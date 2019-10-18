Кто и сколько тратит на зарплаты в КХЛ. Западная конференция

В КХЛ бюджеты клубов лиги, зарплатные ведомости и размеры контрактов игроков находятся под грифом «Секретно», но всякий раз в руки журналистов попадают некоторые цифры, позволяющие понять финансовые возможности команд. В прошлом сезоне «Чемпионат» приводил зарплатные бюджеты, включавшие в себя сумму контрактов и бонусов, в новом сезоне любопытная информация просачивается из других источников. Так, «Спорт-Экспресс» на днях опубликовал топ-54 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ, а сегодня коллеги из «РБК-Спорт» со ссылкой на собственные источники назвали платёжные ведомости всех клубов Западной конференции.

12 хоккеистов КХЛ получают 100 и более млн рублей в год

Опираясь на эти данные, разбираемся, насколько эффективно расходуют средства команды Запада. Отмечаем также, что в эту сумму не входит бонусная часть зарплат хоккеистов, которая по величине порой может составлять едва ли не треть зарплатного фонда.

«Динамо» (Рига)

Зарплатный бюджет в сезоне-2018/19: 260 000 000 рублей



Текущее место в конференции: 12-е



Рижское «Динамо» всегда было одной из самых экономных команд КХЛ, и с годами зарплатный бюджет латвийцев продолжает падать. Глава рижан Юрис Савицкис не скрывает, что клуб живёт по крайне ограниченным средствам, не может соревноваться с другими клубами в контрактных предложениях игрокам и не дотягивает даже до пола зарплат.



Впрочем, летом казалось, что Рига будет идеальным примером по соотношению цена-качество. В «Динамо», несмотря на скромный бюджет, пришли неплохие легионеры (Улльстрём, Эштон, Берглунд, Маршалл) и рижанам довольно уверенно удалось выиграть два предсезонных турнира. Но сказка о команде, которая несмотря на маленький бюджет способна быть серьёзной силой, закончилась с началом регулярки. «Динамо» опустилось на дно Запада, что, впрочем, полностью соответствует гонке финансовых вооружений в конференции. Правда, в последних матчах у рижан наметилась положительная динамика, но можно вспомнить, что даже у несчастного «Слована» в прошлом сезоне был удачный отрезок в октябре, так что никаких выводов делать не стоит. Выплачивая всем игрокам менее 300 млн рублей, можно надеяться на выход в плей-офф, но только не в КХЛ.



И вот ещё актуальный вопрос: если в лиге вместе с потолком введут и жёсткий пол зарплат, то с рижским «Динамо» нам придётся распрощаться?

Савицкис: потолок зарплат «Динамо» Р не касается, мы до пола-то не дотягиваем

«Северсталь»

Зарплатный бюджет в сезоне-2018/19: 350 000 000 рублей



Текущее место в конференции: 8-е



Летом «Северсталь» сделала ставку на тренерские способности Андрея Разина и голодную до побед молодёжь, но понятно, что произошло это не от хорошей жизни. Бюджет череповчан уже много лет стабильный, но весьма низкий, с этим приходиться мириться. И в «Северстали», как показывает опыт, всё сделали правильно. Не стали тратить половину зарплатного фонда на легионеров, которые не факт что выстрелят, а распределили деньги равномерно и получили сплочённую, дерзкую команду, которая прямо сейчас идёт в зоне плей-офф.



Конечно, рассчитывать на большее, чем попадание в восьмёрку «Северстали» нельзя, но пока план руководства череповчан работает. А там глядишь, если команда выйдет на некую стабильность в показателях или вдруг удивит весной, то и Алексей Мордашов, владелец ПАО «Северсталь», одного из крупнейших сталелитейных предприятий России, изменит свои взгляды на финансирование местной хоккейной команды.

«Динамо» (Минск)

Зарплатный бюджет в сезоне-2018/19: 370 000 000 рублей



Текущее место в конференции: 10-е



В мае гендиректор минчан Дмитрий Басков был уверен, что бюджет его клуба будет самым маленьким в КХЛ, но, как мы видим, немного прогадал. Впрочем, за два последних сезона зарплатный фонд «Динамо» действительно существенно просел и перед этим сезоном от белорусов не ждали ничего хорошего. Мы прогнозировали, что «зубры» будут плестись в конце таблицы Запада, и им не поможет даже Крэйг Вудкрофт, при котором в Минске в последний раз видели плей-офф. Но ведь и бюджет тогда был иным!



«Динамо» в начале сезоне даже скорее приятно удивляло, но сейчас всё встаёт на свои места. Минчане потерпели пять поражений подряд, включая провал в последнем домашнем матче с «Торпедо», и скатились на десятое место в таблице. Но чего вы хотели от «зубров»? Десятый бюджет – десятое место, всё логично. Вот только пример «Северстали» говорит о том, что маленькое финансирование – вовсе не приговор.

«Торпедо»

Зарплатный бюджет в сезоне-2018/19: 470 000 000 рублей



Текущее место в конференции: 4-е



В «Торпедо» должны быть довольны эффективностью расхода средств на контракты игроков. Да, бюджет у нижегородцев не такой уж и скромный (с бонусами больше полумиллиарда рублей), но до олигархов «Торпедо», конечно, далеко, а команда, между тем, спустя полтора месяца с начала регулярки идёт в топ-4 Запада.



По сравнению с прошлым сезоном клуб избавился от немаленьких контрактов Паршина, Галузина и всех легионеров, провёл не внушавшую особого оптимизма селекцию, но пока у «Торпедо» всё хорошо. Главная заслуга в этом принадлежит Дэвиду Немировски, который создал в Нижнем Новгороде из недорого материала крепкую команду с характером, а также, надеемся, учёл свои ошибки из прошлого чемпионата.

Самый зрелищный клуб КХЛ рвётся в лидеры. В «Торпедо» помнят прошлый сезон? В Нижнем Новгороде должны знать, что мощный старт вообще ничего не значит.

ХК «Сочи»

Зарплатный бюджет в сезоне-2018/19: 490 000 000 рублей



Текущее место в конференции: 11-е



В межсезонье сочинцы лишились ряда лидеров, но бюджет клуба, довольно давно держащийся на одном уровне, всё равно позволял вновь собрать крепкую команду, которая обязана выходить в плей-офф и стараться удивить в первом раунде. Летом казалось, что у южан всё идёт по плану. У руля Сергей Зубов со своим скучноватым, но работающим стилем, на смену ушедшим О’Деллу, Бочарову и Йокипакке подписаны Стрёмвалль, Крикунов и Эллис. Всё должно было работать, но «Сочи» неожиданно поплыл. Главным виновником был назначен Сергей Зубов, но кажется, что и руководство слегка недоработало — имеющимися деньгами можно было распорядиться лучше. В результате сейчас у «Сочи» нет игры, новый тренер, предпоследнее место на Западе и реальнейшие перспективы вообще остаться без плей-офф в этом сезоне.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Витязь»

Зарплатный бюджет в сезоне-2018/19: 630 000 000 рублей



Текущее место в конференции: 3-е



Зарплатный бюджет «Витязя» почти в три раза меньше, чем у СКА и ЦСКА, но подольская команда умудряется прилично опережать питерцев и идти вровень с москвичами в таблице. Конечно, это главная сенсация сезона, хотя и не нужно недооценивать состав «Витязя» и финансовые возможности подмосковного клуба. Бюджет подольчан в последнее время только растёт и в него наверняка заложена приличная бонусная часть. Так что успехи «Витязя» можно объяснить не только тренерским гением Михаила Кравеца.



Впрочем, если бы все команды так эффективно распоряжались своими деньгами, то в КХЛ было бы в разы интереснее. В этом сезоне «Витязю» можно выразить только восхищение и понадеяться, что подольчане не растеряют свой кураж до конца регулярки и серьёзно расшевелят тоскливое болото западного плей-офф.

«Спартак»

Зарплатный бюджет в сезоне-2018/19: 720 000 000 рублей



Текущее место в конференции: 7-е



Бюджет красно-белых по-хорошему позволял клубу идти в пятёрке Запада и без Олега Знарка, но приход столь маститого специалиста вкупе с неплохим финансовым положением вообще должен был вывести «Спартак» на новый уровень. Но мгновенного эффекта не произошло – красно-белые только седьмые на Западе, снизу их поджимает «Северсталь», тратящая на контракты в два раза меньше, а Олегу Знарку постоянно кого-то не хватает.

Знарок — о Галимове: «Спартаку» нужны быстрые ребята, нам бы хоть кого-нибудь

Известно, что Знарок играл немаленькую роль в комплектовании состава «Спартака», так что вопросы к нему сейчас возникают не только по игре. Наверняка кому-то из людей Олега Валерьевича серьёзно переплатили, а результата пока не видно.

«Йокерит»

Зарплатный бюджет в сезоне-2018/19: 730 000 000 рублей



Текущее место в конференции: 6-е



С бюджетом у «Йокерита» всё в порядке, коллеги из «РБК-Спорт» даже отмечают, что он немного увеличился по сравнению с прошлым сезоном, а мы летом делали акцент, что по уровню комплектования «шуты» идут в лидерах КХЛ. Начало сезона в исполнении «Йокерита» разочаровало, но сейчас финский клуб пришёл в себя и по потерянным очкам идут на четвёртом месте Запада. Собственно, эта позиция в конференции обычно и была забронирована клубом из Хельсинки в прошлые годы. В плей-офф «шуты» должны попадать без проблем, а там уже всё будет зависеть от Лаури Марьямяки.



Интересно, что в прошлые сезоны у «Йокерита» была самая маленькая бонусная часть платёжки среди клубов с приличным бюджетом. Может, в отсутствии финансовой мотивации в плей-офф и кроются причины неудач финнов в розыгрышах Кубка Гагарина?

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Локомотив»

Зарплатный бюджет в сезоне-2018/19: 850 000 000 рублей



Текущее место в конференции: 9-е



Если «Витязь» — главное открытие сезона в свете публикации зарплатных ведомостей, то «Локомотив» в этом контексте абсолютно худший на Западе. Учитывая бонусную часть, ярославцы наверняка продолжают оставаться клубом-миллиардером, и летом показалось, что в «Локомотиве» наконец-то решились потратить средства на топовых игроков. Но Ландер и Да Коста на двоих «съели» только около 150 миллионов (по данным «Спорт-Экспресса»), а продолжения не последовало. При этом в «Локомотиве» продолжают немало платить серьёзно сдавшим Егору Аверину и Стаффану Кронваллю.



«Локомотив», где есть куча талантливой, но в силу возраста низкооплачиваемой молодёжи, мог бы собрать крутой и сбалансированный состав, но ярославским болельщикам об этом приходиться только мечтать. Сейчас четвёртый по бюджету клуб конференции плетётся за границей зоны плей-офф, и виноват в этом в первую очередь Юрий Яковлев, который, кажется, упустил самую суть существования «Локомотива» в КХЛ. Но спросить с бессменного руководителя в клубе, видимо, некому.

Менеджеры-долгожители КХЛ. Есть те, кто скоро переплюнет Величкина А один уже переплюнул!

«Динамо» (Москва)

Зарплатный бюджет в сезоне-2018/19: 1 000 000 000 рублей



Текущее место в конференции: 5-е



«Динамо» летом пережило очередную порцию структурных изменений, но в итоге у клуба остался один из самых высоких бюджетов как минимум в Западной конференции. И здесь прежде всего странно, что бело-голубые сами летом отказались от Дмитрия Кагарлицкого, хотя непонятных вещей в динамовском королевстве хватает и без этого.

В «Динамо» хотят, но не могут уволить Крикунова. Как это возможно? Крикунов объявил войну легенде и превращает «Динамо» в аутсайдера. У генерального директора бело-голубых лопнуло терпение.

Рационально ли тратятся деньги в «Динамо»? Вряд ли: бело-голубые стабильно идут в пятёрке, хотя должны думать минимум о топ-3 и навязывать конкуренцию «армейцам», а матчи в основном вытаскиваются усилиями двух-трёх хоккеистов, хотя с таким бюджетом можно позволить себе вариативность и глубину состава. Не очень понятно, куда тратится этот миллиард. Да, есть высокооплачиваемый Шипачёв (120 млн рублей по данным «Спорт-Экспресса»), немало зарабатывают Петерссон, Хиетанен и, допустим, Яшкин. Но куда деваются остальные деньги? Кажется, много миллионов в «Динамо» улетают в трубу.

ЦСКА

Зарплатный бюджет в сезоне-2018/19: 1 750 000 000 рублей



Текущее место в конференции: 1-е



В случае с ЦСКА всё предельно понятно и просто. Самый большой бюджет в лиге, наибольшее количество высокооплачиваемых хоккеистов и максимальная отдача. «Армейцы» тратят много, но взамен получают полнейшую доминацию во всём чемпионате и идеальные шансы для второго подряд Кубка Гагарина.



Уже через год ЦСКА заживёт по-другому. Придётся умещаться под жёсткий потолок зарплат, уедут некоторые лидеры. Но пока «армейцы» успешно живут на широкую ногу и стараются по максимуму ловить кайф от момента.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

СКА

Зарплатный бюджет в сезоне-2018/19: 1 750 000 000 рублей



Текущее место в конференции: 2-е



Довольно давно бытовало мнение, что СКА готов к введению жёсткого потолка зарплат гораздо лучше, чем ЦСКА. Мол, питерцы больше не платят заоблачные деньги звёздам, привыкают жить по средствам и именно поэтому перестали быть мощным клубом, которого все боялись. Оказалось, всё не совсем так. Безусловно, СКА стал меньше раскидываться деньгами, но зарплатный бюджет-то имеет точно такой же, как и ЦСКА. В топ-30 рейтинга самых высокооплачиваемых хоккеистов нет представителей СКА, но как теперь выяснилось, это означает лишь то, что в Санкт-Петербурге примерно уравняли доходы всех игроков.



Выходит, что пока ЦСКА щедро платит своим лидерам и полностью доминирует в чемпионате КХЛ, СКА, имея такой же зарплатный бюджет, «размазывает» всю платёжку по своей длиннющей скамейке. Приносит ли это счастье «армейцам»? Не думаю. Постоянная ротация только напрягает хоккеистов, а команда в целом в этом сезоне выступает совсем не так, как следовало ожидать. Пока у СКА второе место на Западе, но в пассиве у питерцев пять поражений в семи матчах.



Понятно, что ключевое различие в бюджетах «армейских» грандов может состоять в бонусной части контрактов, но факт остаётся фактом – к надвигающемуся потолку СКА и ЦСКА готовы (или не готовы) одинаково. Вот только переживать этот процесс москвичи и питерцы, видимо, будут совсем в разном настроении.