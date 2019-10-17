Менеджеры-долгожители КХЛ. Есть те, кто скоро переплюнет Величкина

11 октября 2019 года магнитогорский «Металлург» официально объявил об эпохальном решении: уральцы прекратили сотрудничество с вице-президентом клуба по хоккейным операциям Геннадием Величкиным. Его место занял Сергей Ласьков. Мы решили вспомнить о всех менеджерах-долгожителях КХЛ, которые, как и ранее Величкин, долго трудятся в своих командах. Некоторые работают ещё со времён Суперлиги.

Величкин – это эпоха. Его уход – благо для «Магнитки», но потеря для КХЛ Геннадия Ивановича в «Металлурге» заменит человек не из мира хоккея. В Магнитогорске задумались об оптимизации бюджета.

Геннадий Величкин, 63 года

Клуб: «Металлург» (Магнитогорск)



Когда пришёл работать и основные достижения: Величкин трудился на благо магнитогорского хоккея аж с 1991 года. Именно при Величкине «Магнитка» стала узнаваемым брендом во всей Европе, побеждая в Евролиге и Кубке европейских чемпионов. В России выстроенная менеджером Величкиным команда трижды становилась сильнейшей в Суперлиге и завоёвывала Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах.



Сколько проработал (всего в клубе): 26 лет (напомним, что в сезоне-2010/11 генеральным менеджером «Магнитки» работал ныне покойный Валерий Постников. Величкин вновь заступил на свой пост зимой 2012 года).



Как сейчас дела у команды: селекция перед нынешним сезоном у «Магнитки» не задалась. На бумаге всё выглядело красиво, но соотношение «цена/качество» оказалось плохим. Спасать уральцев экстренно вызвали Илью Воробьёва (он будет и тренировать, и консультировать руководство по трансферам), а Величкин был отправлен в отставку. Место в конце Восточной конференции явно не к лицу «Металлургу».

Юрий Яковлев, 61 год

Клуб: «Локомотив»



Когда пришёл работать и основные достижения: Яковлев работает ещё дольше Величкина. Юрий Николаевич стал президентом ярославского «Торпедо» ещё в 1990 году, до сих пор занимая кресло руководителя. Вместе с Яковлевым работает и его верный помощник – генменеджер Юрий Лукин. При Яковлеве у руля ярославцы становились чемпионами России в 1997, 2002 и 2003 годах, а школа и молодая поросль из системы клуба была и до сих пор является лучшей в стране. Кроме того, «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина в первом же сезоне КХЛ, но уступил «Ак Барсу».



Сколько всего проработал: 30 лет.



Как сейчас дела у команды: дела у «Локомотива» в нынешнем сезоне, как и у «Магнитки», не идут. Оба клуба не угадали с иностранными тренерами – Йозеф Яндач и Крэйг Мактавиш откровенно провалились. Сейчас «железнодорожники», как бы смешно это ни звучало, стараются побороться за попадание в зону плей-офф.

«Локомотив» уже выгнал Мактавиша! Канадский тренер обманывал наш хоккей Называл президента клуба господином и говорил, что знает Россию и КХЛ. Но провальный старт ярославцев не только его вина.

Юрис Савицкис, 73 года

Клуб: «Динамо» (Рига)



Когда пришёл работать и основные достижения: клуб основан 7 апреля 2008 года. С этого же года выступает в Континентальной хоккейной лиге, а его бессменным руководителем является Юрис Савицкис. В 2013 году рижане выиграли ныне не существующий Кубок Надежды, а в плей-офф в последний раз «Динамо» выходило в сезоне-2013/14, уступив в семи матчах «Донбассу». Со скромным бюджетом рижан главные задачи Савицкиса – подписать недорогих игроков, выгодно обменять тех, кто громко о себе заявил, плюс подготовить кадровый резерв для сборной Латвии.



Сколько проработал: 11 лет.



Как сейчас дела у команды: динамовцы выиграли в трёх из четырёх последних матчах, но по-прежнему находятся на последнем месте в Западной конференции.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Кирилл Фастовский, 54 года

Клуб: «Сибирь»



Когда пришёл работать и основные достижения: сразу после увольнения из ЦСКА Фастовский перешёл на работу в «Сибирь», с которой он неразлучно связан с 2010 года. Главное достижение новосибирцев при Фастовском – бронзовые медали чемпионата России по итогам сезона-2014/15. Это наивысшее достижение «Сибири» за всю её историю.



Сколько проработал: 10 лет.



Как сейчас дела у команды: три последних сезона «Сибирь» не попадала в плей-офф. Если и в этом сезоне новосибирцы пролетят мимо восьмёрки в Восточной конференции, то Фастовскому этого могут не простить. Но пока дела у коллектива Николая Заварухина складываются хорошо, команда исправно набирает очки.

Роман Ротенберг, 38 лет

Клуб: СКА



Когда пришёл работать и основные достижения: Роман Ротенберг работает в должности вице-президента СКА с 2011 года. Именно Роман Борисович, наряду с гендиректором Андреем Точицким, курирует трансферные вопросы СКА. Ротенберг выстроил в Питере боеспособный коллектив, при нём команда дважды завоёвывала Кубок Гагарина в сезоне-2014/15 и 2016/17. СКА стал одним из самых популярных и посещаемых клубов в Европе, который постоянно поставляет кадры для сборной России.



Сколько проработал: 9 лет.



Как сейчас дела у команды: СКА сильно обновился, потерял многих уехавших в НХЛ лидеров. Однако команда всё равно занимает место вверху турнирной таблицы Запада и точно даст бой соперникам в плей-офф.

«По ресурсу СКА может конкурировать с ЦСКА». Вайсфельд – о Западе КХЛ Перед стартом сезона Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от топ-клубов и назвал главные проблемы всех команд Западной конференции.

Михаил Головков, 57 лет

Клуб: «Витязь»

Когда пришёл работать и основные достижения: Головкова прекрасно помнят болельщики московского «Динамо», а с 2012 года Михаил Игоревич работает президентом «Витязя». Сперва чеховского, а затем – подольского. Помогает Головкову генменеджер Игорь Варицкий. Пока что главное достижение «Витязя» при Головкове – первый в истории выход команды в плей-офф в сезоне-2016/17.

Сколько проработал: 8 лет.



Как сейчас дела у команды: «Витязь» — главная сенсация нынешней «регулярки» со знаком «плюс». Клуб из Подольска идёт в группе лидеров Западной конференции.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Яри Курри, 59 лет

Клуб: «Йокерит»



Когда пришёл работать и основные достижения: легендарный финн Курри работает генеральным менеджером в «Йокерите» c 2013 года, а уже через год финский клуб вступил в состав КХЛ. По сути, главное достижение «Йокерита» — попасть в плей-офф (с этим не бывает проблем) и постараться заработать. «Йокерит» занимает первое место в рейтинге КХЛ. В остальном же многие называют финнов командой не для больших задач.



Сколько проработал: 7 лет.



Как сейчас дела у команды: «Йокерит» выдал слабый старт, но затем прибавил, одержав уже шесть побед подряд. Команда находится в средней части турнирной таблицы Западной конференции.