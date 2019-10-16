Тарасенко опёрся на кресло Трампа с беззубой улыбкой. Реакция Америки бесценна

В прошедший вторник обладателей Кубка Стэнли ждал торжественный визит в Белый дом. Хоккеистов «Сент-Луис Блюз» принял у себя 45-й президент США Дональд Трамп, и встреча не обошлась без крайне любопытных, и, временами, даже неловких моментов.

В сердце Америки без американцев

Главная неловкость заключалась в том, что «Сент-Луис» — команда по составу практически полностью состоящая из канадцев, для которых визит к главе США — приятная, но далеко не самая важная вещь на свете. В нынешнем составе «Блюз» американцев всего двое — это защитник Джастин Фолк и нападающий Маккензи Макикерн, которые в прошлогодних кубковых битвах «музыкантов» не участвовали, а Фолк и вовсе на приём не был приглашён, так как был приобретён клубом совсем недавно. Шведы Стин, Гуннарсон и Сундквист, россияне Тарасенко и Барбашёв, а также полтора десятка граждан Канады вряд ли чувствовали себя в своей тарелке, придя в Розовый сад и Овальный кабинет. Тем не менее, никто из «блюзменов» от визита к Трампу не отказался.

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«Вы вдохновляли своей игрой весь сезон, а сегодня продолжаете вдохновлять всех американцев. Мы знаем вашу историю», — сказал Трамп, говоря о том, что «Сент-Луис» добрался до Кубка Стэнли, поднявшись с последнего места в турнирной таблице.



Президент на протяжении всего приёма пытался шутить, что получалось у него с переменным успехом. Первым, кто попал под раздачу, стал голкипер Джордан Биннингтон — один из героев победного розыгрыша Кубка Стэнли. «В седьмом матче против «Бостона» он отразил 32 броска из 33. Скажите мне, почему вы не отбили тот самый один бросок, разве это было трудно? Вы могли сделать игру намного проще», — спросил Трамп. «Да, это моя вина, это было плохо», — со смущённой улыбкой сказал голкипер.



Затем внимание Трампа привлёк Алекс Стин, у которого недоставало нескольких зубов. «Посмотрите на этого парня, на его рот. Как по вашему, я смог бы одолеть его в драке? Я не знаю, не знаю. Гляньте на мои зубы. Они целые, потому что я в хоккей не играю», — сказал Трамп, продемонстрировав голливудскую улыбку.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Джей Эм Ригера.

Затем от президента досталось спортивным агентам, речь о которых тоже зашла случайно.

«Это агенты, верно? Они сидят на диване, они весят 150 кг, но при этом рассуждают: «Ты, парень, не сыграл сегодня хорошо», — сказал Трамп.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Аарона Рупара.

Самым странным пассажем Трампа стало отклонение от хоккейной темы в конце его речи. Президент использовал визит «Сент-Луиса», чтобы лишний раз упомянуть о военной ситуации в Турции и положении дел на фондовом рынке, сказать о соглашении с Китаем относительно сельского хозяйства и высмеял возможность своего импичмента.

«Наша экономика находится на пике, но все говорят: «Давайте устроим импичмент президенту». Это не очень хорошая идея, но я не буду об этом беспокоиться, ребята, не переживайте», — сказал Трамп.

Видео можно посмотреть в «твиттере» HeartofNHL.

«Наша команда выиграла Кубок Стэнли, потому что все боролись и играли друг за друга. Эти ребята собрались и сплотились. Только тогда можно стать чемпионами, когда все действуют сообща», — заявил главный тренер Крейг Берюбе, и в том же духе высказались остальные представители «Блюз» — владелец Том Стиллман и хоккеисты.

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Снова русский сговор

Так уж устроена нынешняя международная политика, что обойтись без «русской темы» во время визита к главе американского государства было невозможно. Поводом для этого стали фотографии и то, как располагался на них один из лидеров «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. На кадрах, сделанных в Розовом саду, россиянин стоит максимально далеко от Трампа, с самого края — Владимиру даже не хватило места на основном помосте, и он встал на ступеньке.

Зато на официальном кадре из Овального кабинета Тарасенко стоит к Трампу ближе всех — прямо за спиной президента США. С улыбкой без переднего зуба. У американцев это мгновенно вызвало вопросы, которыми они поспешили поделиться в социальных сетях. «Тарасенко, вероятно, очень удобно опираться на стул Трампа. Русское влияние?» — задался вопросом пользователь «твиттера» Mister Pisoni.

«После того, как демократы увидят на этих фотографиях Тарасенко и Барбашёва, то CNN тут же сообщит, что Трамп вступил в сговор с русскими», — вторит Joey Rocco. «Все отлично знают, что любимые игроки Трампа — это Тарасенко и Барбашёв», — отмечает Don't tuch the puck.



Что-то похожее мы видели полгода назад, когда в марте в гости к Трампу приехал «Вашингтон» с Александром Овечкиным. Тогда россияне тоже были ближе всех к американскому президенту, что вызвало соответствующую реакцию обывателей.