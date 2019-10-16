«Канадцы» устроили охоту на Кучерова! Били даже локтем в голову

В гости к «Монреалю» хоккеисты «Тампы» приехали не в лучшем настроении. В пассиве у южан было три поражения в четырёх предыдущих матчах, поэтому продолжение неудачной серии было чревато осложнениями в турнирной таблице, где «молнии» с трудом цеплялись за кубковую позицию. Визит к «Канадиенс» означал, кроме всего прочего, и свидание с бывшим форвардом «Лайтнинг» Джонатаном Друеном, который продолжает оставаться надеждой франкоязычной Канады, как один из самых перспективных форвардов-франкофонов.

Матч-шедевр от Кучерова! Он снова вышел на уровень легенд НХЛ Никита набрал четыре очка, а его звено просто смяло «Торонто».

«Сейчас Друен играет в свой лучший хоккей за три последних сезона», — заявил журналистам наставник «Монреаля» Клод Жюльен после субботнего победного матча с «Сент-Луисом», в котором Друен набрал одно очко за голевой пас. Ровно столько очков было у Джонатана и в восьми предыдущих встречах с «Тампой», а новое свидание с бывшими не сделало Друена героем.

«Тампа» не слишком удачно начала матч и дала «канадцам» возможность повести в счёте. В середине стартового периода у гостей малый штраф получил Янни Гурд, и численный перевес реализовал защитник Джефф Питри, который переиграл Андрея Василевского великолепным щелчком в касание.

Календарь матчей «Тампа-Бэй Лайтнинг»

За счёт это шайбы американец Питри вышел на четвёртое место в истории «Монреаля» по голам среди защитников, не родившихся в Канаде (43). Питри обогнал на один гол Владимира Малахова, но штурмовать следующие ступеньки ему придётся нескоро: больше него забили Мэтью Шнайдер (68), Крис Челиос (72) и Андрей Марков (119).

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Главное, что удалось сделать «молниям» — это не дать хозяевам уйти на перерыв лидерами. За 7 секунд до сирены об окончании первого периода Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Брейдон Коберн соорудили «вкусную» комбинацию, завершившуюся голом защитника «Лайтнинг».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Едва стартовал второй отрезок, как всё встало на свои места. «Монреаль» остался в меньшинстве, когда Стэмкоса не по правилам придержал Бретт Кулак, и сам Стивен успешно реализовал лишнего при поддержке Никиты Кучерова, оформившего ассистентский дубль.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Спустя ещё минуту хоккеистам «Тампы» удалась геометрически идеальная атака, завершившаяся хлёстким кистевым Тайлера Джонсона, и вопрос о победителе матча, по сути, был снят.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Оставалось только дождаться гола Кучерова, который явно хотел реабилитироваться за «пустой» матч в Оттаве, но «Монреаль» сосредоточенно и внимательно действовал против российского лидера «Тампы». В середине второго периода Никиту уложил на лёд нападающий «хабов» Томаш Татар, но за явный удар локтем словак не получил даже малого штрафа.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

Чуть позже Кучерова сбил с ног всё тот же Джефф Питри, но его силовой приём был чистым.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

В итоге, «Тампа» добилась важной победы, несмотря на 5 удалений, полученных хоккеистами «Лайтнинг». Гостей выручил Андрей Василевский, отразивший 33 броска (второй показатель для него в нынешнем сезоне), и сыгравший надёжнее своего звёздного визави Кэри Прайса (19 сейвов после 22 бросков).

Видео можно посмотреть в «твиттере».

«Для нас это был шаг в правильном направлении, особенно это касается игры в равных составах. Спасибо Василевскому, он выручал нас, когда это было необходимо», — сказал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос. «Да, наши вредные привычки пока не удаётся искоренить. Удаления, потери шайбы… Нам ещё много предстоит работать», — добавил главный тренер южан Джон Купер.