Два громких трансферных слуха в КХЛ за день. Что за ними стоит?

«Чушь собачья»
Сразу два трансферных слуха ошеломили хоккейную общественность во второй половине среды. Начнём с новостей исключительно из Континентальной лиги. Итак, издание «Спорт Бизнес Online» сообщило, что СКА может обменять нападающего Дмитрия Кагарлицкого в «Металлург» на Андрея Локтионова.
Кагарлицкий перед нынешним сезоном перешёл в СКА на зарплату в 70 млн рублей в год + трёхлетний контракт + бонусы + реальная возможность попасть в сборную России. В московском «Динамо», где Кагарлицкий отлично смотрелся в первом звене с Вадимом Шипачёвым, форварду предлагали гарантированные 100 млн рублей в год + двухлетний контракт.
В результате Кагарлицкий и его агент, с которым у Дмитрия, как поговаривают, отныне испортились отношения, выбрал вариант с переездом в Питер и однозначно не угадал. В СКА у форварда сразу не пошло. Сейчас в его активе 6 (2+4) очков в 13 матчах. Это, конечно, далеко не то, чего ожидали от Дмитрия. Кроме того, Кагарлицкий не попадает в заявку «армейцев» уже четыре встречи подряд. Причём, никаких травм у хоккеиста нет.
Это решение главного тренера СКА Алексея Кудашова, который, по имеющейся информации, просто не заинтересован в нападающем и не видит его в основном составе. Однако сам Кудашов это не подтвердил, ответив ещё накануне после матча «Авангард» — СКА на мой вопрос относительно Кагарлицкого буквально следующим образом: «Кагарлицкий четвёртый матч подряд остался вне заявки? Мы рассчитываем на всех. В последних играх этот состав играл неплохо, поэтому не стали ничего менять».
Уже сегодня официально выступил СКА, назвав все эти разговоры «чушью собачьей».
Мои источники в «Металлурге» тоже подтвердили, что разговоров об обмене Локтионова на Кагарлицкого (Локтионов, кстати, долго залечивал травму во время предсезонки и сейчас, как и вся команда, находится не в лучшей форме) не было и нет. То бишь сам Кагарлицкий, привыкший играть более 20 минут за матч, конечно, не прочь перейти в условный «Авангард» (омичи интересовались их связкой с Шипачёвым ещё летом) или вернуться обратно в «Динамо», но СКА расставаться с нападающим на данный момент не намерен. Поэтому в случае с Кагарлицким и его «обменом» в «Магнитку» ситуация действительно больше близка к «чуши собачьей», нежели к реальному трансферу.
Кравцова мучают в «Рейнджерс», но до ноября его в России не будет
Увы, совсем не повезло с клубом НХЛ и тренером молодому нападающему Виталию Кравцову. До Джона Тортореллы нынешнему наставнику «синерубашечников» Дэвиду Куинну ещё далеко, но своих причуд у этого американца тоже хватает. Куинну не нужны игроки со скромными габаритами в третьем-четвёртом звене, а в первых двух тройках в Нью-Йорке Кравцова не видят.
Не повезло Кравцову и с агентом: Пол Теофанос – человек нелюдимый, не умеющий и не желающий нормально общаться с прессой, да и как агент Теофанос откровенно слабый. А уж для того, чтобы выбить крупные контракты звёздному Артемию Панарину или не менее популярному Сергею Бобровскому, большого ума не надо.
В результате Кравцова моментально отправили прозябать в АХЛ, в фарм-клуб «Рейнджерс», хотя во время выставочных матчей Виталий выглядел неплохо в составе первой команды, да и тренировочный лагерь новичков точно не провалил. Наверное, сейчас и сам Кравцов понимает, что с отъездом в НХЛ он поторопился. Как-то всё сразу не заладилось. Но жалеть уже поздно.
В АХЛ проблемы Кравцова продолжились. Форвард пропустил один из трёх матчей «Хартфорда» на старте сезона, в двух других он не набрал ни одного очка и ни разу не бросил по воротам. Складывается впечатление, что в системе «Рейнджерс» просто не знают, как правильно использовать этого хоккеиста.
В результате в среду в издании «Спорт-экспресс» появился ещё один слух, связанный с КХЛ. Дескать, Кравцова уже ждут на родине, а «Трактор» норовит продать права на хоккеиста в одну из богатых команд аж за 200 млн рублей. Самим челябинцам, которые владеют правами на Виталия в Континентальной лиге, будет сложно договориться со своим воспитанником на приемлемых для обеих сторон финансовых условиях.
Сразу отметим, что до 1 ноября Кравцов точно не покинет Северную Америку: таковы условия контракта. Дальше возможно всё, хотя североамериканские журналисты сообщают, что пока между Кравцовым и «Рейнджерс» не было разговоров о возвращении в КХЛ.
«Всё, что могу сказать на текущий момент: мы не получали никаких звонков от Виталия Кравцова и его представителей. Но, конечно, в «Тракторе» и Челябинске всегда рады видеть своего талантливого воспитанника. Мы говорили это Виталию перед его отъездом в Северную Америку», — заявил генеральный директор челябинцев Борис Видгоф.
Что ж, руководителей «Трактора» можно понять. Конечно, им хочется видеть челябинца в своих рядах, если тот всё же согласится на условия уральского клуба. Тем более что перед отъездом Кравцову действительно говорили, что двери в «Тракторе» для него всегда открыты. Не получится – возвращайся. Если же сторона Кравцова действительно даст заднюю и не захочет подписываться с Челябинском, то неплохо было бы продать права на нападающего за максимальную цену. Опять же, этот ход тоже будет вполне логичным. Почему бы не заработать на столь именитом активе? А уж кто сколько даст – другой вопрос.
Пока же всё это не более, чем слухи, которые ничем не подтверждены. Прежде всего, нет заявлений официальных лиц. Что ж, проследим за развитием ситуации.
- 16 октября 2019
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