! Скоро «Адмирал» будет лидером Востока?

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Сложно было представить, что, помимо «Витязя» не Западе, своя сенсация со знаком «плюс» случится и на Востоке КХЛ. Причём, выстрелит клуб с Дальнего Востока. Региона, который, наряду с Китаем, в последнее время принято считать хоккейным аутсайдером.

В прошлом сезоне «Адмирал» тоже старался биться, но по итогам регулярного чемпионата занял лишь 12-е место в Восточной конференции, не попав в плей-офф. Однако руководство «моряков» видело, что команда не отбывает номер на льду, взаимопонимание у игроков с тренерским штабом есть, в результате чего было понято решение о продолжении сотрудничества с главным тренером Сергеем Светловым и всем его штабом. Как выяснится позже, этот ход стал правильным.

В преддверии нынешнего сезона у «Адмирала» поменялись все легионеры. В команде больше нет Говорки, Кубата, Полака. Ушёл и один из лидеров защиты Степан Захарчук, который стал капитаном «Нефтехимика». В том же направлении отправился Александр Черников.

Однако во Владивостоке не стали отчаиваться, сделав правильные выводы и подписав новых иностранцев, которые приносят результат. Да, есть определённые вопросы к финскому голкиперу Олкинуоре, но в последнем матче с «Барысом» он отыграл на ноль. Шведский форвард Юнг – король победных голов, не выпадает из состава и защитник Альмквист, а также форвард Бакош. У обоих, к слову, голевые передачи на Юнга в матче с казахстанским клубом.

Победный матч с «Барысом» (1:0 ОТ) в Нур-Султане продлил победную серию «Адмирала» до пяти встреч. Таким образом, «моряки» впервые в своей истории сумели одержать пять побед подряд. Ранее подопечные Сергея Светлова успешно провели матчи с «Куньлунь Ред Стар» (2:1), «Нефтехимиком» (2:0), «Металлургом» (4:3 Б) и «Трактором» (3:2).

Кстати, в нынешнем сезоне уже 10 матчей завершились со счётом 1:0. Результативностью здесь и не пахнет, но итоговый результат и набранные очки, как любят повторять многие, превыше всего. И с этим сложно не согласиться.

«Соперник нас переигрывал, был быстрей, создавал больше моментов. Хочу отдать должное своим ребятам. Они старались, терпеливо работали. Спасибо вратарю, потому что благодаря ему мы сегодня не пропустили. Удача была на нашей стороне, мы сумели забить в овертайме!» — подвёл итог встречи с «барсами» главный тренер дальневосточников Сергей Светлов.

Благодаря этой победе «Адмирал» набрал уже 22 очка в 17 встречах в нынешнем регулярном чемпионате. Подобного рывка практически никто не ожидал. Клуб из Владивостока показывает, как можно эффективно тратить небольшие деньги и при этом давать результат. По крайней мере, пока результат точно есть. Посмотрим, как будет на всей дистанции, в середине и в конце «регулярки». Хватит ли «морякам» сил преодолеть её ровно?

Теперь перейдём к цифрам. «Адмирал» — самый бедный клуб в КХЛ. Бюджет команды составляет 400 млн рублей, что по нынешним хоккейным меркам очень экономно. Деньгами во Владивостоке не разбрасываются, стараясь выжать максимум из имеющихся средств. И, как видим, это вполне получается.

«Адмирал» уже остался в КХЛ. Рейтинг клубов – филькина грамота? Теперь лигу может ждать большой скандал. Во всём виновата поспешность клуба из Владивостока.

Кроме того, главный тренер «моряков» Сергей Светлов является одним из самых низкооплачиваемых специалистов в лиге, а уж сравнивать его зарплату, и, скажем, зарплаты Олега Знарка или Игоря Никитина, просто смешно. Но Светлов, несмотря на небольшой оклад, вкалывает на полную катушку.



Если обратиться к зарплатам хоккеистов, то здесь тоже всё очень скромно. Так, зарплат больше, чем 20 млн рублей в год, в «Адмирале» нет, что тоже говорит о многом. И ведь в клубе нет недовольных, так как с такими людьми на Дальнем Востоке (где, кстати, вдобавок ко всему нужно постоянно летать на длительные расстояния и менять часовые пояса) попросту не будут иметь дел.



В общем, наблюдать за командой Сергея Светлова в дальнейшем будет более чем занимательно. В Восточной конференции появился свой «Витязь» и это не может не радовать. Лига от подобных вещей только выигрывает. Общий уровень чемпионата постепенно подравнивается.