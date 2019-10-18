Панарин привёз, Гусев — не простил! Сломанная клюшка разделила русских звёзд

Один стал героем, другой — объектом для критики. Хотя всё должно было быть наоборот.

Для подавляющего большинства североамериканских болельщиков матч между «Нью-Джерси» и «Нью-Йорк Рейнджерс» был дуэлью двух главных молодых форвардов нынешнего сезона — Джека Хьюза и Каапо Какко. Два первых номера драфта неудачно начали свой первый регулярный чемпионат в НХЛ: Хьюз в шести предыдущих играх не набрал ни одного очка, а Какко забил в одной встрече из трёх и особого впечатления тоже не произвёл.

Будущая звезда НХЛ сделала невозможное. Промахнулась там, где забивают 99 из 100 Джека Хьюза и «дьяволов» кто-то проклял. Они снова отдали выигрышный матч и потерпели уже шестое поражение подряд.

Для российских любителей хоккея этот матч был ознаменован дуэлью Артемия Панарина и Никиты Гусева. Если форвард «Рейнджерс» покорил всех своей великолепной игрой в первой тройке вместе с Микой Зибанеджадом и Павлом Бучневичем, то Гусев продолжил болтаться по всей вертикали звеньев «Дэвилз». У хозяев из-за травмы не вышел на игру Нико Хишир, и Гусев был определён в третье звено к Павлу Захе и Йесперу Братту.

Поначалу всё складывалось в пользу «Рейнджерс». На старте матча гости уверенно отбились в меньшинстве, а затем открыли счёт, когда Панарин вывел на дальний бросок защитника Брэди Шея, а Тони Деанджело доработал эпизод на пятачке.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC.

«Дьяволы» отыгрались после контратаки, завершившейся выходом к воротам Блейка Коулмана, который переиграл Александра Георгиева точным кистевым, а затем к «Нью-Джерси» пришёл долгожданный гол в большинстве. Шайба Кайла Палмьери стала первым реализованным численным преимуществом для «чертей», причём с момента начала удаления игрока «Рейнджерс» прошло всего пять секунд.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC.

Ну а затем все фанаты «Дэвилз» облегчённо выдохнули: Хьюз, поставленный на этот матч в первое звено, набрал свой первый результативный балл в НХЛ. Получилось это достаточно случайно: после дальнего броска защитника Теннисона шайба скользнула по крюку клюшки Джека Хьюза, срикошетила в партнёра по атаке Майлза Вуда и только потом оказалась в воротах. Так или иначе, но Хьюз стал вторым 18-летним игроком в истории «Нью-Джерси», сумевшим набрать очко за результативность.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

А что же российские герои? Игровое время Гусева в этом матче составило лишь 9 минут и 42 секунды, что стало худшим показателем для российского форварда в нынешнем сезоне. Во втором периоде он провёл только три смены, причём между второй и третьей последовал почти 10-минутный перерыв. Можно было бы предположить, что Гусева «посадили» после ошибки у своих ворот, когда Никита потерял своего игрока, что привело к голу Йеспера Фаста, но этот эпизод случился позже.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».

Артемий Панарин, заработавший одно удаление у соперника и схлопотавший две минуты сам за то, что придержал Пи Кей Суббана, сразу после отбытия своего штрафа организовал неплохую контратаку. Обокрав Уилла Батчера, россиянин вывел к воротам форварда Криса Крайдера, но забить тому не позволил голкипер «дьяволов» Блэквуд.

Календарь матчей «Нью-Йорк Рейнджерс»

Свою главную оплошность Панарин допустил чуть позже, когда не сумел выбросить шайбу из зоны. Артемия подвела клюшка, сломавшаяся в самый важный момент, и именно в этом эпизоде соотечественника обокрал Гусев, без помех забивший свой третий гол в сезоне.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC.

Гол Гусева закрепил перевес «Нью-Джерси». «Дьяволы» одержали первую победу в сезоне, а «рейнджеры», не игравшие целую неделю, не слишком удачно провели первую встречу после перерыва. «Хорошая новость заключается в том, что теперь у нас будет больше хоккея. Трудно держать себя в тонусе, когда только тренируешься. Мы сможем извлечь уроки из этого поражения и в следующем матче с «Вашингтоном» будем лучше», — заверил главный тренер «синерубашечников» Дэвид Куинн.