Вратари КХЛ, от которых ждали большего. Пока они не тащат свои команды

Вратари в любом клубе играют огромную роль. Они зачастую являются гарантом хорошего выступления команды. Но они не всегда справляются со своими обязанностями. Кто-то оказывается не готов к сезону, кому-то недостаточно помогают полевые игроки. Сегодня мы расскажем о тех вратарях, от которых ожидали большего в преддверии нынешнего сезона.

Короли спасений. 7 вратарей КХЛ, которые тащат свои команды Без этих голкиперов их клубы могли оказаться ниже в турнирной таблице, а кто-то и вовсе не попадать в зону плей-офф.

Статистика: 10 матчей (548.15 на льду), 4 победы, 90,2%, 2,85 КН



Андерс пополнил состав нижегородского клуба летом. От шведа ждали надёжной и стабильной игры на последнем рубеже, ведь за его спиной серьёзный заокеанский опыт. Но те годы остались далеко позади.



Ужаснейшим выступление Линдбека не назовёшь, но пока он выступает не так, как от него ожидали. 90% отражённых бросков для первого номера команды – низкий показатель. Да, «Торпедо» играет в открытый и быстрый хоккей, без обороны, вратарю не позавидуешь, но и Линдбек не всегда выручал, когда мог. А иногда и подводил свою команду. В итоге место в основе забрал себе россиянин Тихомиров.

Кристерс Гудлевскис, свободный агент

Статистика: 9 матчей (504.13 на льду), 3 победы, 86,3%, 3,45 КН



Рижане не сумели сохранить своих прошлогодних лидеров и летом провели перестройку команды. Перемены произошли и во вратарской линии: Тимур Билялов вернулся в «Ак Барс», а на его место пригласили Максима Третьяка. От Гудлевскиса ждали, что он станет ярким первым номером, и не просто так: прошедший сезон у Кристерса получился. Но что-то пошло не так.



На данный момент «Динамо» больше всех пропускает в КХЛ. Все проблемы можно было бы списать на ужасную игру в обороне, но и вратари у рижан небезгрешны. В итоге спустя месяц регулярного чемпионата в столице Латвии появилось два новых голкипера, которым пока, к сожалению, не удалось исправить ситуацию. Ну а Кристерс Гудлевскис, один из перспективнейших латвийских вратарей в прошлом, уже сидит без работы.

Фото: dinamoriga.lv

Статистика: 12 матчей (635.03 на льду), 4 победы, 90,8%, 2,65 КН



«Хоккей – командная игра. Не стоит всё вешать на плечи вратаря. В прошлом году у Коновалова был хороший сезон, его ждёт светлое будущее», — говорил в середине сентября уже экс-наставник «Локомотива» Крэйг Мактавиш.



Одного из лучших и перспективнейших вратарей прошлого сезона было не узнать до недавнего времени. Да, положение «Локомотива» просто ужасное, не стоит всё вешать на Коновалова, но неуверенная и нестабильная игра основного вратаря – одна из причин этого провала. Может и не основная, но это составляющая неудач ярославской команды. Илья набирает обороты, но его неуверенная игра на старте оставила свой след.

Пике «Локомотива» продолжается. Когда закончится этот кошмар? Илья Воробьёв и «Магнитка» нанесли Ярославлю очередное поражение.

Дмитрий Шикин, «Сочи»

Статистика: 15 матчей (877.55 на льду), 5 побед, 90,6%, 2,46 КН



Дмитрий играет в «Сочи» с момента основания команды. До нынешнего сезона он не был железным первым номером команды, хотя и провёл в прошлом сезоне чуть больше половины матчей команды. В этом сезоне тренерский штаб во главе с Сергеем Зубовым решил сделать ставку на тандем Шикин — Проскуряков. Но оба вратаря провалились.



Если неудачи последнего можно списать на год простоя в КХЛ, то первый оказался просто не готов к роли первого номера. Нестабильная игра, глупые удаления подводят команду. «Сочи» не блещет на старте сезона, но винить во всём вратарей команды не стоит. Шикин – хороший вратарь, но недостаточно хорош для первого номера команды, которая рассчитывает на плей-офф.

Статистика: 6 матчей (231.52 на льду), 1 победа, 87,4%, 3,36 КН



Никита выступает в «Спартаке» не первый сезон. Он является бэкапом Гудачека, но это не означает, что ему простительны ошибки и ужасная игра. Этот сезон москвичи начинали без своего основного вратаря, и месяц без первого номера стал для команды настоящим кошмаром.

Знарок уже «офигевает» от «Спартака». Тренер понял, куда он попал С таким количеством «привозящих» игроков олимпийский чемпион ещё не работал.

Уже в первом же матче сезона Беспалов пропустил курьёзнейший гол. Но на этом «чудеса» не закончились. Глупые ошибки никуда не исчезли, Знарок уже нюхал нашатырь. Неуверенная игра голкиперов не могла не сказаться на результатах «Спартака». Голкиперы – главная причина провала «Спартака» на старте сезона

Фото: dinamoriga.lv

Статистика: 5 матчей (298.36 на льду), 1 победа, 87,5%, 3,82 КН



Все, кто интересуется нашей лигой, уже давно знают о неудачном дебюте звёздного финна в КХЛ. Ниеми был основным вратарём «Чикаго Блэкхокс» в победном плей-офф НХЛ 2010 года. Но много воды утекло с тех дней. Антти уже несколько сезонов не тянул в НХЛ, и возвращение на родину было лишь вопросом времени.

Запросы высокие, отдача слабая. 9 иностранцев, отдыхающих на старте сезона Клубы КХЛ рассчитывали на этих игроков, как на лидеров, но пока их проще выгнать на мороз, чем платить деньги.

Но, как оказалось, Ниеми не потянул и уровень КХЛ. Вратарь оказался просто не готов к новому для себя вызову. Сейчас он благополучно протирает скамейку запасных.

Александр Салак, «Динамо» Рига

Статистика: 2 матча (119.52 на льду), 0 побед, 82,0%, 5,51 КН



После первого месяца регулярного чемпионата в Риге почти полностью обновили вратарскую линию. Новым первым номером должен был стать хорошо знакомый всем на просторах КХЛ Александр Салак, но опытный чешский голкипер провалился.



Уже в прошлом сезоне он не демонстрировал того уровня игры, который ждали в «Локомотиве» от вратаря-легионера. Временный ли это спад или на Салака уже не стоит рассчитывать? Пока трудно ответить на эти вопросы, но на данный момент Александр не производит впечатления. А ведь в Риге наверняка не пожалели денег на этого игрока. Окупятся ли они?