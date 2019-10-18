Двойной обмен СКА и «Витязя»! Самая громкая сделка сезона КХЛ

СКА и «Витязь» совершили неожиданный обмен – в Подольск уезжают вратарь Пётр Кочетков и нападающий Алексей Бывальцев, в Петербург перебираются вратарь Александр Самонов и нападающий Артём Швец-Роговой.

Кочетков и Самонов

«Армейцы» начинали сезон с Петром Кочетковым в воротах, но молодой голкипер не справился с давлением и после игры с ЦСКА провёл только один матч в КХЛ, по совпадению, именно с «Витязем» (СКА проиграл 2:4). С тех пор Кочетков сыграл три матча в ВХЛ, но последние две недели сидит без игровой практики.



СКА рассудительно решил не мариновать талантливого голкипера и отпустил в «Витязь». Для Кочеткова этот переход должен пойти на пользу, там он будет постоянно в составе и попробует составить конкуренцию Илье Ежову.

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Александр Самонов впервые заявил о себе в сезоне-2017/18, когда стал MVP плей-офф ВХЛ, выиграл с «Динамо» СПб Кубок Петрова и пробил себе дорогу в КХЛ. Самонов – одно из приятных открытий этого сезона, у него фантастический коэффициент надёжности (0,88), это с ним «Витязь» обыгрывал ЦСКА и «Автомобилист».



В Петербурге уже есть два сильных вратаря – Мельничук и Хелльберг, оба выступают достойно и просто так своё место в составе не отдадут. А Александр к тому же сейчас травмирован. Пока восстановится, пока адаптируется в новой команде, пройдёт время. Но шанс ему должны дать, тем более что в «Витязе» Самонов считался специалистом по ЦСКА – команде, которую петербуржцы не обыгрывали в регулярке с 2017 года.

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Бывальцев и Швец-Роговой

Бывальцев окончательно потерял место в составе СКА в начале октября, когда его вытеснил Йоонас Кемппайнен. Ещё недавно Алексей был одним из лидеров «Амура» и набрал более 40 очков за сезон, но после перехода в СКА так и не смог полностью раскрыться, хотя шансы у него были. От него ждали прорыва в этом году, когда у петербуржцев после ухода Дацюка и Прохоркина просела центральная линия. Бывальцев играл во втором звене, выходил в первой спецбригаде большинства, но за 15 матчей набрал всего 5 (1+4) очков при показателе полезности «-2».



В «Витязе» у Алексея будет гораздо больше доверия. Швец-Роговой стабильно выходил в центре первой тройки с Александром Сёминым и Алексеем Макеевым, и Бывальцева наверняка будут пробовать в первую очередь на его место. С такими партнёрами, глядишь, дела у Алексея пойдут на лад. По крайней мере он получает ещё один шанс доказать, что может играть эффективно, и один яркий сезон в «Амуре» не был случайностью.



Швец-Роговой младше Бывальцева всего на один год, всю профессиональную карьеру провёл в составе «Витязя». В прошлом сезоне набрал 27 очков – это его личный рекорд. Бывальцев всё же выглядит опытнее и интереснее Артёма и не должен испортить картины в «Витязе», а Швец-Роговому в СКА придётся непросто. Вместо 18-20 минут его ждут 10-13, вместо первого звена – максимум третье, плюс постоянная ротация.

Кто выиграл?

У СКА и «Витязя» налажены давние и плодотворные отношения. В своё время состав подольчан пополняли «армейцы» Семёнов, Кучерявенко, Рыбин, в Петербург переезжал Панарин, этим летом клубы тоже совершили обмен с участием сразу шестерых игроков. Двое – Иван Ларичев и Святослав Гребенщиков, сейчас являются неотъемлемой частью «витязей», а Данила Квартальнов не играет только из-за травмы. СКА же получил трёх игроков юниорской сборной России, которые выступают за СКА-1946.



Но нынешний обмен отличается от летнего равноценностью. Два вратаря, два центральных нападающих, все – либо действующие, либо потенциальные игроки основы. Пока совершенно не очевидно, что принесёт этот обмен клубам.



С одной стороны, «Витязь» потерял проверенного и надёжного голкипера и молодого перспективного форварда, разбил своё ведущее звено. С другой – приобрёл вратаря с хорошим потенциалом, который рвётся играть, и опытного центра на замену ушедшему. СКА же, по сути, сохранил глубину состава плюс попробует вписать в свои схемы игры нового нападающего («армейцам» не хватает реализации моментов, а вдруг Швец-Роговой неожиданно выстрелит?). Но кто в итоге выиграет от обмена, покажет только время.