Тренер «Колорадо» оставил трёх русских в запасе. Фанаты негодуют

Трое российских хоккеистов «Колорадо» неожиданно остались в запасе на матч с «Питтсбургом». И если нападающий Владислав Каменев всё ещё ждёт, чтобы дебютировать в этом сезоне, то Валерий Ничушкин и Никита Задоров были прочными игроками основы и в нынешнем чемпионате впервые остались за бортом.

Вместо них вышли Джей Ти Комфер и Марк Барберио, которые не набрали очков, а «Колорадо» не смог повторить клубный рекорд и выдать шесть побед подряд на старте сезона. «Не буду врать, наша игра сегодня мне не понравилась. Не всё, конечно, но наши звенья действовали с переменным успехом, были недостаточно хороши, чтобы победить на выезде. Но мне понравился третий период, он был лучшим. Однако на выезде надо выкладываться все 60 минут. В овертайме было пару моментов при выходах с численным преимуществом, но исполнение было ниже ожидаемого. Соперник играл жёстче нас, был более вовлечён, чем мы», — признался после матча главный тренер Джаред Беднар.

Задоров

Задоров – один из самых жёстких игроков лиги, против него всем приходится туго. Вполне возможно, Беднар пожалел о своём решении посадить российского защитника, его физическая мощь точно бы пригодилась команде, которая не смогла найти нужных эмоций на «Питтсбург». Россиянин бы точно не простил «Питтсбургу» таких силовых приёмов, как, например, Патрик Хёрнквист совершил на одном из лидеров «лавин» Натане Маккинноне.

Ещё утром Беднар говорил совсем другое: «Я был доволен игрой Барберио в двух матчах, но потом в состав вернулся Коул, и Марк остался в запасе. Я смотрю на игру наших защитников, и в некоторых составляющих Задорову надо прибавлять. Нужно было принимать решение, если я хотел вернуть в состав Барберио, вот и вышло, что он заменил Задорова».

Судя по всему, Беднар имеет в виду прошлый матч – «Колорадо» обыграл «Вашингтон» со счётом 6:3, Задоров забил свой первый гол в сезоне, но был на льду при двух пропущенных шайбах. Тренер и раньше сажал Задорова «в собачью будку», но Никита это пережил и давно доказал свою нужность команде. В «Колорадо» должны вскоре опомниться и осознать, что у Задорова есть одно великолепное качество – своей игрой он может завести команду, а соперники ненавидят выходить на лёд против него. С ним «Колорадо» сильнее.



Статистика Никиты Задорова в сезоне-2019/20



Естественно, это странное решение не осталось незамеченным у болельщиков, которые обожают Большого Зи. «Матч без Задорова – не матч, а просто сборище скучных парней, которые бегают туда-сюда на заточенных ботинках», — возмущается пользователь «Твиттер» с ником «#1 kevin connauton fan».



«Я, конечно, уважаю мнение Беднара, но без Задорова защита «Колорадо» полностью потеряла устрашающий фактор. Никто в «Питтсбурге» не боится пересекать синюю линию», — сокрушается Кольт Стюарт. «Мы что, ещё по прошлому сезону не поняли, что без Задорова мы не побеждаем?» — вопрошает Ти Джей. «Ужасное решение Беднара», — вынес вердикт Джордан.

Ничушкин и Каменев

Ничушкин, конечно, не незаменимый игрок, хотя свои функции в четвёртом звене выполняет исправно, и периодически даже получал время в большинстве. Правда, результативность россиянина по-прежнему остаётся на низком уровне. Тут, пожалуй, произошла обычная ротация состава, что отметил и Беднар: «С Комфером аналогичная ситуация. Мне нравится, как играет Ничушкин, но сегодняшний матч он пропустит. У нас сейчас 18 нападающих и восемь защитников, мы подбираем состав, основываясь на том, как игроки себя проявляют. Анализ идёт ежедневно, мы пытаемся выставить самый сильный состав на каждый матч».

Самая ужасная серия в НХЛ продолжается. Ничушкин не забивает уже 77 матчей! В последнем матче россиянин сыграл меньше восьми минут.

Ничушкин в прошлом сезоне провёл всего 57 матчей из 82. В «Колорадо» ему доверяют больше, но в итоге могут сделать выбор в пользу других нападающих. В «Колорадо» Ничушкина стали задействовать в меньшинстве, но и в этом компоненте тот же Комфер гораздо более опытный. Сейчас, когда в «Колорадо» опустел лазарет, конкуренция в нижних звеньях будет только расти.



Статистика Валерия Ничушкина в сезоне-2019/20



Что касается Владислава Каменева, то он числится в составе, но шансов сыграть у него пока мало. Летом он подписал новое одностороннее соглашение, и теперь, чтобы отправиться в АХЛ, ему надо проходить драфт отказов. Видимо, руководство «Эвеланш» просто не хочет рисковать потерять игрока. Хотя держать его без игровой практики тоже не самый разумный ход. Сидя на трибуне, Каменев точно не будет прогрессировать.