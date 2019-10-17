«Вегас» — проклятое место для русских. Зыков по глупости попался на допинге

Совсем недавно отгремела история с Евгением Кузнецовым. Нападающий «Вашингтона» и сборной России был пойман на употреблении кокаина, в результате чего ИИХФ выписала ему солидную дисквалификацию в четыре года. Правда, в НХЛ над Евгением решили не издеваться, дисквалифицировав форварда всего на три матча регулярного чемпионата. Это, конечно, полная ерунда. После такого решения Кузнецов выдохнул спокойно, но всё равно извинился.

«Недавно ИИХФ уведомила меня о дисквалификации на международных соревнованиях за сдачу положительной допинг-пробы. Я решил принять это наказание. Я всегда гордился тем, что представляю свою страну, это близко моему сердцу. Тяжело принять то, что я не смогу надеть свитер сборной следующие четыре года.

Я разочаровал многих важных для меня людей, включая семью, партнёров по команде и друзей. С первого дня, когда я вышел на лёд в Вашингтоне, «Кэпиталз» и наши болельщики великолепно относились ко мне и моей семье. Я ужасно себя чувствую за то, что подвёл вас. Понимаю, что единственный способ вернуть ваше доверие – взять ответственность за эту ситуацию и свои действия», — заявил Кузнецов.

НХЛ простила Кузнецова за наркотики. Это даже не наказание В ИИХФ действовали намного жёстче.

В ИИХФ кокаин прировняли к допингу, а вот в НХЛ это средство не считается стимулирующим аппаратом. Да и вообще на решения всяких ВАДА и РУСАДА в Национальной лиге плевали с высокой колокольни. Там свои законы, а чужие решения Северной Америке не указ.

Но в НХЛ очень не любят, когда игрок напрямую и нагло обманывает лигу. Увы, именно в такую историю вляпался форвард «Вегаса» Валентин Зыков. 17 октября, поздно вечером по Москве пришли очень неприятные новости из Лас-Вегаса. А ведь только начали появляться надежды, что у Зыкова там всё получится…

Итак, нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков дисквалифицирован на 20 (!) матчей регулярного чемпионата НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Такое решение принято в связи с тем, что российский спортсмен нарушил антидопинговые правила.

В этом сезоне 24-летний Зыков провёл семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени. В НХЛ на счету Зыкова 47 матчей, в которых ему удалось забросить шесть шайб и отдать девять результативных передач при показателе полезности «-1».

Напомним, что до перехода в «Вегас» Зыков защищал цвета «Каролины Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». Уроженец Санкт-Петербурга был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте-2013 под общим 37-м номером.

«Ему нужна наша поддержка, а не презрение». Америка — о наказании Кузнецова Крови там никто не требует.

Очень жаль, что талантливый российский нападающий попал в такую неприятную историю. Сравните с дисквалификацией Кузнецова в Северной Америке: 3 матча и 20 матчей! До такой степени сильно наказали Валентина. Причём, без выплаты заработной платы за указанный период.

Уже официально выступил и клуб Зыкова. «Нас уведомили, что Валентин нарушил антидопинговые правила. Мы постоянно следим за питанием, потреблением добавок и общим рационом наших спортсменов на протяжении всего сезона. Зыков сознательно использовал запрещённое вещество без согласия, не поставив в известность клуб. Мы поддерживаем и уважаем принятое решение», — отметили в «Вегасе».

В клубах НХЛ с решениями лиги не спорят. Кроме того, можно предположить, что карьера Зыкова в «Вегасе» подошла к концу. Человека с такой репутацией более в клубе держать не будут. Кстати, в похожую историю не так давно попал защитник Найт Шмидт. Ему тоже выписывали 20 матчей дисквалификации. Но Шмидт – американец и ключевой защитник «Вегаса», к нему и отношение совершенно другое. Русских же в «Вегасе» не любят. Вспомните изгоя Шипачёва, обмену прав на Гусева… И вот теперь история с Зыковым. Настоящее проклятье!

Выступил с заявлением и лично Джордж Макфи.

«Нельзя сравнить ситуации Шмидта и Зыкова. Совершенно разные обстоятельства. Одного мы энергично защищали, а тут всё однозначно. Валентин принимал это вещество на протяжении четырёх лет. Мы стали последними, кто узнал об этом. Не уверен, что он может играть в России во время дисквалификации. Когда срок истечёт, посмотрим, есть ли для него место в составе», — заявил функционер.

Защитник «Вегаса» Шмидт дисквалифицирован на 20 матчей сезона-2018/19

«Хотя я так и не понял, как тест дал положительный результат, понимаю, что несу ответственность за то, что находится в моём организме. Я принимаю это наказание», — прокомментировал решение сам российский хоккеист.



«Нельзя сравнить ситуации Шмидта и Зыкова. Совершенно разные обстоятельства. Одного мы энергично защищали, а тут всё чёрно-белое. Валентин принимал это вещество на протяжении четырёх лет. Мы стали последними, кто узнал об этом. Не уверен, что он может играть в России во время дисквалификации. Когда срок истечёт, посмотрим, есть ли для него место в составе», — ответ генерального менеджера «Вегаса» Джорджа Макфи был более резким.